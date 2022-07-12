https://tr.sputniknews.com/20220712/new-yorkta-starbucks-karsiti-protesto-1058643467.html
New York'ta Starbucks karşıtı protesto
New York'ta Starbucks karşıtı protesto
ABD'nin New York kentinde, PETA aktivistleri Starbucks karşıtı protesto düzenledi. Protestonun nedeninin kahve zincirinin vegan sütler için fazla ücret alması... 12.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-12T21:33+0300
2022-07-12T21:33+0300
2022-07-12T21:39+0300
starbucks
dünya
protesto
gösteri
new york
peta
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0c/1058643519_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_ae71b5edcb866e889e1532b74e17a97d.jpg
ABD'nin New York kentinde, bir hayvan hakları organizasyonu olan Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele Edenler (PETA) aktivistleri kahve zinciri Starbucks'ın vegan sütler için fazla ücret almasını protesto etti. "Kanlı" bir Starbucks bardağına doldurulmuş buzağı maketiyle New York'taki Starbucks mağazası önünde toplanan grup, Starbucks karşıtı slogan attı.
new york
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0c/1058643519_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_42e41c3515b9a0979b7dd24b9f9165e1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
starbucks, protesto, gösteri, new york, peta
New York'ta Starbucks karşıtı protesto
21:33 12.07.2022 (güncellendi: 21:39 12.07.2022) Abone ol
ABD'nin New York kentinde, PETA aktivistleri Starbucks karşıtı protesto düzenledi. Protestonun nedeninin kahve zincirinin vegan sütler için fazla ücret alması olduğu belirtildi.
ABD'nin New York kentinde, bir hayvan hakları organizasyonu olan Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele Edenler (PETA) aktivistleri kahve zinciri Starbucks'ın vegan sütler için fazla ücret almasını protesto etti.
"Kanlı" bir Starbucks bardağına doldurulmuş buzağı maketiyle New York'taki Starbucks mağazası önünde toplanan grup, Starbucks karşıtı slogan attı.