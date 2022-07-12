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İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile görüştü
İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile görüştü
İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Roma'da görüştü. 12.07.2022, Sputnik Türkiye
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iran
luigi di maio
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İtalya Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeyle ilgili yapılan yazılı açıklamada, İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio'nun İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'a, ekonomik ve kültürel alanda ikili işbirliğini yeniden başlatmanın yanı sıra bölgesel istikrar ve güvenliğe bir katkı olması bakımından Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nı (JCPOA) geri getirmeye dair müzakerelerin daha erteleme olmadan sonuçlandırılmasına ilişkin teşvikini yinelediği belirtildi.Açıklamada, Bakan Di Maio'nun İranlı muhatabına, Ukrayna'daki durumla ilgili olarak mümkün olan en kısa sürede ateşkese varılması ihtiyacı ve iki taraf arasında müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin çok boyutlu yaklaşımını aktardığı kaydedildi.Bakan Di Maio'nun ayrıca bölge ülkeleri arasında ilişkilerin normalleşmesi umudunu dile getirdiği bildirildi.İtalyan basınında, Abdullahiyan'ın İtalya Başbakanı Mario Draghi tarafından kabul edileceği ve ayrıca İtalya'nın komşusu Vatikan Şehir Devleti'nde de temaslarda bulunacağı yazıldı.
italya
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italya, iran, luigi di maio, hüseyin emir abdullahiyan

İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile görüştü

02:00 12.07.2022 (güncellendi: 02:04 12.07.2022)
© REUTERSLuigi Di Maio
Luigi Di Maio - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2022
© REUTERS
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İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Roma'da görüştü.
İtalya Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeyle ilgili yapılan yazılı açıklamada, İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio'nun İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'a, ekonomik ve kültürel alanda ikili işbirliğini yeniden başlatmanın yanı sıra bölgesel istikrar ve güvenliğe bir katkı olması bakımından Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nı (JCPOA) geri getirmeye dair müzakerelerin daha erteleme olmadan sonuçlandırılmasına ilişkin teşvikini yinelediği belirtildi.
Açıklamada, Bakan Di Maio'nun İranlı muhatabına, Ukrayna'daki durumla ilgili olarak mümkün olan en kısa sürede ateşkese varılması ihtiyacı ve iki taraf arasında müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin çok boyutlu yaklaşımını aktardığı kaydedildi.
Bakan Di Maio'nun ayrıca bölge ülkeleri arasında ilişkilerin normalleşmesi umudunu dile getirdiği bildirildi.
İtalyan basınında, Abdullahiyan'ın İtalya Başbakanı Mario Draghi tarafından kabul edileceği ve ayrıca İtalya'nın komşusu Vatikan Şehir Devleti'nde de temaslarda bulunacağı yazıldı.
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