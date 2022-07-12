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https://tr.sputniknews.com/20220712/libyada-kacirilan-110-gocmen-kurtarildi-1058609393.html
Libya'da kaçırılan 110 göçmen kurtarıldı
Libya'da kaçırılan 110 göçmen kurtarıldı
Libya'da kaçırılan 110 yasadışı göçmenin ordu birlikleri tarafından kurtarıldığı bildirildi. 12.07.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
libya
göçmen
kaçak göçmen
kurtarma
operasyon
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Libya Savunma Bakanlığı'na bağlı 444 Tugayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, kaçırıldıktan sonra çeşitli işkence ve şantajlara maruz kalan Bangladeş uyruklu 110 kişi için kurtarma operasyonu düzenlendiği belirtildi.Operasyonun gerçekleştiği bölgeye dair bilgi verilmezken, söz konusu kaçırma eylemini yapanların da Bangladeş vatandaşı 9 kişilik bir çeteden oluştuğu kaydedildi.Bangladeş vatandaşı 9 kişilik çetenin, 2 Libyalı ile iş birliği içinde kaçırdıkları kurbanların ailelerinden fidye talep ettiği, çete mensupları hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı belirtildi.Libya ordusu, 16 Mayıs'ta da 5 Filipin uyruklu genç kadının kurtarıldığını açıklamıştı.Libya, Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya yasadışı yollardan geçmek isteyen göçmenlerin en yoğun kullandığı güzergahlardan biri olarak kabul ediliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220711/erzurumda-afganistan-uyruklu-227-yasadisi-gocmen-ulkelerine-gonderildi-1058561400.html
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libya, göçmen, kaçak göçmen, kurtarma, operasyon

Libya'da kaçırılan 110 göçmen kurtarıldı

02:15 12.07.2022
© AALibya’da insan tüccarlarının kaçırdığı 195 düzensiz göçmen kurtarıldı
Libya’da insan tüccarlarının kaçırdığı 195 düzensiz göçmen kurtarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2022
© AA
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Libya'da kaçırılan 110 yasadışı göçmenin ordu birlikleri tarafından kurtarıldığı bildirildi.
Libya Savunma Bakanlığı'na bağlı 444 Tugayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, kaçırıldıktan sonra çeşitli işkence ve şantajlara maruz kalan Bangladeş uyruklu 110 kişi için kurtarma operasyonu düzenlendiği belirtildi.
Operasyonun gerçekleştiği bölgeye dair bilgi verilmezken, söz konusu kaçırma eylemini yapanların da Bangladeş vatandaşı 9 kişilik bir çeteden oluştuğu kaydedildi.
Bangladeş vatandaşı 9 kişilik çetenin, 2 Libyalı ile iş birliği içinde kaçırdıkları kurbanların ailelerinden fidye talep ettiği, çete mensupları hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı belirtildi.
Libya ordusu, 16 Mayıs'ta da 5 Filipin uyruklu genç kadının kurtarıldığını açıklamıştı.
Libya, Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya yasadışı yollardan geçmek isteyen göçmenlerin en yoğun kullandığı güzergahlardan biri olarak kabul ediliyor.
Türkiye genelinde çeşitli illerde yapılan operasyonlar sonucu yakalanan 236 kaçak Afgan göçmen, İstanbul'dan kalkan uçakla ülkelerine gönderildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2022
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