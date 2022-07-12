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https://tr.sputniknews.com/20220712/istanbulda-169-kilo-uyusturucu-ele-gecirildi-1058616066.html
İstanbul'da 169 kilo uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul'da 169 kilo uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Fatih'te düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 2 şüpheli yakalandı, 169 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. 12.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-12T10:30+0300
2022-07-12T10:40+0300
türkiye
istanbul
fatih
uyuşturucu
operasyon
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelilerin yurtdışından yasadışı yollarla İstanbul'a getirdikleri yüklü miktarda uyuşturucu maddeleri torbacılara satacağı bilgisini aldı. Şüphelilerin kimlikleri ve uyuşturucu maddeyi depoladıkları adresler tespit edildi. Uyuşturucu maddelerden bir kısmının araçla nakil yapılacağı, bir kısmının ise evinde zulaladığı tespit edilmesi üzerine Fatih'te belirlenen adrese ve nakil yapılacak araca eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyonlarda, 20 kilo kristal methamfetamin maddesi, 100 kilo sıvı methamfetamin maddesi, 9 kilo methamfetamin maddesi, 40 kilo methamfetamin yapımında kullanılan kimyasal toz ve sıvı madde, 100 gram eroin maddesi olmak üzere toplam 169 kilo methamfetamin maddesi ile 83 bin TL suçtan elde edilen para ve 2 adet uyuşturucu maddenin tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirildi.Yakalanan Ö.A. ve N.Ö. isimli şüpheliler adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik soruşturmaya devam ediliyor.
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istanbul, fatih, uyuşturucu, operasyon

İstanbul'da 169 kilo uyuşturucu ele geçirildi

10:30 12.07.2022 (güncellendi: 10:40 12.07.2022)
© DHAFatih'te 169 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Fatih'te 169 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2022
© DHA
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Fatih'te düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 2 şüpheli yakalandı, 169 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelilerin yurtdışından yasadışı yollarla İstanbul'a getirdikleri yüklü miktarda uyuşturucu maddeleri torbacılara satacağı bilgisini aldı. Şüphelilerin kimlikleri ve uyuşturucu maddeyi depoladıkları adresler tespit edildi. Uyuşturucu maddelerden bir kısmının araçla nakil yapılacağı, bir kısmının ise evinde zulaladığı tespit edilmesi üzerine Fatih'te belirlenen adrese ve nakil yapılacak araca eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, 20 kilo kristal methamfetamin maddesi, 100 kilo sıvı methamfetamin maddesi, 9 kilo methamfetamin maddesi, 40 kilo methamfetamin yapımında kullanılan kimyasal toz ve sıvı madde, 100 gram eroin maddesi olmak üzere toplam 169 kilo methamfetamin maddesi ile 83 bin TL suçtan elde edilen para ve 2 adet uyuşturucu maddenin tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirildi.
Yakalanan Ö.A. ve N.Ö. isimli şüpheliler adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik soruşturmaya devam ediliyor.
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