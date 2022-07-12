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https://tr.sputniknews.com/20220712/ispanyada-orman-yanginlari-kontrol-altina-alinamiyor-yuzlerce-kisi-tahliye-edildi-1058636045.html
İspanya’da orman yangınları kontrol altına alınamıyor: Yüzlerce kişi tahliye edildi
İspanya’da orman yangınları kontrol altına alınamıyor: Yüzlerce kişi tahliye edildi
İspanya’nın Caceres kentindeki Las Hurdes'de dünden beri devam eden orman yangınlarının kontrol altına alınamaması nedeniyle yüzlerce kişi için tahliye emri... 12.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-12T17:18+0300
2022-07-12T17:18+0300
dünya
ispanya
orman yangını
rüzgar
şiddetli rüzgar
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İspanya, yaz mevsiminin gelmesiyle orman yangınları ile mücadele etmeye başladı. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle Ekstremadura bölgesindeki Caceres kentine bağlı Las Hurdes’de dün başlayan orman yangınları, rüzgar ve arazi kuraklığı nedeniyle Salamanca eyaletine de yayıldı.Kontrol altına alınamayan alevler nedeniyle yüzlerce kişi bölgeden tahliye edildi. Kastilya ve Leon bölgesine de sıçrayan alevler nedeniyle yetkililer, Askeri Acil Durum Birimi'nden (UME) destek talebinde bulundu. Kastilya ve Leon Çevre Departmanı, Caceres sınırındaki bazı bölgelerde devam eden çok sayıda yangın nedeniyle 2’nci seviye tehlike durumu açıkladı.'Kuvvetli rüzgar, yangın söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor'Ekstremadura Tarım Bakanı Begoa Garca Bernal, yangının şu ana kadar Ekstremadura’da 2 bin 500, Salamanca'da ise 100 hektarı etkilediğini söyledi. Ekolojik Geçiş Bakanlığı Orman Tugayları İşçileri Derneği ise, kuvvetli rüzgarın durumu kötüleştirdiğini ve yangının kontrol edilmesini zorlaştırdığını açıkladı. Gece boyunca yangını söndürmek için güvenlik duvarları oluşturduklarını belirten dernek, başarılı olunamadığını itiraf etti.
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ispanya, orman yangını, rüzgar, şiddetli rüzgar

İspanya’da orman yangınları kontrol altına alınamıyor: Yüzlerce kişi tahliye edildi

17:18 12.07.2022
© AP Photo / Miguel Osesİspanya'da orman yangını
İspanya'da orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2022
© AP Photo / Miguel Oses
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İspanya’nın Caceres kentindeki Las Hurdes'de dünden beri devam eden orman yangınlarının kontrol altına alınamaması nedeniyle yüzlerce kişi için tahliye emri verildi.
İspanya, yaz mevsiminin gelmesiyle orman yangınları ile mücadele etmeye başladı.
Yüksek sıcaklıklar nedeniyle Ekstremadura bölgesindeki Caceres kentine bağlı Las Hurdes’de dün başlayan orman yangınları, rüzgar ve arazi kuraklığı nedeniyle Salamanca eyaletine de yayıldı.
Kontrol altına alınamayan alevler nedeniyle yüzlerce kişi bölgeden tahliye edildi. Kastilya ve Leon bölgesine de sıçrayan alevler nedeniyle yetkililer, Askeri Acil Durum Birimi'nden (UME) destek talebinde bulundu. Kastilya ve Leon Çevre Departmanı, Caceres sınırındaki bazı bölgelerde devam eden çok sayıda yangın nedeniyle 2’nci seviye tehlike durumu açıkladı.

'Kuvvetli rüzgar, yangın söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor'

Ekstremadura Tarım Bakanı Begoa Garca Bernal, yangının şu ana kadar Ekstremadura’da 2 bin 500, Salamanca'da ise 100 hektarı etkilediğini söyledi.
Ekolojik Geçiş Bakanlığı Orman Tugayları İşçileri Derneği ise, kuvvetli rüzgarın durumu kötüleştirdiğini ve yangının kontrol edilmesini zorlaştırdığını açıkladı. Gece boyunca yangını söndürmek için güvenlik duvarları oluşturduklarını belirten dernek, başarılı olunamadığını itiraf etti.
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