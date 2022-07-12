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New York'ta Starbucks karşıtı protesto
New York'ta Starbucks karşıtı protesto
ABD'nin New York kentinde, PETA aktivistleri Starbucks karşıtı protesto düzenledi. Protestonun nedeninin kahve zincirinin vegan sütler için fazla ücret alması... 12.07.2022, Sputnik Türkiye
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ABD'nin New York kentinde, bir hayvan hakları organizasyonu olan Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele Edenler (PETA) aktivistleri kahve zinciri Starbucks'ın vegan sütler için fazla ücret almasını protesto etti. "Kanlı" bir Starbucks bardağına doldurulmuş buzağı maketiyle New York'taki Starbucks mağazası önünde toplanan grup, Starbucks karşıtı slogan attı.
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starbucks, protesto, gösteri, new york, peta

New York'ta Starbucks karşıtı protesto

21:33 12.07.2022 (güncellendi: 21:39 12.07.2022)
© AANew York'ta Starbucks karşıtı protesto
New York'ta Starbucks karşıtı protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2022
© AA
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ABD'nin New York kentinde, PETA aktivistleri Starbucks karşıtı protesto düzenledi. Protestonun nedeninin kahve zincirinin vegan sütler için fazla ücret alması olduğu belirtildi.
ABD'nin New York kentinde, bir hayvan hakları organizasyonu olan Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele Edenler (PETA) aktivistleri kahve zinciri Starbucks'ın vegan sütler için fazla ücret almasını protesto etti.
"Kanlı" bir Starbucks bardağına doldurulmuş buzağı maketiyle New York'taki Starbucks mağazası önünde toplanan grup, Starbucks karşıtı slogan attı.
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