https://tr.sputniknews.com/20220712/dunya-saglik-orgutu-koronavirus-salgini-bitmekten-cok-uzak-1058636185.html
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgını bitmekten çok uzak
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgını bitmekten çok uzak
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Sekreteri, koronavirüs salgınının bitmekten çok uzak bir durumda olduğunu duyurdu. 12.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-12T17:10+0300
2022-07-12T17:10+0300
2022-07-12T17:17+0300
koronavirüs
dünya sağlık örgütü (dsö)
koronavirüs
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DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, düzenlediği bir basın toplantısında, koronavirüs salgınındaki mevcut duruma dair değerlendirmeler yaptı. Yeni dalgaların salgının 'bitmekten çok uzak olduğunu' kanıtladığını vurgulayan Ghebreyesus, "Virüsün yeni dalgaları, Kovid-19'un sona ermeye yakın olmadığını bir kez daha gösteriyor. Virüs bizi sıkıştırırken, biz de onu geri itmeliyiz" ifadelerini kullandı.
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dünya sağlık örgütü (dsö), koronavirüs
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgını bitmekten çok uzak
17:10 12.07.2022 (güncellendi: 17:17 12.07.2022) Abone ol
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Sekreteri, koronavirüs salgınının bitmekten çok uzak bir durumda olduğunu duyurdu.
DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, düzenlediği bir basın toplantısında, koronavirüs salgınındaki mevcut duruma dair değerlendirmeler yaptı.
Yeni dalgaların salgının 'bitmekten çok uzak olduğunu' kanıtladığını vurgulayan Ghebreyesus, "Virüsün yeni dalgaları, Kovid-19'un sona ermeye yakın olmadığını bir kez daha gösteriyor. Virüs bizi sıkıştırırken, biz de onu geri itmeliyiz" ifadelerini kullandı.