https://tr.sputniknews.com/20220712/hande-yenerden-kanser-aciklamasi-ogrendigimde-ben-oluyorum-dedim-1058647912.html

Hande Yener'den 'kanser' açıklaması: Öğrendiğimde 'Ben ölüyorum' dedim

Hande Yener'den 'kanser' açıklaması: Öğrendiğimde 'Ben ölüyorum' dedim

Yaklaşık 2 yıl önce meme kanserine yakalanan ve tedavi sürecinin ardından hastalığı yenen ünlü şarkıcı Hande Yener, yaşadığı zor dönemleri anlattı. "Ailemden... 12.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-12T23:58+0300

2022-07-12T23:58+0300

2022-07-12T23:58+0300

türkiye

hande yener

meme kanseri

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Şarkıcı Hande Yener, 2020'de meme kanserine yakalandığını öğrenmiş ve bir süre tedavi görmüştü. O dönem hastalığını kimseye anlatmadığını söyleyen şarkıcı, geçirdiği zor dönemlere ilişkin konuştu.Hürriyet'ten Savaş Özbey'in sorularını yanıtlayan Yener, "Çok önemli bir rahatsızlık atlattım. Kimseye de anlatmadım. Çünkü o dönem herkesin morali zaten çok bozuktu. Ailemden sakladım. Sevenlerimi de üzmek istemedim. İlk duyduğumda konuşamıyordum ve kilitlenmiştim" dedi.'Doktorun 'felaket' dediğini duydum'"Göğsümde kitle hissettim, hastaneye koştum. Bir şeyler olduğunu anlamıştım" diyen Yener, şu ifadeleri kullandı:"Tomografiler çekildi. Doktorun sonuca bakıp 'Felaket' dediğini duydum, yıkıldım. Raporlarımı alıp oradan çıktım. Delirmiş vaziyetteydim. Misha arabada bekliyordu. Ona “Ben ölüyorum” dedim. Sonra başka doktorla görüştüm. 'Erken teşhis hayat kurtarır' dedi. Dediği de oldu. Şükür sağlığıma kavuştum."'Her şeyin bir sebebi var""Her şeyi yaşamamızın bir sebebi var. Yaşadıklarımızı kabullenerek tekrar hayata bağlanmamız gerekiyor" diyen ünlü şarkıcı, "Keşke yaşamasaydım dediğim hiçbir şeyim yok. Her şeyin Allah’ın bir öğretisi olduğuna inancım var. Tüm tecrübeleri cebime koyarak geleceğime yürümeye devam ediyorum" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220306/meme-kanserini-atlatan-canan-erguder-ogrendigimde-aklima-ilk-gelen-olmek-istemedigimdi-1054473998.html

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hande yener, meme kanseri