https://tr.sputniknews.com/20220712/new-york-yonetimi-nukleer-saldirida-yapilmasi-gerekenlerle-ilgili-kilavuz-yayinladi-1058642586.html
New York yönetimi nükleer saldırıda yapılması gerekenlerle ilgili kılavuz yayınladı
New York yönetimi nükleer saldırıda yapılması gerekenlerle ilgili kılavuz yayınladı
New York Şehri Acil Durum Yönetim Departmanı, kente nükleer saldırı durumunda vatandaşlara evlerine sığınmalarını, pencereleri ve kapıları kapatmalarını... 12.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-12T20:26+0300
2022-07-12T20:26+0300
2022-07-12T20:26+0300
nükleer
nükleer silah
new york
dünya
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New York Şehri Acil Durum Yönetim Departmanı, nükleer saldırıda yapılması gerekenlerle ilgili kılavuz yayınladı. Kurumun sitesinde yapılan açıklamada, “New York Şehri Acil Durum Yönetim Departmanı bugün nükleer bir olaya hazırlıklı olmaya odaklanılan yeni bir duyuru yayınladı. New York City'de ya da çevresinde nükleer silahlı olay olasılığı çok düşük olsa da, New Yorkluların nasıl güvende kalacaklarını bilmeleri önemlidir” ifadelerine yer verildi.Videoda ise kentin nükleer bombardımana maruz kalması durumunda New Yorkluların atması gereken üç önemli adımı öğreten bir modelleme yapıldı. Siyah giysili bir kadın, “Bana bunu neden ya da nasıl olduğunu sormayın” diye konuşuyor.New York sakinlerini atacakları üç adımı akıllarında tutmasını rica eden kadın, ilk adım olarak “Hızlı bir şekilde kapalı bir mekana sığının” diye konuşuyor. Pencerelerden uzak durulması konusunda uyaran sunucu, “Otomobilin içinde bulunmak alternatif değil. Mekanın içinde kalın, tüm kapıları ve pencereleri kapatın, eğer bodrumunuz varsa oraya sığının” vurgusunu yapıyor.İkinci adımda patlama sonrasında dışarıda olan kişilerin derhal temizlenmeleri gerektiğine dikkat çeken kadın, insanların ‘tüm giysilerini çıkararak radyoaktif tozu vücuttan uzak tutmak için polietilen paketlere sarmalarını’ öneriyor.Sunucu, “Üçüncü adım: Güncellemeleri, medya bildirilerini izlemeye devam edin. Yetkililer güvenli olduğunu söyleyene kadar dışarı çıkmayın” ifadelerini kullanıyor.
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New York yönetimi nükleer saldırıda yapılması gerekenlerle ilgili kılavuz yayınladı
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New York Şehri Acil Durum Yönetim Departmanı, kente nükleer saldırı durumunda vatandaşlara evlerine sığınmalarını, pencereleri ve kapıları kapatmalarını tavsiye eden bir video yayınladı.
New York Şehri Acil Durum Yönetim Departmanı, nükleer saldırıda yapılması gerekenlerle ilgili kılavuz yayınladı.
Kurumun sitesinde yapılan açıklamada, “New York Şehri Acil Durum Yönetim Departmanı bugün nükleer bir olaya hazırlıklı olmaya odaklanılan yeni bir duyuru yayınladı. New York City'de ya da çevresinde nükleer silahlı olay olasılığı çok düşük olsa da, New Yorkluların nasıl güvende kalacaklarını bilmeleri önemlidir” ifadelerine yer verildi.
Videoda ise kentin nükleer bombardımana maruz kalması durumunda New Yorkluların atması gereken üç önemli adımı öğreten bir modelleme yapıldı. Siyah giysili bir kadın, “Bana bunu neden ya da nasıl olduğunu sormayın” diye konuşuyor.
New York sakinlerini atacakları üç adımı akıllarında tutmasını rica eden kadın, ilk adım olarak “Hızlı bir şekilde kapalı bir mekana sığının” diye konuşuyor. Pencerelerden uzak durulması konusunda uyaran sunucu, “Otomobilin içinde bulunmak alternatif değil. Mekanın içinde kalın, tüm kapıları ve pencereleri kapatın, eğer bodrumunuz varsa oraya sığının” vurgusunu yapıyor.
İkinci adımda patlama sonrasında dışarıda olan kişilerin derhal temizlenmeleri gerektiğine dikkat çeken kadın, insanların ‘tüm giysilerini çıkararak radyoaktif tozu vücuttan uzak tutmak için polietilen paketlere sarmalarını’ öneriyor.
Sunucu, “Üçüncü adım: Güncellemeleri, medya bildirilerini izlemeye devam edin. Yetkililer güvenli olduğunu söyleyene kadar dışarı çıkmayın” ifadelerini kullanıyor.