https://tr.sputniknews.com/20220712/nasa-ilk-kez-tam-renkli-uzay-fotografi-yayinladi--1058608670.html

NASA ilk kez tam renkli uzay fotoğrafı yayınladı

NASA ilk kez tam renkli uzay fotoğrafı yayınladı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen ilk tam renkli uzay fotoğrafını yayınladı. 12.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-12T01:34+0300

2022-07-12T01:34+0300

2022-07-12T01:41+0300

yaşam

nasa

amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)

amerikan ulusal havacılık ve uzay dairesi (nasa)

fotoğraf

renkli

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NASA, James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen bir görüntüyü sosyal medya hesaplarından paylaştı. Söz konusu görsel, şu ana kadar uzaya ait ilk renki görüntü olarak biliniyor. Organizasyonun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "İşte evrenin bugüne kadarki en derin, en keskin kızılötesi görüntüsü: Webb'in ilk derin alanı" ifadeleri yer aldı.

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nasa, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), amerikan ulusal havacılık ve uzay dairesi (nasa), fotoğraf, renkli