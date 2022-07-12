https://tr.sputniknews.com/20220712/mesut-ozil-basaksehirle-anlasti-1058624911.html

Mesut Özil, Başakşehir'le anlaştı

Mesut Özil, Başakşehir'le anlaştı

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mesut Özil, Medipol Başakşehir ile anlaşmaya vardı. Turuncu-lacivertliler, bu hafta içinde 33 yaşındaki futbolcuya imza... 12.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-12T13:04+0300

2022-07-12T13:04+0300

2022-07-12T13:07+0300

spor

fenerbahçe

mesut özil

emre belözoğlu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0a/1050657421_0:0:2909:1637_1920x0_80_0_0_c00d705819e209d9aca6ab7f0573c931.jpg

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer olan ancak beklentilerin altında kalan ve sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü İsmail Kartal ile yaşadığı problem nedeniyle kadro dışı kalan, Jorge Jesus'un planlamasında da yer almayan Mesut Özil ile yollar ayrıldı. Türk asıllı Alman futbolcunun yeni adresi ise belli oldu.İstanbul ve Emre Belözoğlu etkisiHer defasında kariyerine ve özel hayatına İstanbul'da devam etmek istediğini söyleyen Mesut Özil, Başakşehir ile anlaştı. 33 yaşındaki futbolcunun turuncu-lacivertlileri seçmesindeki önemli etkenlerden biri de Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu.Fenerbahçe'de beraber çalışan aynı zamanda da yakın dostlukları bulunan ikilinin yolları tekrar kesişiyor.Turuncu-lacivertli yönetim, hafta bitmeden tecrübeli oyuncuya resmi imzayı attırmayı planlıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220711/fenerbahcede-mesut-ozil-ile-yollar-ayrildi-1058592610.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fenerbahçe, mesut özil, emre belözoğlu