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https://tr.sputniknews.com/20220712/kabaktepe-ibb-baskani-chp-parti-yetkilileri-ayaklari-islanir-diye-mi-afet-bolgesinde-yoklardi-1058607411.html
Kabaktepe: İBB Başkanı, CHP parti yetkilileri ayakları ıslanır diye mi afet bölgesinde yoklardı
Kabaktepe: İBB Başkanı, CHP parti yetkilileri ayakları ıslanır diye mi afet bölgesinde yoklardı
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, Esenyurt'taki selle mücadele çalışmalarına katılmasına yönelik eleştirilere tepki göstererek, "İstanbul selle... 12.07.2022, Sputnik Türkiye
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osman nuri kabaktepe
esenyurt
ekrem imamoğlu
sel
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tatil keyfi yaparken sahadaki çalışmalar hakkında tam bilgi alamamışsınızdır. 10 Temmuz ziyaretimde aldığım bilgileri telefonunuza da gönderiyorum. Belki İstanbul’un sorunları ilginizi çeker" ifadelerini kullandı.Kabaktepe, şöyle devam etti:
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osman nuri kabaktepe, esenyurt, ekrem imamoğlu, sel, chp

Kabaktepe: İBB Başkanı, CHP parti yetkilileri ayakları ıslanır diye mi afet bölgesinde yoklardı

00:47 12.07.2022 (güncellendi: 01:11 12.07.2022)
© AAOsman Nuri Kabaktepe
Osman Nuri Kabaktepe - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2022
© AA
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, Esenyurt'taki selle mücadele çalışmalarına katılmasına yönelik eleştirilere tepki göstererek, "İstanbul selle boğuşurken, İBB Başkanı, CHP parti yetkilileri ayakları ıslanır diye mi afet bölgesinde yoklardı? Algılarınıza, yalanlarınıza karşı mücadele edecek ve milletimiz için atılıma devam edeceğiz" dedi.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tatil keyfi yaparken sahadaki çalışmalar hakkında tam bilgi alamamışsınızdır. 10 Temmuz ziyaretimde aldığım bilgileri telefonunuza da gönderiyorum. Belki İstanbul’un sorunları ilginizi çeker" ifadelerini kullandı.
Kabaktepe, şöyle devam etti:
"Sahte sorular ve algı operasyonları ile ne gerçekliği örtebilir ne de ayıbınızı kapatabilirsiniz. Bizler selde, karda, depremde milletimizle birlikte mücadele ederiz ve milletimize seri hizmet eden devletimizin yanında oluruz. Halkımıza üsten bakmak sizin geleneğinizdir. Bu sebeple selle boğuşan İstanbulluların dertleri ile dertlenmemenizi milletimizin takdirine bırakıyorum. İstanbul selle boğuşurken, İBB Başkanı, CHP parti yetkilileri ayakları ıslanır diye mi afet bölgesinde yoklardı? Algılarınıza, yalanlarınıza karşı mücadele edecek ve milletimiz için atılıma devam edeceğiz. Asıl sorulması gerek soru: 'Siz neden burada değildiniz? CHP İl Başkanı, sel bölgesinden bize bilgi vermeye çalışmış. Biz zaten oradaydık. Kim ne yapıyor, yerinde gördük. Emek veren herkese de teşekkür ettik. Size belediyelerinizin çalışanlarını sormadık. Beceriksizlik baskısı altında üste çıkma gayretiniz, hakikati algıya kurban ettiriyor. Unutmayın! Gerçeği ürettiğiniz aldatmaca sorularla ve sahte algılarla örtemezsiniz."
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