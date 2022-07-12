https://tr.sputniknews.com/20220712/mesut-ozil-basaksehirle-anlasti-1058624911.html
Mesut Özil, Başakşehir'le anlaştı
Mesut Özil, Başakşehir'le anlaştı
Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mesut Özil, Medipol Başakşehir ile anlaşmaya vardı. Turuncu-lacivertliler, bu hafta içinde 33 yaşındaki futbolcuya imza... 12.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-12T13:04+0300
2022-07-12T13:04+0300
2022-07-12T13:07+0300
spor
fenerbahçe
mesut özil
emre belözoğlu
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Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer olan ancak beklentilerin altında kalan ve sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü İsmail Kartal ile yaşadığı problem nedeniyle kadro dışı kalan, Jorge Jesus'un planlamasında da yer almayan Mesut Özil ile yollar ayrıldı. Türk asıllı Alman futbolcunun yeni adresi ise belli oldu.İstanbul ve Emre Belözoğlu etkisiHer defasında kariyerine ve özel hayatına İstanbul'da devam etmek istediğini söyleyen Mesut Özil, Başakşehir ile anlaştı. 33 yaşındaki futbolcunun turuncu-lacivertlileri seçmesindeki önemli etkenlerden biri de Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu.Fenerbahçe'de beraber çalışan aynı zamanda da yakın dostlukları bulunan ikilinin yolları tekrar kesişiyor.Turuncu-lacivertli yönetim, hafta bitmeden tecrübeli oyuncuya resmi imzayı attırmayı planlıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220711/fenerbahcede-mesut-ozil-ile-yollar-ayrildi-1058592610.html
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fenerbahçe, mesut özil, emre belözoğlu
Mesut Özil, Başakşehir'le anlaştı
13:04 12.07.2022 (güncellendi: 13:07 12.07.2022) Abone ol
Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mesut Özil, Medipol Başakşehir ile anlaşmaya vardı. Turuncu-lacivertliler, bu hafta içinde 33 yaşındaki futbolcuya imza attırmayı planlıyor.
Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer olan ancak beklentilerin altında kalan ve sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü İsmail Kartal ile yaşadığı problem nedeniyle kadro dışı kalan, Jorge Jesus'un planlamasında da yer almayan Mesut Özil ile yollar ayrıldı. Türk asıllı Alman futbolcunun yeni adresi ise belli oldu.
İstanbul ve Emre Belözoğlu etkisi
Her defasında kariyerine ve özel hayatına İstanbul'da devam etmek istediğini söyleyen Mesut Özil, Başakşehir ile anlaştı. 33 yaşındaki futbolcunun turuncu-lacivertlileri seçmesindeki önemli etkenlerden biri de Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu.
Fenerbahçe'de beraber çalışan aynı zamanda da yakın dostlukları bulunan ikilinin yolları tekrar kesişiyor.
Turuncu-lacivertli yönetim, hafta bitmeden tecrübeli oyuncuya resmi imzayı attırmayı planlıyor.