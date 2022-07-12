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Enflasyon protestolarına Panama hükümetinden yanıt: Akaryakıt fiyatları sabitlendi
Enflasyon protestolarına Panama hükümetinden yanıt: Akaryakıt fiyatları sabitlendi
Orta Amerika ülkesi Panama’da özellikle akaryakıt ve gıda sektöründe görülen enflasyon, halkı sokağa döktü. Hükümet ise, özel araçlar için benzin fiyatlarının... 12.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-12T13:22+0300
2022-07-12T13:22+0300
dünya
panama
enflasyon
akaryakıt
akaryakıt zammı
protesto
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Küba haber ajansı La Prensa Latina'nın haberine göre, Panama'da akaryakıt fiyatları ve hayat pahalılığı protestolarında ikinci haftaya girildi.Bir haftadır gösterilerini sürdüren farklı sektörlerden yüzlerce kişi, hükümetin aldığı önlemleri yetersiz buldu.Sendika liderleri ülke çapında öğretmenlerin grevlerinin yanı sıra sokak gösterilerinin de süreceğini ve bugün başkentte büyük bir yürüyüş düzenleneceğini bildirdi.Panama Devlet Başkanı Laurentino Cortizo, dün yaptığı açıklamada, özel araçlar için benzin fiyatlarının 15 Temmuz’dan itibaren, yüzde 24 indirime gidilerek galon başına 3,95 dolarda sabitleneceğini ve 10 temel gıda ürününde fiyat artışının önüne geçileceğini belirtti.Bir grup gösterici, Veraguas ve Chiriqui bölgelerinde Panama’yı diğer Orta Amerika ülkelerine bağlayan otobanı kapatmıştı.Öte yandan başkent Panama City’de protestolarını sürdüren Panama Üniversitesi öğrencileri ile polis arasında arbede yaşanmıştı.Ülkede akaryakıt fiyatları ocak ayından bu yana yaklaşık yüzde 47 oranında artış gösterdi.
https://tr.sputniknews.com/20220712/aylar-suren-protestolarin-ardindan-sri-lanka-devlet-baskani-istifa-mektubunu-imzaladi-1058615797.html
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panama, enflasyon, akaryakıt, akaryakıt zammı, protesto

Enflasyon protestolarına Panama hükümetinden yanıt: Akaryakıt fiyatları sabitlendi

13:22 12.07.2022
© AP Photo / Arnulfo FrancoOrta Amerika ülkesi Panama’da özellikle akaryakıt ve gıda sektöründe görülen enflasyon, halkı sokağa döktü. Hükümet ise, özel araçlar için benzin fiyatlarının galon başına 3,95 dolarda dondurulacağını ve 10 temel gıda ürününde fiyat artışının önüne geçileceğini belirtti. Ancak bu açıklamaya rağmen protestoların süreceği bildirildi.
Orta Amerika ülkesi Panama’da özellikle akaryakıt ve gıda sektöründe görülen enflasyon, halkı sokağa döktü. Hükümet ise, özel araçlar için benzin fiyatlarının galon başına 3,95 dolarda dondurulacağını ve 10 temel gıda ürününde fiyat artışının önüne geçileceğini belirtti. Ancak bu açıklamaya rağmen protestoların süreceği bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2022
© AP Photo / Arnulfo Franco
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Orta Amerika ülkesi Panama’da özellikle akaryakıt ve gıda sektöründe görülen enflasyon, halkı sokağa döktü. Hükümet ise, özel araçlar için benzin fiyatlarının galon başına 3,95 dolarda dondurulacağını ve 10 temel gıda ürününde fiyat artışının önüne geçileceğini belirtti. Ancak bu açıklamaya rağmen protestoların süreceği bildirildi.
Küba haber ajansı La Prensa Latina'nın haberine göre, Panama'da akaryakıt fiyatları ve hayat pahalılığı protestolarında ikinci haftaya girildi.
Bir haftadır gösterilerini sürdüren farklı sektörlerden yüzlerce kişi, hükümetin aldığı önlemleri yetersiz buldu.
Sendika liderleri ülke çapında öğretmenlerin grevlerinin yanı sıra sokak gösterilerinin de süreceğini ve bugün başkentte büyük bir yürüyüş düzenleneceğini bildirdi.
Panama Devlet Başkanı Laurentino Cortizo, dün yaptığı açıklamada, özel araçlar için benzin fiyatlarının 15 Temmuz’dan itibaren, yüzde 24 indirime gidilerek galon başına 3,95 dolarda sabitleneceğini ve 10 temel gıda ürününde fiyat artışının önüne geçileceğini belirtti.
Bir grup gösterici, Veraguas ve Chiriqui bölgelerinde Panama’yı diğer Orta Amerika ülkelerine bağlayan otobanı kapatmıştı.
Öte yandan başkent Panama City’de protestolarını sürdüren Panama Üniversitesi öğrencileri ile polis arasında arbede yaşanmıştı.
Ülkede akaryakıt fiyatları ocak ayından bu yana yaklaşık yüzde 47 oranında artış gösterdi.
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