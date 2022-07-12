Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220712/muglada-29-gocmen-kurtarildi-1058607169.html
Muğla'da 29 göçmen kurtarıldı
Muğla'da 29 göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 29 göçmen karaya çıkarıldı. 12.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-12T00:32+0300
2022-07-12T00:32+0300
türkiye
muğla
göçmen
kaçak göçmen
sahil güvenlik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/19/1057913756_5:0:645:360_1920x0_80_0_0_17d0001838d5e3269c7be204e0276eb0.jpg
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris Kızılada açıklarında lastik botta yasadışı göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki göçmenler, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220711/erzurumda-afganistan-uyruklu-227-yasadisi-gocmen-ulkelerine-gonderildi-1058561400.html
türkiye
muğla
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/19/1057913756_85:0:565:360_1920x0_80_0_0_973f6dde5a2af73bae98c9fc8899bd75.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
muğla, göçmen, kaçak göçmen, sahil güvenlik

Muğla'da 29 göçmen kurtarıldı

00:32 12.07.2022
© AASahil Güvenlik - Kaçak Göçmen
Sahil Güvenlik - Kaçak Göçmen - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2022
© AA
Abone olTelegram
Muğla'nın Marmaris ilçesinde Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 29 göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris Kızılada açıklarında lastik botta yasadışı göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki göçmenler, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Türkiye genelinde çeşitli illerde yapılan operasyonlar sonucu yakalanan 236 kaçak Afgan göçmen, İstanbul'dan kalkan uçakla ülkelerine gönderildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2022
TÜRKİYE
Erzurum'da Afganistan uyruklu 227 yasadışı göçmen ülkelerine gönderildi
Dün, 00:35
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала