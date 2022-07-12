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Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti
Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti
Giresun'da, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybeden Giresun Emniyet Müdürlüğü personeli 45 yaşındaki polis memuru Mustafa Karadeniz'in cenazesi... 12.07.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
kalp krizi
polis
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Polis memuru Mustafa Karadeniz, bu sabah mesaisine gitmemesi üzerine evinde yapılan kontrolde baygın halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde kalbinin durduğu belirlenen Karadeniz, kaldırıldığı Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Polis memuru Mustafa Karadeniz için Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi önünde bir tören düzenlendi. Törene Giresun Valisi Enver Ünlü, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Karadeniz'in ailesi ve mesai arkadaşları katıldı.Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Mustafa Karadeniz'in naaşı, törenin ardından memleketi Trabzon'un Beşikdüzü ilçesine gönderildi.
https://tr.sputniknews.com/20220708/kalp-krizinden-korkup-60-kilo-vermisti-kalp-krizinden-oldu-1058486630.html
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kalp krizi, polis, ölüm, giresun

Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

02:11 12.07.2022
© İHAGiresun'da, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybeden Giresun Emniyet Müdürlüğü personeli 45 yaşındaki polis memuru Mustafa Karadeniz'in cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Trabzon'a gönderildi.
Giresun'da, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybeden Giresun Emniyet Müdürlüğü personeli 45 yaşındaki polis memuru Mustafa Karadeniz'in cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Trabzon'a gönderildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2022
© İHA
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Giresun'da, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybeden Giresun Emniyet Müdürlüğü personeli 45 yaşındaki polis memuru Mustafa Karadeniz'in cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Trabzon'a gönderildi.
Polis memuru Mustafa Karadeniz, bu sabah mesaisine gitmemesi üzerine evinde yapılan kontrolde baygın halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde kalbinin durduğu belirlenen Karadeniz, kaldırıldığı Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis memuru Mustafa Karadeniz için Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi önünde bir tören düzenlendi. Törene Giresun Valisi Enver Ünlü, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Karadeniz'in ailesi ve mesai arkadaşları katıldı.
Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Mustafa Karadeniz'in naaşı, törenin ardından memleketi Trabzon'un Beşikdüzü ilçesine gönderildi.
Kalp krizinden korkup 60 kilo vermişti, kalp krizinden öldü - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2022
TÜRKİYE
Kalp krizinden korktuğu için 60 kilo vermişti, kalp krizinden hayatını kaybetti
8 Temmuz, 16:58
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