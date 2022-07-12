https://tr.sputniknews.com/20220712/nasa-ilk-kez-tam-renkli-uzay-fotografi-yayinladi--1058608670.html
NASA ilk kez tam renkli uzay fotoğrafı yayınladı
NASA ilk kez tam renkli uzay fotoğrafı yayınladı
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen ilk tam renkli uzay fotoğrafını yayınladı. 12.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-12T01:34+0300
2022-07-12T01:34+0300
2022-07-12T01:41+0300
yaşam
nasa
amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)
amerikan ulusal havacılık ve uzay dairesi (nasa)
fotoğraf
renkli
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NASA, James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen bir görüntüyü sosyal medya hesaplarından paylaştı. Söz konusu görsel, şu ana kadar uzaya ait ilk renki görüntü olarak biliniyor. Organizasyonun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "İşte evrenin bugüne kadarki en derin, en keskin kızılötesi görüntüsü: Webb'in ilk derin alanı" ifadeleri yer aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220704/aile-hekimi-doktor-astronomi-fotograflarini-nasa-icin-renklendirecek-1058281096.html
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nasa, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), amerikan ulusal havacılık ve uzay dairesi (nasa), fotoğraf, renkli
NASA ilk kez tam renkli uzay fotoğrafı yayınladı
01:34 12.07.2022 (güncellendi: 01:41 12.07.2022) Abone ol
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen ilk tam renkli uzay fotoğrafını yayınladı.
NASA, James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen bir görüntüyü sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Söz konusu görsel, şu ana kadar uzaya ait ilk renki görüntü olarak biliniyor.
Organizasyonun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "İşte evrenin bugüne kadarki en derin, en keskin kızılötesi görüntüsü: Webb'in ilk derin alanı" ifadeleri yer aldı.