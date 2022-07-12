https://tr.sputniknews.com/20220712/muglada-zeytinlik-alanda-yangin-yoldan-gecen-tatilcilerin-sigara-izmariti-attigi-dusunuluyor-1058614064.html

Muğla'da zeytinlik alanda yangın: Yoldan geçen tatilcilerin sigara izmariti attığı düşünülüyor

Muğla'da zeytinlik alanda yangın: Yoldan geçen tatilcilerin sigara izmariti attığı düşünülüyor

Muğla’nın Milas ilçesinde yoldan geçen araç sürücüleri tarafından atıldığı düşünülen sigara izmariti zeytinlik alanda yangına neden oldu. 12.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-12T09:34+0300

2022-07-12T09:34+0300

2022-07-12T09:34+0300

türkiye

itfaiye ekipleri

muğla

yangın

zeytinlik alan

izmarit

sigara

soğutma

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Milas Baharlı Sanayi Sitesi üzerindeki zeytinlik alanda çıkan yangın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi. Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangın sonrası soğutma çalışması yapıldı. Yangının yoldan geçerken araçlardan tarafından atıldığı düşünülen sigara izmaritinden çıktığı tahmin ediliyor.

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itfaiye ekipleri, muğla, yangın, zeytinlik alan, izmarit, sigara, soğutma