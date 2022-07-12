https://tr.sputniknews.com/20220712/kremlin-putin-ve-erdogan-ukrayna-ile-muzakere-surecinin-yeniden-baslamasini-gorusmedi-1058632951.html

Kremlin: Putin ve Erdoğan, Ukrayna ile müzakere sürecinin yeniden başlamasını görüşmedi

Kremlin: Putin ve Erdoğan, Ukrayna ile müzakere sürecinin yeniden başlamasını görüşmedi

Rusya lideri Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünkü telefon görüşmesi ile ilgili açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Peskov, liderlerin Rusya ve Ukrayna... 12.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-12T16:13+0300

2022-07-12T16:13+0300

2022-07-12T16:13+0300

ukrayna krizi

kremlin

vladimir putin

recep tayyip erdoğan

görüşme

dmitriy peskov

ukrayna

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün yaptıkları telefon görüşmesi ile ilgili soruları yanıtladı.Peskov, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakere sürecinin yeniden başlaması konusunun görüşülüp görüşülmediği ve şu anda böyle bir sürecin mümkün olup olmadığı sorusuna, “Hayır, şu anda böyle bir şey söz konusu değil” yanıtını verdi.Rusya-Ukrayna müzakere süreci ne şekilde ilerledi?Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri operasyonu başladıktan kısa süre sonra iki ülke arasında müzakere süreci başlamıştı. Tarafların kurdukları heyetler 2 kez Belarus’ta bir araya geldikten sonra son olarak mart sonunda İstanbul’da yaptıkları toplantıda önemli bir ilerleme kaydetmişti.Ancak Türkiye turundan sonra müzakereler, Buça kentinde meydana gelen olayları ileri süren Kiev’in girişimiyle askıya alınmıştı. Buça’da katledildikleri ileri sürülen sivillerin cesetleri Batı medyasında geniş yer bulurken Rusya Savunma Bakanlığı, bu haberleri provokasyon olarak nitelendirmişti.Daha önce Rusya-Ukrayna müzakerelerinde Ukrayna heyetine başkanlık eden David Arahamia, Batı’nın silah tedariki, Ukrayna ordusunun karşı taarruza geçmesi ya da Rus birliklerinin operasyondan önceki mevzilerine geri dönmesi ile Kiev'in pozisyonunun güçlenmesi koşuluyla müzakere masasına dönülebileceğini ifade etmişti.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de Rusya’nın çatışmalarla kontrolüne geçirdiği bölgeleri iade etmesi halinde müzakerelerin yeniden başlayabileceğini öngörmüştü.Moskova ise defalarca müzakerelere hazır olduğunu açıkladı, ancak barış anlaşması için Ukrayna tarafının, özellikle güvenlik garantileri ve Kırım ile Donbass cumhuriyetlerinin statüsü ile ilgili Rusya’nın tüm taleplerine uymasının gerekli olduğunu vurguluyor.Batılı ülkelerin Kiev’e diyaloğu sürdürmeyi ‘yasakladığını’ söyleyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise haziran sonlarında Ukrayna'nın yakın gelecekte müzakere sürecine geri döneceğinden şüpheli olduğunu ifade etmişti.

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kremlin, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, görüşme, dmitriy peskov, ukrayna