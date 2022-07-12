https://tr.sputniknews.com/20220712/galatasaray-antrenmaninda-patrick-van-aanholt-ile-kerem-akturkoglu-arasinda-kavga-cikti-1058636497.html

Galatasaray antrenmanında Patrick van Aanholt ile Kerem Aktürkoğlu arasında kavga çıktı

Galatasaray antrenmanında Patrick van Aanholt ile Kerem Aktürkoğlu arasında kavga çıktı

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında sürdüren Galatasaray'da bugün yapılan sabah antrenmanında Kerem... 12.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-12T17:18+0300

2022-07-12T17:18+0300

2022-07-12T17:24+0300

kavga

spor

galatasaray

kerem aktürkoğlu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0c/1058636274_0:73:1510:922_1920x0_80_0_0_e3a32b5a05fd7b0ef575f825494345cd.jpg

Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Okan Buruk önderliğinde Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında sürdüren Galatasaray'da bu sabah yapılan antrenmanda Kerem Aktürkoğlu ile Patrick van Aanholt arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.5'e 2 top kapma çalışması sırasında van Aanholt pozisyon gereği topa hamle yapmak isterken Kerem'e sert bir müdahalede bulunca yerde kalan Kerem Hollandalı oyuncuyu suratından itti ve ikili arasında kısa süreli bir gerginlik oldu.Diğer futbolcuların araya girmesiyle elektriklenme sona eriyor ve antrenman kaldığı yerden devam etti.

https://tr.sputniknews.com/20220705/galatasarayda-yilin-sporcusu-odulu-kerem-akturkoglunun-oldu-1058340514.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kavga, galatasaray, kerem aktürkoğlu