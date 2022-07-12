https://tr.sputniknews.com/20220712/evinin-onune-astigi-ayi-maketi-asti-tabela-olarak-kullaniyoruz-1058614323.html

Evinin önüne ayı maketi astı: 'Tabela olarak kullanıyoruz'

Evinin önüne ayı maketi astı: 'Tabela olarak kullanıyoruz'

Rize'de yaşayan Sezai Yüce, evinin önüne bir ayı maketi astı. Yüce, "Hayvanlarla iç içe yaşadığımızı insanlara göstermek amacıyla ayıyı direğin üzerine koyduk... 12.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-12T09:41+0300

2022-07-12T09:41+0300

2022-07-12T09:41+0300

yaşam

türkiye

rize

ayı

maket

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0c/1058614177_144:0:1456:738_1920x0_80_0_0_32e54310ee9472a249a495a5117d8c6d.jpg

Rize'nin Hemşin ilçesine bağlı Çamlıtepe Mahallesi'nde yaşayan Sezai Yüce, evinin önünde bulunan direğin üzerinde yaptığı yatan ayı heykeli ile ilgi odağı oldu. Evinin önündeki direğe uzanan ayı maketi yaptıran Yüce, Rize'ye gelenlerin Rizelilerin hayvanlarla iç içe olduğunu anlatmak istediğini ifade etti.Rize'ye gelenlerin hayvanlarla iç içe yaşadıklarını anlatmak için heykeli yaptığını ifade eden Sezai Yüce, "Rize yağmurun çok olduğu ormanla iç içe bir memleketimiz. Hayvanlarla iç içe yaşadığımızı insanlara göstermek amacıyla ayıyı direğin üzerine koyduk. Ayrıca ayıyı tabela olarak kullanıyoruz" şeklinde konuştu.

rize

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, rize, ayı, maket