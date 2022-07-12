https://tr.sputniknews.com/20220712/kalp-krizi-geciren-polis-memuru-hayatini-kaybetti-1058609117.html

Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

Giresun'da, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybeden Giresun Emniyet Müdürlüğü personeli 45 yaşındaki polis memuru Mustafa Karadeniz'in cenazesi... 12.07.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

kalp krizi

polis

ölüm

giresun

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Polis memuru Mustafa Karadeniz, bu sabah mesaisine gitmemesi üzerine evinde yapılan kontrolde baygın halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde kalbinin durduğu belirlenen Karadeniz, kaldırıldığı Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Polis memuru Mustafa Karadeniz için Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi önünde bir tören düzenlendi. Törene Giresun Valisi Enver Ünlü, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Karadeniz'in ailesi ve mesai arkadaşları katıldı.Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Mustafa Karadeniz'in naaşı, törenin ardından memleketi Trabzon'un Beşikdüzü ilçesine gönderildi.

https://tr.sputniknews.com/20220708/kalp-krizinden-korkup-60-kilo-vermisti-kalp-krizinden-oldu-1058486630.html

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kalp krizi, polis, ölüm, giresun