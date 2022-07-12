https://tr.sputniknews.com/20220712/milli-savunma-bakani-akar-tahil-gorusmesi-yarin-istanbulda-yapilacak-1058627640.html

Milli Savunma Bakanı Akar: Tahıl görüşmesi yarın İstanbul'da yapılacak

Milli Savunma Bakanı Akar: Tahıl görüşmesi yarın İstanbul'da yapılacak

Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın deniz yoluyla emniyetle sevkine ilişkin askeri heyetler arasındaki görüşmelerin yarın... 12.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-12T14:07+0300

2022-07-12T14:07+0300

2022-07-12T14:07+0300

ukrayna krizi

hulusi akar

rusya

ukrayna

tahıl

görüşme

recep tayyip erdoğan

aleksey reznikov

sergey şoygu

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gıda krizinin çözümüne yönelik gerçekleştirdiği diplomatik çalışmalar ve direktifleri kapsamında sürdürdükleri görüşmelerin olumlu geliştiğini belirtti.Çalışmalar dahilinde kendisinin de Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov ile görüşmeler gerçekleştirdiğini anımsatan Akar, bunun ardından kamuoyunda 'kırmızı hat' nitelendirilen Türkiye ile Ukrayna ve Rusya arasında doğrudan temasın hayata geçirildiğini hatırlattı.Gıda krizinin çözümüne yönelik Milli Savunma Bakanlığı heyetinin Moskova'ya giderek Rus askeri heyeti ile görüştüğünü daha sonra Ukrayna askeri heyetinin Milli Savunma Bakanlığına geldiğini anımsatan Akar, "Tüm bu görüşmelerin ardından yarın İstanbul'da Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın uluslararası piyasalara deniz yoluyla emniyetle sevkine yönelik Türkiye, Rusya Federasyonu ve Ukrayna savunma bakanlıkları askeri heyetleri ve Birleşmiş Milletler heyeti görüşmeler icra edecek" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220712/kremlin-putin-tahran-ziyaretinde-erdoganla-gorusecek-1058622693.html

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hulusi akar, rusya, ukrayna, tahıl, görüşme, recep tayyip erdoğan, aleksey reznikov, sergey şoygu