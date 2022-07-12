https://tr.sputniknews.com/20220712/izmirde-sokakta-bulunan-maymun-koruma-altina-alindi-1058635854.html
İzmir’de sokakta bulunan maymun koruma altına alındı
İzmir’de sokakta bulunan maymun koruma altına alındı
İzmir’de sokakta bulunan makak cinsi maymun koruma altına alındı. Makak cinsi maymun, Çiğli ilçesindeki İzmir Doğal Yaşam Parkı'na teslim edildi. 12.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-12T17:05+0300
2022-07-12T17:05+0300
2022-07-12T17:05+0300
yaşam
türkiye
izmir
maymun
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İzmir’in Karabağlar ilçesinde sokakta boynunda tasma olan ve başıboş halde gezen maymunu gören çevre sakinleri, durumu yetkililere bildirdi. Maymun, İzmir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı. Makak cinsi maymun, Çiğli ilçesindeki İzmir Doğal Yaşam Parkı'na teslim edildi.
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türkiye, izmir, maymun
İzmir’de sokakta bulunan maymun koruma altına alındı
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İzmir’de sokakta bulunan makak cinsi maymun koruma altına alındı. Makak cinsi maymun, Çiğli ilçesindeki İzmir Doğal Yaşam Parkı'na teslim edildi.
İzmir’in Karabağlar ilçesinde sokakta boynunda tasma olan ve başıboş halde gezen maymunu gören çevre sakinleri, durumu yetkililere bildirdi. Maymun, İzmir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı. Makak cinsi maymun, Çiğli ilçesindeki İzmir Doğal Yaşam Parkı'na teslim edildi.