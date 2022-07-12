https://tr.sputniknews.com/20220712/kilit-kavsak-kirikkalede-bayramin-son-gununde-donus-hareketliligi-basladi-1058644550.html
'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayramın son gününde dönüş hareketliliği başladı
'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayramın son gününde dönüş hareketliliği başladı
Kurban Bayramı'nın son gününde tatile gidenlerin dönüşe geçmesiyle 'kilit kavşak' olarak bilinen Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşanıyor. 12.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-12T22:11+0300
2022-07-12T22:11+0300
2022-07-12T22:13+0300
trafik
kırıkkale
kurban bayramı
türkiye
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Bayram tatilini şehir dışında geçirenler, dönüş yolculuğuna başladı. Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de, trafik ekipleri ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor.Özellikle Kırıkkale-Ankara karayolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar oldukça yavaş ilerliyor.Karayolları ekipleri tatil öncesi trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara karayolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapatmıştı.Trafik yoğunluğunun aralıklarla hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.
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trafik, kırıkkale, kurban bayramı
'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayramın son gününde dönüş hareketliliği başladı
22:11 12.07.2022 (güncellendi: 22:13 12.07.2022) Abone ol
Kurban Bayramı'nın son gününde tatile gidenlerin dönüşe geçmesiyle 'kilit kavşak' olarak bilinen Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Bayram tatilini şehir dışında geçirenler, dönüş yolculuğuna başladı. Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de, trafik ekipleri ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor.
Özellikle Kırıkkale-Ankara karayolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar oldukça yavaş ilerliyor.
Karayolları ekipleri tatil öncesi trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara karayolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapatmıştı.
Trafik yoğunluğunun aralıklarla hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.