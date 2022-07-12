https://tr.sputniknews.com/20220712/galatasaray-antrenmaninda-patrick-van-aanholt-ile-kerem-akturkoglu-arasinda-kavga-cikti-1058636497.html
Galatasaray antrenmanında Patrick van Aanholt ile Kerem Aktürkoğlu arasında kavga çıktı
Galatasaray antrenmanında Patrick van Aanholt ile Kerem Aktürkoğlu arasında kavga çıktı
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında sürdüren Galatasaray'da bugün yapılan sabah antrenmanında Kerem... 12.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-12T17:18+0300
2022-07-12T17:18+0300
2022-07-12T17:24+0300
kavga
spor
galatasaray
kerem aktürkoğlu
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Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Okan Buruk önderliğinde Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında sürdüren Galatasaray'da bu sabah yapılan antrenmanda Kerem Aktürkoğlu ile Patrick van Aanholt arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.5'e 2 top kapma çalışması sırasında van Aanholt pozisyon gereği topa hamle yapmak isterken Kerem'e sert bir müdahalede bulunca yerde kalan Kerem Hollandalı oyuncuyu suratından itti ve ikili arasında kısa süreli bir gerginlik oldu.Diğer futbolcuların araya girmesiyle elektriklenme sona eriyor ve antrenman kaldığı yerden devam etti.
https://tr.sputniknews.com/20220705/galatasarayda-yilin-sporcusu-odulu-kerem-akturkoglunun-oldu-1058340514.html
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kavga, galatasaray, kerem aktürkoğlu
Galatasaray antrenmanında Patrick van Aanholt ile Kerem Aktürkoğlu arasında kavga çıktı
17:18 12.07.2022 (güncellendi: 17:24 12.07.2022) Abone ol
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında sürdüren Galatasaray'da bugün yapılan sabah antrenmanında Kerem Aktürkoğlu ile Patrick van Aanholt arasında bir gerginlik yaşandı.
Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Okan Buruk önderliğinde Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında sürdüren Galatasaray'da bu sabah yapılan antrenmanda Kerem Aktürkoğlu ile Patrick van Aanholt arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.
5'e 2 top kapma çalışması sırasında van Aanholt pozisyon gereği topa hamle yapmak isterken Kerem'e sert bir müdahalede bulunca yerde kalan Kerem Hollandalı oyuncuyu suratından itti ve ikili arasında kısa süreli bir gerginlik oldu.
Diğer futbolcuların araya girmesiyle elektriklenme sona eriyor ve antrenman kaldığı yerden devam etti.