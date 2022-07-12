Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220712/muglada-zeytinlik-alanda-yangin-yoldan-gecen-tatilcilerin-sigara-izmariti-attigi-dusunuluyor-1058614064.html
Muğla'da zeytinlik alanda yangın: Yoldan geçen tatilcilerin sigara izmariti attığı düşünülüyor
Muğla'da zeytinlik alanda yangın: Yoldan geçen tatilcilerin sigara izmariti attığı düşünülüyor
Muğla’nın Milas ilçesinde yoldan geçen araç sürücüleri tarafından atıldığı düşünülen sigara izmariti zeytinlik alanda yangına neden oldu. 12.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-12T09:34+0300
2022-07-12T09:34+0300
türkiye
itfaiye ekipleri
muğla
yangın
zeytinlik alan
izmarit
sigara
soğutma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0c/1058613745_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_490921df1f794f08f50728a87c7618df.jpg
Milas Baharlı Sanayi Sitesi üzerindeki zeytinlik alanda çıkan yangın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi. Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangın sonrası soğutma çalışması yapıldı. Yangının yoldan geçerken araçlardan tarafından atıldığı düşünülen sigara izmaritinden çıktığı tahmin ediliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220712/kuruyan-marmara-golu-icin-toprak-kavgasi-basladi-1-kisi-hayatini-kaybetti-3-kisi-tutuklandi-1058612671.html
türkiye
muğla
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0c/1058613745_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4049f86d53ec7d019413f6e04f873a69.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
itfaiye ekipleri, muğla, yangın, zeytinlik alan, izmarit, sigara, soğutma

Muğla'da zeytinlik alanda yangın: Yoldan geçen tatilcilerin sigara izmariti attığı düşünülüyor

09:34 12.07.2022
© İHA / BEKİR TOSUNMuğla'nın Milas ilçesinde yoldan geçen araç sürücüleri tarafından atıldığı düşünülen sigara izmariti zeytinlik alanda yangına neden oldu.
Muğla'nın Milas ilçesinde yoldan geçen araç sürücüleri tarafından atıldığı düşünülen sigara izmariti zeytinlik alanda yangına neden oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2022
© İHA / BEKİR TOSUN
Abone olTelegram
Muğla’nın Milas ilçesinde yoldan geçen araç sürücüleri tarafından atıldığı düşünülen sigara izmariti zeytinlik alanda yangına neden oldu.
Milas Baharlı Sanayi Sitesi üzerindeki zeytinlik alanda çıkan yangın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi. Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangın sonrası soğutma çalışması yapıldı. Yangının yoldan geçerken araçlardan tarafından atıldığı düşünülen sigara izmaritinden çıktığı tahmin ediliyor.
Manisa’nın Gölmarmara ilçesinde bulunan ve kuraklık nedeniyle kurumaya yüz tutan Marmara Gölü'nü tarım arazisine çevirmek amacıyla traktörle süren şahıslar hakkında tutanak tutuldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2022
TÜRKİYE
Kuruyan Marmara Gölü için toprak kavgası başladı: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi tutuklandı
08:01
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала