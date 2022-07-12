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Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgını bitmekten çok uzak
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgını bitmekten çok uzak
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Sekreteri, koronavirüs salgınının bitmekten çok uzak bir durumda olduğunu duyurdu. 12.07.2022, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
dünya sağlık örgütü (dsö)
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DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, düzenlediği bir basın toplantısında, koronavirüs salgınındaki mevcut duruma dair değerlendirmeler yaptı. Yeni dalgaların salgının 'bitmekten çok uzak olduğunu' kanıtladığını vurgulayan Ghebreyesus, "Virüsün yeni dalgaları, Kovid-19'un sona ermeye yakın olmadığını bir kez daha gösteriyor. Virüs bizi sıkıştırırken, biz de onu geri itmeliyiz" ifadelerini kullandı.
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dünya sağlık örgütü (dsö), koronavirüs

Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgını bitmekten çok uzak

17:10 12.07.2022 (güncellendi: 17:17 12.07.2022)
© Denis BalibouseTedros Adhanom Ghebreyesus
Tedros Adhanom Ghebreyesus - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2022
© Denis Balibouse
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Sekreteri, koronavirüs salgınının bitmekten çok uzak bir durumda olduğunu duyurdu.
DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, düzenlediği bir basın toplantısında, koronavirüs salgınındaki mevcut duruma dair değerlendirmeler yaptı.
Yeni dalgaların salgının 'bitmekten çok uzak olduğunu' kanıtladığını vurgulayan Ghebreyesus, "Virüsün yeni dalgaları, Kovid-19'un sona ermeye yakın olmadığını bir kez daha gösteriyor. Virüs bizi sıkıştırırken, biz de onu geri itmeliyiz" ifadelerini kullandı.
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