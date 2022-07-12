Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220712/karasuda-bayram-suresince-bogulma-tehlikesi-geciren-81-kisi-kurtarildi-1058646963.html
Karasu'da bayram süresince boğulma tehlikesi geçiren 81 kişi kurtarıldı
Karasu'da bayram süresince boğulma tehlikesi geçiren 81 kişi kurtarıldı
Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu ilçesinde sahillerde görev yapan cankurtaranlar, Kurban Bayramı boyunca boğulma tehlikesi geçiren 81 kişiyi... 12.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-12T23:27+0300
2022-07-12T23:39+0300
karasu
boğulma
türkiye
cankurtaran
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0c/1058646819_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_ce4844ece5a0d0dcf80846a27c288bd9.jpg
Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu ilçesinde Kurban Bayramı tatilli nedeniyle yoğunluk yaşandı. Çevre illerden çok sayıda vatandaşların tercih ettiği ilçede, cankurtaranlar denize giren tatilcilerin olumsuzluk yaşamaması için görev yapıyor. Arife günü dahil 4 günlük Kurban Bayramı süresince 45 noktada görev yapan 61 cankurtaran personeli, boğulma tehlikesi geçiren 81 kişiyi sudan çıkardı.Amaçlarının tatilcilerin güven içerisinde vakit geçirmesini sağlamak olduğunu ifade eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amiri Samet Karaca, şunları aktardı:
karasu
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0c/1058646819_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_a76b54c070ceeba9c06a9d6239689637.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
karasu, boğulma, cankurtaran

Karasu'da bayram süresince boğulma tehlikesi geçiren 81 kişi kurtarıldı

23:27 12.07.2022 (güncellendi: 23:39 12.07.2022)
© DHAcankurtaran
cankurtaran - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2022
© DHA
Abone olTelegram
Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu ilçesinde sahillerde görev yapan cankurtaranlar, Kurban Bayramı boyunca boğulma tehlikesi geçiren 81 kişiyi kurtardı
Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu ilçesinde Kurban Bayramı tatilli nedeniyle yoğunluk yaşandı. Çevre illerden çok sayıda vatandaşların tercih ettiği ilçede, cankurtaranlar denize giren tatilcilerin olumsuzluk yaşamaması için görev yapıyor. Arife günü dahil 4 günlük Kurban Bayramı süresince 45 noktada görev yapan 61 cankurtaran personeli, boğulma tehlikesi geçiren 81 kişiyi sudan çıkardı.
Amaçlarının tatilcilerin güven içerisinde vakit geçirmesini sağlamak olduğunu ifade eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amiri Samet Karaca, şunları aktardı:
"15 Haziran tarihinden itibaren görevimize hazırlandık. Bayram süresinde yoğun bir program izledik. Toplamda 81 kişiyi sudan çıkardık. Sezon boyunca ise 183 kişiyi kurtardık. Bunlardan 11 kişiyi sağlık ekiplerine teslim ettik. Vatandaşlarımıza cankurtaranların olduğu bölgede denize girmeyi tavsiye ediyoruz. Sahilde güvenli alanlar yarattık. Vatandaşlar burada keyifli bir şekilde tatillerini geçirebilir. Toplam 4 jetimiz sürekli devriye halinde geziyor. İlk yardım konusunda da eğitimimiz var. Yoğun bir program geçiriyoruz. 15 Eylül'e kadar bu şekilde vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamaya devam edeceğiz."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала