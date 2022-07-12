https://tr.sputniknews.com/20220712/obrador-meksika-amerikalilarin-ucuz-benzin-alabilmeleri-icin-meksikaya-gecmesine-izin-veriyor-1058647380.html

Obrador: Meksika, Amerikalıların ucuz benzin alabilmeleri için Meksika'ya geçmesine izin veriyor

Obrador: Meksika, Amerikalıların ucuz benzin alabilmeleri için Meksika'ya geçmesine izin veriyor

ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da bir araya geldiği Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador ile yasadışı göçmen sorununu ele aldı. Obrador, görüşme öncesi yapılan... 12.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-12T23:55+0300

2022-07-12T23:55+0300

2022-07-12T23:55+0300

andres manuel lopez obrador

dünya

joe biden

benzin

yasadışı göç

yasadışı göçmenler

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ABD Başkan Joe Biden ve Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, yapacakları ikili görüşme öncesi Oval Ofis'te gazetecilere açıklamalarda bulundu.ABD Başkanı, iki ülkenin bazı konulardaki görüş ayrılıklarına rağmen gayet iyi ilişkileri olduğunu vurguladı.ABD'ye yasadışı göçmen akınının iki ülke arasındaki ilişkilerde en önemli konu başlıklarından biri olduğunu belirten Biden, bu konudaki iş birliği dolayısıyla mevkidaşına teşekkür etti.Biden, Orta Amerika ülkelerinden yola çıkarak Meksika üzerinden ABD'ye girmeye çalışan göçmenlerin işlemlerinin hızlandırılması için de adımlar atacaklarını söyledi.Lobez Obrador'un benzine yönelik sözleri dikkati çektiLopez Obrador da Biden'a, iş birliği ve iki ülke ilişkilerine katkıları için teşekkürlerini iletti.ABD'de artan benzin fiyatlarına işaret eden Lopez Obrador'un, "Meksika, Amerikalıların galon başına 1 dolar daha ucuz benzin alabilmeleri için Meksika'ya geçmesine izin veriyor" ifadesi dikkati çekti.Görüşme, daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

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andres manuel lopez obrador, joe biden, benzin, yasadışı göç, yasadışı göçmenler