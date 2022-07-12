https://tr.sputniknews.com/20220712/italya-disisleri-bakani-di-maio-iranli-mevkidasi-abdullahiyan-ile-gorustu-1058608998.html

İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile görüştü

İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile görüştü

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Roma'da görüştü. 12.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-12T02:00+0300

2022-07-12T02:00+0300

2022-07-12T02:04+0300

italya

iran

luigi di maio

dünya

hüseyin emir abdullahiyan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104051/64/1040516455_0:60:1139:701_1920x0_80_0_0_ed69cd5f2713429845eab7a2ddc26087.jpg

İtalya Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeyle ilgili yapılan yazılı açıklamada, İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio'nun İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'a, ekonomik ve kültürel alanda ikili işbirliğini yeniden başlatmanın yanı sıra bölgesel istikrar ve güvenliğe bir katkı olması bakımından Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nı (JCPOA) geri getirmeye dair müzakerelerin daha erteleme olmadan sonuçlandırılmasına ilişkin teşvikini yinelediği belirtildi.Açıklamada, Bakan Di Maio'nun İranlı muhatabına, Ukrayna'daki durumla ilgili olarak mümkün olan en kısa sürede ateşkese varılması ihtiyacı ve iki taraf arasında müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin çok boyutlu yaklaşımını aktardığı kaydedildi.Bakan Di Maio'nun ayrıca bölge ülkeleri arasında ilişkilerin normalleşmesi umudunu dile getirdiği bildirildi.İtalyan basınında, Abdullahiyan'ın İtalya Başbakanı Mario Draghi tarafından kabul edileceği ve ayrıca İtalya'nın komşusu Vatikan Şehir Devleti'nde de temaslarda bulunacağı yazıldı.

italya

iran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italya, iran, luigi di maio, hüseyin emir abdullahiyan