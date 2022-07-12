https://tr.sputniknews.com/20220712/evinin-onune-astigi-ayi-maketi-asti-tabela-olarak-kullaniyoruz-1058614323.html
Evinin önüne ayı maketi astı: 'Tabela olarak kullanıyoruz'
Evinin önüne ayı maketi astı: 'Tabela olarak kullanıyoruz'
Rize'de yaşayan Sezai Yüce, evinin önüne bir ayı maketi astı. Yüce, "Hayvanlarla iç içe yaşadığımızı insanlara göstermek amacıyla ayıyı direğin üzerine koyduk... 12.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-12T09:41+0300
2022-07-12T09:41+0300
2022-07-12T09:41+0300
yaşam
türkiye
rize
ayı
maket
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Rize'nin Hemşin ilçesine bağlı Çamlıtepe Mahallesi'nde yaşayan Sezai Yüce, evinin önünde bulunan direğin üzerinde yaptığı yatan ayı heykeli ile ilgi odağı oldu. Evinin önündeki direğe uzanan ayı maketi yaptıran Yüce, Rize'ye gelenlerin Rizelilerin hayvanlarla iç içe olduğunu anlatmak istediğini ifade etti.Rize'ye gelenlerin hayvanlarla iç içe yaşadıklarını anlatmak için heykeli yaptığını ifade eden Sezai Yüce, "Rize yağmurun çok olduğu ormanla iç içe bir memleketimiz. Hayvanlarla iç içe yaşadığımızı insanlara göstermek amacıyla ayıyı direğin üzerine koyduk. Ayrıca ayıyı tabela olarak kullanıyoruz" şeklinde konuştu.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, rize, ayı, maket
Evinin önüne ayı maketi astı: 'Tabela olarak kullanıyoruz'
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Rize'de yaşayan Sezai Yüce, evinin önüne bir ayı maketi astı. Yüce, "Hayvanlarla iç içe yaşadığımızı insanlara göstermek amacıyla ayıyı direğin üzerine koyduk. Ayrıca ayıyı tabela olarak kullanıyoruz" diye konuştu.
Rize'nin Hemşin ilçesine bağlı Çamlıtepe Mahallesi'nde yaşayan Sezai Yüce, evinin önünde bulunan direğin üzerinde yaptığı yatan ayı heykeli ile ilgi odağı oldu. Evinin önündeki direğe uzanan ayı maketi yaptıran Yüce, Rize'ye gelenlerin Rizelilerin hayvanlarla iç içe olduğunu anlatmak istediğini ifade etti.
Rize'ye gelenlerin hayvanlarla iç içe yaşadıklarını anlatmak için heykeli yaptığını ifade eden Sezai Yüce, "Rize yağmurun çok olduğu ormanla iç içe bir memleketimiz. Hayvanlarla iç içe yaşadığımızı insanlara göstermek amacıyla ayıyı direğin üzerine koyduk. Ayrıca ayıyı tabela olarak kullanıyoruz" şeklinde konuştu.