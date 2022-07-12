https://tr.sputniknews.com/20220712/obrador-meksika-amerikalilarin-ucuz-benzin-alabilmeleri-icin-meksikaya-gecmesine-izin-veriyor-1058647380.html
Obrador: Meksika, Amerikalıların ucuz benzin alabilmeleri için Meksika'ya geçmesine izin veriyor
Obrador: Meksika, Amerikalıların ucuz benzin alabilmeleri için Meksika'ya geçmesine izin veriyor
ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da bir araya geldiği Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador ile yasadışı göçmen sorununu ele aldı. Obrador, görüşme öncesi yapılan... 12.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-12T23:55+0300
2022-07-12T23:55+0300
2022-07-12T23:55+0300
andres manuel lopez obrador
dünya
joe biden
benzin
yasadışı göç
yasadışı göçmenler
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ABD Başkan Joe Biden ve Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, yapacakları ikili görüşme öncesi Oval Ofis'te gazetecilere açıklamalarda bulundu.ABD Başkanı, iki ülkenin bazı konulardaki görüş ayrılıklarına rağmen gayet iyi ilişkileri olduğunu vurguladı.ABD'ye yasadışı göçmen akınının iki ülke arasındaki ilişkilerde en önemli konu başlıklarından biri olduğunu belirten Biden, bu konudaki iş birliği dolayısıyla mevkidaşına teşekkür etti.Biden, Orta Amerika ülkelerinden yola çıkarak Meksika üzerinden ABD'ye girmeye çalışan göçmenlerin işlemlerinin hızlandırılması için de adımlar atacaklarını söyledi.Lobez Obrador'un benzine yönelik sözleri dikkati çektiLopez Obrador da Biden'a, iş birliği ve iki ülke ilişkilerine katkıları için teşekkürlerini iletti.ABD'de artan benzin fiyatlarına işaret eden Lopez Obrador'un, "Meksika, Amerikalıların galon başına 1 dolar daha ucuz benzin alabilmeleri için Meksika'ya geçmesine izin veriyor" ifadesi dikkati çekti.Görüşme, daha sonra basına kapalı olarak devam etti.
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andres manuel lopez obrador, joe biden, benzin, yasadışı göç, yasadışı göçmenler
Obrador: Meksika, Amerikalıların ucuz benzin alabilmeleri için Meksika'ya geçmesine izin veriyor
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ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da bir araya geldiği Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador ile yasadışı göçmen sorununu ele aldı. Obrador, görüşme öncesi yapılan basın açıklamasında "Meksika, Amerikalıların galon başına 1 dolar daha ucuz benzin alabilmeleri için Meksika'ya geçmesine izin veriyor" ifadelerini kullandı.
ABD Başkan Joe Biden ve Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, yapacakları ikili görüşme öncesi Oval Ofis'te gazetecilere açıklamalarda bulundu.
ABD Başkanı, iki ülkenin bazı konulardaki görüş ayrılıklarına rağmen gayet iyi ilişkileri olduğunu vurguladı.
ABD'ye yasadışı göçmen akınının iki ülke arasındaki ilişkilerde en önemli konu başlıklarından biri olduğunu belirten Biden, bu konudaki iş birliği dolayısıyla mevkidaşına teşekkür etti.
Biden, Orta Amerika ülkelerinden yola çıkarak Meksika üzerinden ABD'ye girmeye çalışan göçmenlerin işlemlerinin hızlandırılması için de adımlar atacaklarını söyledi.
Lobez Obrador'un benzine yönelik sözleri dikkati çekti
Lopez Obrador da Biden'a, iş birliği ve iki ülke ilişkilerine katkıları için teşekkürlerini iletti.
ABD'de artan benzin fiyatlarına işaret eden Lopez Obrador'un, "Meksika, Amerikalıların galon başına 1 dolar daha ucuz benzin alabilmeleri için Meksika'ya geçmesine izin veriyor" ifadesi dikkati çekti.
Görüşme, daha sonra basına kapalı olarak devam etti.