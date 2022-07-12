https://tr.sputniknews.com/20220712/muglada-29-gocmen-kurtarildi-1058607169.html
Muğla'da 29 göçmen kurtarıldı
Muğla'da 29 göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 29 göçmen karaya çıkarıldı. 12.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-12T00:32+0300
2022-07-12T00:32+0300
2022-07-12T00:32+0300
türkiye
muğla
göçmen
kaçak göçmen
sahil güvenlik
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris Kızılada açıklarında lastik botta yasadışı göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki göçmenler, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220711/erzurumda-afganistan-uyruklu-227-yasadisi-gocmen-ulkelerine-gonderildi-1058561400.html
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muğla, göçmen, kaçak göçmen, sahil güvenlik
Muğla'da 29 göçmen kurtarıldı
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 29 göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris Kızılada açıklarında lastik botta yasadışı göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki göçmenler, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.