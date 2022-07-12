https://tr.sputniknews.com/20220712/kremlin-putin-tahran-ziyaretinde-erdoganla-gorusecek-1058622693.html

Kremlin: Putin, Tahran ziyaretinde Erdoğan’la görüşecek

Kremlin: Putin, Tahran ziyaretinde Erdoğan’la görüşecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Tahran ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşme... 12.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-12T12:19+0300

2022-07-12T12:19+0300

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dünya

kremlin

vladimir putin

recep tayyip erdoğan

iran

görüşme

rusya

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Gazetecilere konuşan Peskov, Putin’in gelecek hafta Tahran’a gerçekleştireceği ziyaret sırasında Erdoğan’la görüşeceğini ifade etti.Peskov, “Üçlü görüşmenin yanı sıra elbette ikili görüşmeler de olacak. Dün Putin ile Erdoğan arasında üst düzey temasların olacağını bildirmiştik. Bir görüşme orada da olacak” dedi.Üçlü görüşmenin Putin, Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi arasında olacağı bilgisini veren Peskov, “Tahran ziyareti için hazırlık yapılıyor. Astana sürecinin garantör ülkelerinin liderleri arasında burada bir görüşme yapılacak. Bu bilindiği üzere, Suriye’ye istikrar getirilmesi süreci kapsamında” ifadelerini kullandı.Kremlin Sözcüsü, Putin’in ziyaretinin 19 Temmuz’da gerçekleşeceğini, görüşmelerin aynı gün yapılacağını vurguladı.

https://tr.sputniknews.com/20220712/putin-gelecek-hafta-irani-ziyaret-edecek-1058618911.html

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kremlin, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, iran, görüşme, rusya