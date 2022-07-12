https://tr.sputniknews.com/20220712/kenan-yildiz-resmen-juventusda-1058630705.html

Kenan Yıldız resmen Juventus'da

Kenan Yıldız resmen Juventus'da

Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren Türkiye U17 Milli Takımı'nın yıldız oyuncularından Kenan Yıldız, Juventus'a transfer oldu. 12.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-12T15:39+0300

2022-07-12T15:39+0300

2022-07-12T15:43+0300

juventus

spor

bayern münih

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0c/1058630492_0:0:760:429_1920x0_80_0_0_a583626b968a854adff3e44b8576487f.jpg

Alman devi Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren 17 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız, Serie A ekiplerinden Juventus'a transfer oldu.İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, "2005 doğumlu orta saha oyuncusu Kenan Yıldız ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalanmıştır. Oyuncumuza hoş geldin diyoruz" ifadeleri kullanıldı.Barcelona'nın da listesindeydiAlt yaş gruplarında gösterdiği performans ile dikkat çeken orta saha oyuncusu, İspanyol ekibi Barcelona'nın da listesinde yer alıyordu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

juventus, bayern münih