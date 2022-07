https://tr.sputniknews.com/20220712/kuruyan-marmara-golu-icin-toprak-kavgasi-basladi-1-kisi-hayatini-kaybetti-3-kisi-tutuklandi-1058612671.html

Kuruyan Marmara Gölü için toprak kavgası başladı: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi tutuklandı

Kuruyan Marmara Gölü için toprak kavgası başladı: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi tutuklandı

Manisa’nın Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçeleri sınırlarındaki ‘Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan’ tescilli, 'Kuş Cenneti' olarak bilinen Marmara Gölü, yaşanan su kaybı nedeniyle kurudu. Tepeli pelikan ve karabatak gibi nesli tehlikede 101 farklı türden 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan gölde, kayıklar karaya oturdu, balıkçılık bitti. Göl, çiftçiler tarafından işgal edilerek tarıma açıldı.Gölmarmara ilçesinde daha önce göl arazisi nedeniyle aralarında husumet bulunan A.T. (55), 21 Haziran’da A.N. (22) tarafından tabanca ile vurularak hayatını kaybetti. Aynı gün göl arazisinde çıkan kavgada Pazarköy Mahalle Muhtarı Ercivan Konuk (60), M.Ö.’nün (55) yumruklu saldırısına uğrarken, oğlu Deniz Konuk (27) ise Ş.Ö. (28) ve C.G. (23) tarafından av tüfeğiyle vurularak yaralandı. Bir diğer olayda ise Deniz Konuk, hasat yapan M.E.’ye (42) ait biçerdövere av tüfeği ile ateş etti.2 Temmuz’da, Kemerdamları Mahallesi’nde yaşanan olayda ise M.D. (38), C.S. (48) ve M.K. (34) göl arazisinde izinsiz şekilde kendilerine yer temin etmek istediği sırada M.Ö. (55), C.G. (23), M.E. (34) ve N.G. (33) tarafından silahlı tehdide uğradı. Yaşanan olaylarda gözaltına alınan 8 kişiden, cinayet şüphelisi A.N., muhtarın oğlu Deniz Koruk ve Ş.Ö. tutuklanıp cezaevine gönderildi. Olayda kullanılan 7 adet av tüfeği ve 1 tabancaya el koyuldu.Öte yandan gölün korunmasına yönelik Devlet Su İşleri (DSİ) İzmir Bölge Müdürlüğü, Marmara Gölü’nü işgal ettiği sırada jandarmanın yakaladığı 80 kişiye 1 milyon 727 bin TL ecrimisil bedeli uyguladı ve 123 kişiyi de kaymakamlık aracılığıyla tahliye etti. Doğa Koruma ve Milli Parklar 4’üncü Bölge Müdürlüğü de gölü işgal eden 88 kişiye 550 bin 417 TL cezai işlem uyguladı.‘Herkes yağma peşinde’Yaşanan olaylar bölge halkını tedirgin ederken, vatandaşlar göle su basılarak olayların önüne geçilmesi gerektiğine dikkat çekti. Gölmarmara Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Rafet Kerse, “Gölmarmara Gölü, çöl Marmara oldu. Herkes biçerdöverleri ve traktörleri ile göl arazisini yağmalama peşinde. Marmara Gölü üzerinde arazi savaşları başladı. Millet birbirini dövmeye ve vurmaya başladı" diye konuştu.'Jandarmayla toplandık'Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ise gölün işgalinin önüne geçmek için mevcut önlemlerin arttırılması adına jandarmayla bir toplantı yaptıklarını belirterek, “Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı’na, göldeki arazilerin mevcut proje tamamlanıp, su basılıncaya kadar DSİ’nin kontrolünde kullanılması gerektiğini belirten bir yazı gönderdik. Buranın DSİ’nin kontrolünde yasal bir şekilde kullanılmasını istiyoruz. Gölü işgal edenlere yönelik de uyarılarımız var. Mağdur olmamaları için kullanmamaları gerektiğini belirtiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor” şeklinde konuştu.

