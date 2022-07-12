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Evinin önüne ayı maketi astı: 'Tabela olarak kullanıyoruz'
Evinin önüne ayı maketi astı: 'Tabela olarak kullanıyoruz'
Rize'de yaşayan Sezai Yüce, evinin önüne bir ayı maketi astı. Yüce, "Hayvanlarla iç içe yaşadığımızı insanlara göstermek amacıyla ayıyı direğin üzerine koyduk... 12.07.2022, Sputnik Türkiye
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Rize'nin Hemşin ilçesine bağlı Çamlıtepe Mahallesi'nde yaşayan Sezai Yüce, evinin önünde bulunan direğin üzerinde yaptığı yatan ayı heykeli ile ilgi odağı oldu. Evinin önündeki direğe uzanan ayı maketi yaptıran Yüce, Rize'ye gelenlerin Rizelilerin hayvanlarla iç içe olduğunu anlatmak istediğini ifade etti.Rize'ye gelenlerin hayvanlarla iç içe yaşadıklarını anlatmak için heykeli yaptığını ifade eden Sezai Yüce, "Rize yağmurun çok olduğu ormanla iç içe bir memleketimiz. Hayvanlarla iç içe yaşadığımızı insanlara göstermek amacıyla ayıyı direğin üzerine koyduk. Ayrıca ayıyı tabela olarak kullanıyoruz" şeklinde konuştu.
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türkiye, rize, ayı, maket

Evinin önüne ayı maketi astı: 'Tabela olarak kullanıyoruz'

09:41 12.07.2022
© İHA / CENGİZ YILDIRIMEvinin önüne astığı ayı maketi astı: 'Tabela olarak kullanıyoruz'
Evinin önüne astığı ayı maketi astı: 'Tabela olarak kullanıyoruz' - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2022
© İHA / CENGİZ YILDIRIM
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Rize'de yaşayan Sezai Yüce, evinin önüne bir ayı maketi astı. Yüce, "Hayvanlarla iç içe yaşadığımızı insanlara göstermek amacıyla ayıyı direğin üzerine koyduk. Ayrıca ayıyı tabela olarak kullanıyoruz" diye konuştu.
Rize'nin Hemşin ilçesine bağlı Çamlıtepe Mahallesi'nde yaşayan Sezai Yüce, evinin önünde bulunan direğin üzerinde yaptığı yatan ayı heykeli ile ilgi odağı oldu. Evinin önündeki direğe uzanan ayı maketi yaptıran Yüce, Rize'ye gelenlerin Rizelilerin hayvanlarla iç içe olduğunu anlatmak istediğini ifade etti.
Rize'ye gelenlerin hayvanlarla iç içe yaşadıklarını anlatmak için heykeli yaptığını ifade eden Sezai Yüce, "Rize yağmurun çok olduğu ormanla iç içe bir memleketimiz. Hayvanlarla iç içe yaşadığımızı insanlara göstermek amacıyla ayıyı direğin üzerine koyduk. Ayrıca ayıyı tabela olarak kullanıyoruz" şeklinde konuştu.
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