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https://tr.sputniknews.com/20220712/james-webb-teleskobundan-yeni-goruntuler-yayinlandi-1058640821.html
James Webb teleskobundan yeni görüntüler yayınlandı
James Webb teleskobundan yeni görüntüler yayınlandı
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen yeni görüntüleri paylaştı. 12.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-12T19:04+0300
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Eskiyen Hubble Uzay Teleskobunun ardılı olarak geliştirilen ve bu zamana kadar üretilen en gelişmiş uzay teleskobu olarak bilinen James Webb'den (JWST) yeni fotoğraflar geldi.NASA tarafından canlı yayında paylaşılan görüntülerde Carina Nebulası, Halka Bulutsusu ve Stephan Beşlisi yer aldı.
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james webb uzay teleskobu, uzay, nasa, фото

James Webb teleskobundan yeni görüntüler yayınlandı

19:04 12.07.2022 (güncellendi: 19:13 12.07.2022)
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Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen yeni görüntüleri paylaştı.
Eskiyen Hubble Uzay Teleskobunun ardılı olarak geliştirilen ve bu zamana kadar üretilen en gelişmiş uzay teleskobu olarak bilinen James Webb'den (JWST) yeni fotoğraflar geldi.
NASA tarafından canlı yayında paylaşılan görüntülerde Carina Nebulası, Halka Bulutsusu ve Stephan Beşlisi yer aldı.
© AFP 2022 / HANDOUTJames Webb Teleskobu tarafından çekilen iki fotoğrafta, 'NGC 3132' olarak tanımlanan ve yaklaşık 2500 ışıkyılı uzaklıktaki ve 'Güney Halka Bulutsusu'nun en son görüntüsü yer alıyor.
James Webb Teleskobu tarafından çekilen iki fotoğrafta, 'NGC 3132' olarak tanımlanan ve yaklaşık 2500 ışıkyılı uzaklıktaki ve 'Güney Halka Bulutsusu'nun en son görüntüsü yer alıyor. - Sputnik Türkiye
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© AFP 2022 / HANDOUT
James Webb Teleskobu tarafından çekilen iki fotoğrafta, 'NGC 3132' olarak tanımlanan ve yaklaşık 2500 ışıkyılı uzaklıktaki ve 'Güney Halka Bulutsusu'nun en son görüntüsü yer alıyor.
© AFP 2022 / HANDOUT James Webb Uzay Teleskobu tarafından yakalanan Stephan Beşlisi
James Webb Uzay Teleskobu tarafından yakalanan Stephan Beşlisi - Sputnik Türkiye
2/5
© AFP 2022 / HANDOUT
James Webb Uzay Teleskobu tarafından yakalanan Stephan Beşlisi
© AP Photo / NASA, ESA, CSA, and STScIJames Webb Uzay Teleskobu tarafından yakalanan Stephan Beşlisi
James Webb Uzay Teleskobu tarafından yakalanan Stephan Beşlisi - Sputnik Türkiye
3/5
© AP Photo / NASA, ESA, CSA, and STScI
James Webb Uzay Teleskobu tarafından yakalanan Stephan Beşlisi
© AFP 2022 / HANDOUTJames Webb Uzay Teleskobu'nun çektiği görüntüde, Carina Nebulası'nda 'NGC 3324' olarak adlandırılan yıldız oluşturan genç bir bölgenin sınırında 'dağlar' ve 'vadiler' manzarası.
James Webb Uzay Teleskobu'nun çektiği görüntüde, Carina Nebulası'nda 'NGC 3324' olarak adlandırılan yıldız oluşturan genç bir bölgenin sınırında 'dağlar' ve 'vadiler' manzarası. - Sputnik Türkiye
4/5
© AFP 2022 / HANDOUT
James Webb Uzay Teleskobu'nun çektiği görüntüde, Carina Nebulası'nda 'NGC 3324' olarak adlandırılan yıldız oluşturan genç bir bölgenin sınırında 'dağlar' ve 'vadiler' manzarası.
© AFP 2022 / HANDOUTJames Webb Uzay Teleskobu tarafından kızılötesi ışıkta yakalanan görüntüde, 'NGC 3132' bölgesinin merkezindeki parlak bir yıldız ve bulutsunun kaynağı olan, sol altta zar zor görülebilen ikinci bir yıldız yer alıyor.
James Webb Uzay Teleskobu tarafından kızılötesi ışıkta yakalanan görüntüde, 'NGC 3132' bölgesinin merkezindeki parlak bir yıldız ve bulutsunun kaynağı olan, sol altta zar zor görülebilen ikinci bir yıldız yer alıyor. - Sputnik Türkiye
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© AFP 2022 / HANDOUT
James Webb Uzay Teleskobu tarafından kızılötesi ışıkta yakalanan görüntüde, 'NGC 3132' bölgesinin merkezindeki parlak bir yıldız ve bulutsunun kaynağı olan, sol altta zar zor görülebilen ikinci bir yıldız yer alıyor.
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