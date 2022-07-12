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https://tr.sputniknews.com/20220712/halicte-denizden-cikamadi-yardima-gelen-dalgictan-ve-can-simidinden-imdat-diyerek-kacti-1058619806.html
Haliç'te denizden çıkamadı, yardıma gelen dalgıçtan ve can simidinden 'İmdat' diyerek kaçtı
Haliç'te denizden çıkamadı, yardıma gelen dalgıçtan ve can simidinden 'İmdat' diyerek kaçtı
Haliç’te denize giren kişi, sudan çıkmayınca tekneler sahile yanaşamadı. Karaya çıkmamakta direnen şahıs, kendisini çıkartmaya gelen dalgıç polisten ve can... 12.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-12T11:27+0300
2022-07-12T11:45+0300
fatih
türkiye
dalgıç
polis
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Fatih Eminönü sahilinde bir kişi suya girerek yüzmeye başladı. Bir süre sonra gelen tur tekneleri sahile yanaşamayınca görevliler şahsı uyardı. Uyarıları dikkate almayan şahıs için polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’ne bağlı tekne, şahsın boğulduğunu zannederek can simidi attı.Ancak şahıs simitten ve polis teknesinden uzaklaşmaya başladı. Bunun üzerine suya inen ‘balık adam’ diye tabir edilen dalgıç polis, şahsı karaya çıkartmak için çalışmalara başladı. Ancak şahıs bu kez de ‘İmdat’ diyerek dalgıç polisten kaçmaya çalıştı. Suda bir süre yaşanan kovalamacanın ardından şahıs polis tarafından karaya çıkartıldı. Su yuttuğu öğrenilen şahıs ambulansla çevredeki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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fatih, dalgıç, polis

Haliç'te denizden çıkamadı, yardıma gelen dalgıçtan ve can simidinden 'İmdat' diyerek kaçtı

11:27 12.07.2022 (güncellendi: 11:45 12.07.2022)
© İHAHaliç'te denize giren kişi
Haliç'te denize giren kişi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2022
© İHA
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Haliç’te denize giren kişi, sudan çıkmayınca tekneler sahile yanaşamadı. Karaya çıkmamakta direnen şahıs, kendisini çıkartmaya gelen dalgıç polisten ve can simidinden ‘İmdat’ diyerek kaçtı. Olay kameralara yansırken dalgıç tarafından güçlükle karaya çıkartılan şahıs, su yuttuğu için ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Fatih Eminönü sahilinde bir kişi suya girerek yüzmeye başladı. Bir süre sonra gelen tur tekneleri sahile yanaşamayınca görevliler şahsı uyardı. Uyarıları dikkate almayan şahıs için polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’ne bağlı tekne, şahsın boğulduğunu zannederek can simidi attı.
Ancak şahıs simitten ve polis teknesinden uzaklaşmaya başladı. Bunun üzerine suya inen ‘balık adam’ diye tabir edilen dalgıç polis, şahsı karaya çıkartmak için çalışmalara başladı. Ancak şahıs bu kez de ‘İmdat’ diyerek dalgıç polisten kaçmaya çalıştı.
Suda bir süre yaşanan kovalamacanın ardından şahıs polis tarafından karaya çıkartıldı. Su yuttuğu öğrenilen şahıs ambulansla çevredeki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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