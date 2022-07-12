https://tr.sputniknews.com/20220712/ermenistan-basbakani-pasinyan-ve-rusatom-baskani-lihacev-ermenistanda-yeni-ngs-yapimini-gorustu-1058643916.html
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve Rusatom Başkanı Lihaçev, Ermenistan’da yeni NGS yapımını görüştü
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve Rusatom Başkanı Lihaçev, Ermenistan’da yeni NGS yapımını görüştü
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Rus devlet nükleer enerji kurumu Rosatom’un Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Ermenistan Nükleer Güç Santrali’nin (NGS)... 12.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-12T21:48+0300
2022-07-12T21:48+0300
2022-07-12T21:51+0300
nikol paşinyan
dünya
rosatom
erivan
aleksey lihaçev
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Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve Rusatom Başkanı Lihaçev, Ermenistan’da bir görüşme gerçekleştirdi.Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Rus devlet nükleer enerji kurumu Rosatom’un Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Ermenistan Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) ikinci enerji ünitesinin geleceğini ve yeni nükleer santral inşa etme olasılığını görüştü.Ermenistan Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, başkenti Erivan’da gerçekleşen görüşmede, nükleer enerji alanındaki sorunlar ve yenilenebilir enerji alanında işbirliği değerlendirildi.Rosatom’un, nükleer enerji alanında Ermenistan hükümetinin ana partneri olduğunu kaydeden Paşinyan, Ermenistan NGS’nin ikinci ünitesinin hizmet süresinin uzatılması konusunda şirketin büyük rol oynadığını dile getirdi. Ermenistan lideri, şirketle olan işbirliğinin bundan böyle de çok etkili olacağı umudunu dile getirdi.Yakın işbirliğinden dolayı Paşinyan’a teşekkür eden Rosatom Genel Müdürü Lihaçev, Ermenistan hükümetiyle verimli işbirliğini sürdürmeye ilgi duyduklarını kaydetti.
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nikol paşinyan, rosatom, erivan, aleksey lihaçev
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve Rusatom Başkanı Lihaçev, Ermenistan’da yeni NGS yapımını görüştü
21:48 12.07.2022 (güncellendi: 21:51 12.07.2022) Abone ol
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Rus devlet nükleer enerji kurumu Rosatom’un Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Ermenistan Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) ikinci enerji ünitesinin geleceğini ve yeni nükleer santral inşa etme olasılığını görüştü.
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve Rusatom Başkanı Lihaçev, Ermenistan’da bir görüşme gerçekleştirdi.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Rus devlet nükleer enerji kurumu Rosatom’un Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Ermenistan Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) ikinci enerji ünitesinin geleceğini ve yeni nükleer santral inşa etme olasılığını görüştü.
Ermenistan Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, başkenti Erivan’da gerçekleşen görüşmede, nükleer enerji alanındaki sorunlar ve yenilenebilir enerji alanında işbirliği değerlendirildi.
Rosatom’un, nükleer enerji alanında Ermenistan hükümetinin ana partneri olduğunu kaydeden Paşinyan, Ermenistan NGS’nin ikinci ünitesinin hizmet süresinin uzatılması konusunda şirketin büyük rol oynadığını dile getirdi. Ermenistan lideri, şirketle olan işbirliğinin bundan böyle de çok etkili olacağı umudunu dile getirdi.
Yakın işbirliğinden dolayı Paşinyan’a teşekkür eden Rosatom Genel Müdürü Lihaçev, Ermenistan hükümetiyle verimli işbirliğini sürdürmeye ilgi duyduklarını kaydetti.