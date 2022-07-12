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https://tr.sputniknews.com/20220712/kremlin-putin-tahran-ziyaretinde-erdoganla-gorusecek-1058622693.html
Kremlin: Putin, Tahran ziyaretinde Erdoğan’la görüşecek
Kremlin: Putin, Tahran ziyaretinde Erdoğan’la görüşecek
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Tahran ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşme... 12.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-12T12:19+0300
2022-07-12T12:32+0300
dünya
kremlin
vladimir putin
recep tayyip erdoğan
iran
görüşme
rusya
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Gazetecilere konuşan Peskov, Putin’in gelecek hafta Tahran’a gerçekleştireceği ziyaret sırasında Erdoğan’la görüşeceğini ifade etti.Peskov, “Üçlü görüşmenin yanı sıra elbette ikili görüşmeler de olacak. Dün Putin ile Erdoğan arasında üst düzey temasların olacağını bildirmiştik. Bir görüşme orada da olacak” dedi.Üçlü görüşmenin Putin, Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi arasında olacağı bilgisini veren Peskov, “Tahran ziyareti için hazırlık yapılıyor. Astana sürecinin garantör ülkelerinin liderleri arasında burada bir görüşme yapılacak. Bu bilindiği üzere, Suriye’ye istikrar getirilmesi süreci kapsamında” ifadelerini kullandı.Kremlin Sözcüsü, Putin’in ziyaretinin 19 Temmuz’da gerçekleşeceğini, görüşmelerin aynı gün yapılacağını vurguladı.
https://tr.sputniknews.com/20220712/putin-gelecek-hafta-irani-ziyaret-edecek-1058618911.html
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kremlin, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, iran, görüşme, rusya

Kremlin: Putin, Tahran ziyaretinde Erdoğan’la görüşecek

12:19 12.07.2022 (güncellendi: 12:32 12.07.2022)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRecep Tayyip Erdoğan-Vladimir Putin
Recep Tayyip Erdoğan-Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2022
© Sputnik
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Tahran ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşme gerçekleştireceğini söyledi.
Gazetecilere konuşan Peskov, Putin’in gelecek hafta Tahran’a gerçekleştireceği ziyaret sırasında Erdoğan’la görüşeceğini ifade etti.
Peskov, “Üçlü görüşmenin yanı sıra elbette ikili görüşmeler de olacak. Dün Putin ile Erdoğan arasında üst düzey temasların olacağını bildirmiştik. Bir görüşme orada da olacak” dedi.
Üçlü görüşmenin Putin, Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi arasında olacağı bilgisini veren Peskov, “Tahran ziyareti için hazırlık yapılıyor. Astana sürecinin garantör ülkelerinin liderleri arasında burada bir görüşme yapılacak. Bu bilindiği üzere, Suriye’ye istikrar getirilmesi süreci kapsamında” ifadelerini kullandı.
Kremlin Sözcüsü, Putin’in ziyaretinin 19 Temmuz’da gerçekleşeceğini, görüşmelerin aynı gün yapılacağını vurguladı.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2022
DÜNYA
'Putin, gelecek hafta İran’ı ziyaret edecek'
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