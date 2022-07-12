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İran'dan ABD'nin iddiasına yanıt: Rusya'ya İHA gönderileceği doğru değil
İran'dan ABD'nin iddiasına yanıt: Rusya'ya İHA gönderileceği doğru değil
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Ukrayna'daki özel askeri harekata destek amacıyla İran tarafından Rusya'ya insansız hava aracı (İHA)... 12.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-12T17:20+0300
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savunma
iran
rusya
insansız hava aracı
jake sullivan
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın ortaya attığı iddiaya ilişkin konuşan Keanin, "İran ve Rusya arasında bazı modern teknolojiler alanındaki işbirliği Ukrayna'daki silahlı faaliyetlerden önceye dayanıyor ve son zamanlarda bu alanda önemli bir gelişme yok" dedi.Tahran'ın Ukrayna'daki çatışmalar karşısındaki tutumunun yeterince açık olduğuna da dikkat çeken Kenani, bu tutumun birçok kez resmi olarak kamuoyuyla paylaşıldığını da sözlerine ekledi.ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, dün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, İran'ın yakın zamanda Ukrayna'daki silahlı faaliyetler için Moskova'ya aralarında silahlı olanların da bulunduğu yüzlerce İHA göndereceğine ve Rus askerlerine İHA eğitimi vereceğine dair ellerinde istihbarat olduğunu öne sürmüştü.
https://tr.sputniknews.com/20220712/abd-guvenlik-danismani-sullivan-iran-rusyaya-cok-sayida-iha-vermeyi-planliyor-1058606431.html
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iran, rusya, insansız hava aracı, jake sullivan, abd

İran'dan ABD'nin iddiasına yanıt: Rusya'ya İHA gönderileceği doğru değil

17:20 12.07.2022
© AFP 2022 / JOE KLAMARİran bayrağı
İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2022
© AFP 2022 / JOE KLAMAR
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Ukrayna'daki özel askeri harekata destek amacıyla İran tarafından Rusya'ya insansız hava aracı (İHA) verileceğine dair ABD yönetimi tarafından ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın ortaya attığı iddiaya ilişkin konuşan Keanin, "İran ve Rusya arasında bazı modern teknolojiler alanındaki işbirliği Ukrayna'daki silahlı faaliyetlerden önceye dayanıyor ve son zamanlarda bu alanda önemli bir gelişme yok" dedi.
Tahran'ın Ukrayna'daki çatışmalar karşısındaki tutumunun yeterince açık olduğuna da dikkat çeken Kenani, bu tutumun birçok kez resmi olarak kamuoyuyla paylaşıldığını da sözlerine ekledi.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, dün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, İran'ın yakın zamanda Ukrayna'daki silahlı faaliyetler için Moskova'ya aralarında silahlı olanların da bulunduğu yüzlerce İHA göndereceğine ve Rus askerlerine İHA eğitimi vereceğine dair ellerinde istihbarat olduğunu öne sürmüştü.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2022
Ukrayna krizi
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan: İran, Rusya'ya çok sayıda İHA göndermeyi planlıyor
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