Karasu'da bayram süresince boğulma tehlikesi geçiren 81 kişi kurtarıldı

"15 Haziran tarihinden itibaren görevimize hazırlandık. Bayram süresinde yoğun bir program izledik. Toplamda 81 kişiyi sudan çıkardık. Sezon boyunca ise 183 kişiyi kurtardık. Bunlardan 11 kişiyi sağlık ekiplerine teslim ettik. Vatandaşlarımıza cankurtaranların olduğu bölgede denize girmeyi tavsiye ediyoruz. Sahilde güvenli alanlar yarattık. Vatandaşlar burada keyifli bir şekilde tatillerini geçirebilir. Toplam 4 jetimiz sürekli devriye halinde geziyor. İlk yardım konusunda da eğitimimiz var. Yoğun bir program geçiriyoruz. 15 Eylül'e kadar bu şekilde vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamaya devam edeceğiz."