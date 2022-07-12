https://tr.sputniknews.com/20220712/izmirde-sokakta-bulunan-maymun-koruma-altina-alindi-1058635854.html

İzmir’de sokakta bulunan maymun koruma altına alındı

İzmir’de sokakta bulunan maymun koruma altına alındı

İzmir’de sokakta bulunan makak cinsi maymun koruma altına alındı. Makak cinsi maymun, Çiğli ilçesindeki İzmir Doğal Yaşam Parkı'na teslim edildi. 12.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-12T17:05+0300

2022-07-12T17:05+0300

2022-07-12T17:05+0300

yaşam

türkiye

izmir

maymun

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İzmir’in Karabağlar ilçesinde sokakta boynunda tasma olan ve başıboş halde gezen maymunu gören çevre sakinleri, durumu yetkililere bildirdi. Maymun, İzmir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı. Makak cinsi maymun, Çiğli ilçesindeki İzmir Doğal Yaşam Parkı'na teslim edildi.

izmir

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türkiye, izmir, maymun