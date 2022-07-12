https://tr.sputniknews.com/20220712/kalp-krizi-geciren-polis-memuru-hayatini-kaybetti-1058609117.html
Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti
Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti
Giresun'da, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybeden Giresun Emniyet Müdürlüğü personeli 45 yaşındaki polis memuru Mustafa Karadeniz'in cenazesi... 12.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-12T02:11+0300
2022-07-12T02:11+0300
2022-07-12T02:11+0300
türkiye
kalp krizi
polis
ölüm
giresun
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Polis memuru Mustafa Karadeniz, bu sabah mesaisine gitmemesi üzerine evinde yapılan kontrolde baygın halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde kalbinin durduğu belirlenen Karadeniz, kaldırıldığı Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Polis memuru Mustafa Karadeniz için Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi önünde bir tören düzenlendi. Törene Giresun Valisi Enver Ünlü, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Karadeniz'in ailesi ve mesai arkadaşları katıldı.Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Mustafa Karadeniz'in naaşı, törenin ardından memleketi Trabzon'un Beşikdüzü ilçesine gönderildi.
https://tr.sputniknews.com/20220708/kalp-krizinden-korkup-60-kilo-vermisti-kalp-krizinden-oldu-1058486630.html
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Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti
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Giresun'da, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybeden Giresun Emniyet Müdürlüğü personeli 45 yaşındaki polis memuru Mustafa Karadeniz'in cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Trabzon'a gönderildi.
Polis memuru Mustafa Karadeniz, bu sabah mesaisine gitmemesi üzerine evinde yapılan kontrolde baygın halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde kalbinin durduğu belirlenen Karadeniz, kaldırıldığı Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis memuru Mustafa Karadeniz için Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi önünde bir tören düzenlendi. Törene Giresun Valisi Enver Ünlü, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Karadeniz'in ailesi ve mesai arkadaşları katıldı.
Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Mustafa Karadeniz'in naaşı, törenin ardından memleketi Trabzon'un Beşikdüzü ilçesine gönderildi.