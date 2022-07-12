https://tr.sputniknews.com/20220712/kenan-yildiz-resmen-juventusda-1058630705.html
Kenan Yıldız resmen Juventus'da
Kenan Yıldız resmen Juventus'da
Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren Türkiye U17 Milli Takımı'nın yıldız oyuncularından Kenan Yıldız, Juventus'a transfer oldu. 12.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-12T15:39+0300
2022-07-12T15:39+0300
2022-07-12T15:43+0300
juventus
spor
bayern münih
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Alman devi Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren 17 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız, Serie A ekiplerinden Juventus'a transfer oldu.İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, "2005 doğumlu orta saha oyuncusu Kenan Yıldız ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalanmıştır. Oyuncumuza hoş geldin diyoruz" ifadeleri kullanıldı.Barcelona'nın da listesindeydiAlt yaş gruplarında gösterdiği performans ile dikkat çeken orta saha oyuncusu, İspanyol ekibi Barcelona'nın da listesinde yer alıyordu.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
juventus, bayern münih
Kenan Yıldız resmen Juventus'da
15:39 12.07.2022 (güncellendi: 15:43 12.07.2022) Abone ol
Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren Türkiye U17 Milli Takımı'nın yıldız oyuncularından Kenan Yıldız, Juventus'a transfer oldu.
Alman devi Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren 17 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız, Serie A ekiplerinden Juventus'a transfer oldu.
İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, "2005 doğumlu orta saha oyuncusu Kenan Yıldız ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalanmıştır. Oyuncumuza hoş geldin diyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Barcelona'nın da listesindeydi
Alt yaş gruplarında gösterdiği performans ile dikkat çeken orta saha oyuncusu, İspanyol ekibi Barcelona'nın da listesinde yer alıyordu.