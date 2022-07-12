https://tr.sputniknews.com/20220712/hindistanda-sahte-kriket-ligi-kurup-maclari-youtubeda-yayimlayarak-bahis-dolandiriciligi-yaptilar-1058626986.html

Hindistan'da sahte kriket ligi kurup maçları YouTube'da yayımlayarak bahis dolandırıcılığı yaptılar

Hindistan'da sahte kriket ligi kurup maçları YouTube'da yayımlayarak bahis dolandırıcılığı yaptılar

Gucarat eyaletinin ücra bir köyünde çorak bir tarlayı temizleyip işsiz erkeklere kriket maçı oynatıp YouTube'dan yayımlayan ve o sırada Telegram'da bahis... 12.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-12T14:10+0300

2022-07-12T14:10+0300

2022-07-12T14:18+0300

yaşam

hindistan

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Özellikle pandemi kapanmalarının etkisiyle neredeyse tüm insanlığın bahis bağımlısı hale geldiği bir dönemden geçilirken, dünyanın en büyük spor piyasalarından biri olan Hindistan'daki kriket liglerini bahis dolandırıcılığına çevirenler olduğu ortaya çıktı. Hindistan'ın Gucarat eyaletinde çekilen videolarda herhangi bir yerel Twenty20 (kısa kriket maçı formatı) maçı gibi görünen şeyin aslında işsiz erkeklerin rol aldığı sahte kriket turnuvası olduğu belirlendi. İhbar üzerine harekete geçen polis, geçen hafta Mehsana bölgesinde 4 erkeği sahte turnuva düzenleyip YouTube'da videosunu yayımlayarak sosyal medya üzerinden bahis oynatmak suçlamasıyla gözaltına aldı. Dolandırıcıların Rusya'daki üç kentte (Moskova, Voronej ve Tver) bahis oynayanları hedef aldıkları belirtildi. BBC'ye konuşan soruşturmadan sorumlu polis yetkilisi Bhavesh Rathod, yakalanan 4 erkekten birinin geçmişte Rusya'da bir barda çalıştığını, orada kurduğu ilişkiler üzerinden bazı Rus bahisçilere ulaşıp kriket bahsi oynamaya teşvik ettiğini anlattı. Mehsana 'turnuvasını' Molipur köyünün ücra bir noktasında 9'dan fazla maç oynandıktan sonra çeyrek final aşamasındayken basan polis, kriket formaları ve kitlerine, kameralara ve aslında saha kenarında kimsenin izlemediği maça heyecan katmak için kullanılan hoparlörlere el koyduklarını duyurdu. Bu hoparlörlerden internetten kayıtları indirilen taraftar tezahüratları yayımlanıyordu. Maç sırasında sahanın asla geniş açıdan görüntülerine yer verilmeyerek izleyen kimsenin olmadığı örtbas ediliyordu. Farklı Hint eyaletlerinin adını taşıyan 6 takımın yer aldığı 'Century Hitters T20' isimli sahte ligde iki organizatör ve iki hakemin olduğu, organizatörlerden birinin aynı zamanda yorumcu rolü yaptığı ve tanınmış bir kriket uzmanını taklit ettiği, işsiz erkeklere kriket oynamaları için maç başı 400 rupi (yaklaşık 88 TL) ödendiği, 2 yüksek çözünürlüklü kamerayla çekilen maçların 255 abonesi olan bir YouTube kanalında yayımlandığı, organizatörlerin açtığı Telegram kanalı aracılığıyla bahislerin toplandığı belirtildi. Organizatörlerle walkie talkie telsiz kullanarak iletişim halinde olan hakemler, oyunculara talimatlar verip maçın 'istenilen' şekilde sonuçlanmasını sağlıyordu. Rathod, "Hayatımda hiç böyle dolandırıcılık görmedim. Bu adamlar bir köyün ücra bir arazisini temizleyip orada maç oynatıp YouTube'da yayımlıyorlar ki, kumardan para kazanabilsinler. Köylüler bile bundan haberdar değildi" dedi.

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