https://tr.sputniknews.com/20220712/irandan-abdnin-iddiasina-yanit-rusyaya-iha-gonderilecegi-dogru-degil-1058636808.html

İran'dan ABD'nin iddiasına yanıt: Rusya'ya İHA gönderileceği doğru değil

İran'dan ABD'nin iddiasına yanıt: Rusya'ya İHA gönderileceği doğru değil

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Ukrayna'daki özel askeri harekata destek amacıyla İran tarafından Rusya'ya insansız hava aracı (İHA)... 12.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-12T17:20+0300

2022-07-12T17:20+0300

2022-07-12T17:20+0300

savunma

iran

rusya

insansız hava aracı

jake sullivan

abd

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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın ortaya attığı iddiaya ilişkin konuşan Keanin, "İran ve Rusya arasında bazı modern teknolojiler alanındaki işbirliği Ukrayna'daki silahlı faaliyetlerden önceye dayanıyor ve son zamanlarda bu alanda önemli bir gelişme yok" dedi.Tahran'ın Ukrayna'daki çatışmalar karşısındaki tutumunun yeterince açık olduğuna da dikkat çeken Kenani, bu tutumun birçok kez resmi olarak kamuoyuyla paylaşıldığını da sözlerine ekledi.ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, dün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, İran'ın yakın zamanda Ukrayna'daki silahlı faaliyetler için Moskova'ya aralarında silahlı olanların da bulunduğu yüzlerce İHA göndereceğine ve Rus askerlerine İHA eğitimi vereceğine dair ellerinde istihbarat olduğunu öne sürmüştü.

https://tr.sputniknews.com/20220712/abd-guvenlik-danismani-sullivan-iran-rusyaya-cok-sayida-iha-vermeyi-planliyor-1058606431.html

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iran, rusya, insansız hava aracı, jake sullivan, abd