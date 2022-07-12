https://tr.sputniknews.com/20220712/dunya-saglik-orgutu-koronavirus-salgini-bitmekten-cok-uzak-1058636185.html

Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgını bitmekten çok uzak

Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgını bitmekten çok uzak

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Sekreteri, koronavirüs salgınının bitmekten çok uzak bir durumda olduğunu duyurdu. 12.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-12T17:10+0300

2022-07-12T17:10+0300

2022-07-12T17:17+0300

koronavirüs

dünya sağlık örgütü (dsö)

koronavirüs

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DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, düzenlediği bir basın toplantısında, koronavirüs salgınındaki mevcut duruma dair değerlendirmeler yaptı. Yeni dalgaların salgının 'bitmekten çok uzak olduğunu' kanıtladığını vurgulayan Ghebreyesus, "Virüsün yeni dalgaları, Kovid-19'un sona ermeye yakın olmadığını bir kez daha gösteriyor. Virüs bizi sıkıştırırken, biz de onu geri itmeliyiz" ifadelerini kullandı.

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dünya sağlık örgütü (dsö), koronavirüs