https://tr.sputniknews.com/20220712/muglada-zeytinlik-alanda-yangin-yoldan-gecen-tatilcilerin-sigara-izmariti-attigi-dusunuluyor-1058614064.html
Muğla'da zeytinlik alanda yangın: Yoldan geçen tatilcilerin sigara izmariti attığı düşünülüyor
Muğla'da zeytinlik alanda yangın: Yoldan geçen tatilcilerin sigara izmariti attığı düşünülüyor
Muğla’nın Milas ilçesinde yoldan geçen araç sürücüleri tarafından atıldığı düşünülen sigara izmariti zeytinlik alanda yangına neden oldu. 12.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-12T09:34+0300
2022-07-12T09:34+0300
2022-07-12T09:34+0300
türkiye
itfaiye ekipleri
muğla
yangın
zeytinlik alan
izmarit
sigara
soğutma
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Milas Baharlı Sanayi Sitesi üzerindeki zeytinlik alanda çıkan yangın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi. Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangın sonrası soğutma çalışması yapıldı. Yangının yoldan geçerken araçlardan tarafından atıldığı düşünülen sigara izmaritinden çıktığı tahmin ediliyor.
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itfaiye ekipleri, muğla, yangın, zeytinlik alan, izmarit, sigara, soğutma
Muğla'da zeytinlik alanda yangın: Yoldan geçen tatilcilerin sigara izmariti attığı düşünülüyor
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Muğla’nın Milas ilçesinde yoldan geçen araç sürücüleri tarafından atıldığı düşünülen sigara izmariti zeytinlik alanda yangına neden oldu.
Milas Baharlı Sanayi Sitesi üzerindeki zeytinlik alanda çıkan yangın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi. Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangın sonrası soğutma çalışması yapıldı. Yangının yoldan geçerken araçlardan tarafından atıldığı düşünülen sigara izmaritinden çıktığı tahmin ediliyor.