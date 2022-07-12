https://tr.sputniknews.com/20220712/ozan-tufan-hep-bir-kurban-aranir-ya-en-tepedeki-isim-hep-ben-oldum-1058621137.html

Ozan Tufan: Hep bir kurban aranır ya, en tepedeki isim hep ben oldum

Ozan Tufan: Hep bir kurban aranır ya, en tepedeki isim hep ben oldum

Ozan Tufan, "Mental anlamda daha rahat olacağım için yurt dışını tercih ettim. Türkiye'de kafa olarak çok yoruldum. '1 maç iyi oynayıp, 1 maç kötü oynayıp... 12.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-12T11:52+0300

2022-07-12T11:52+0300

2022-07-12T12:00+0300

ozan tufan

spor

fenerbahçe

ali koç

hull city

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İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin yeni transferi Ozan Tufan, yeni sezon öncesinde gündemdeki birçok konuya ilişkin Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.Yeni takımında henüz alışma sürecinde olduğunu ifade eden Ozan Tufan, "Hazırlıklar iyi geçiyor. Takımla bir adaptasyon sürecim var, yabancı arkadaşlarımla. Ben yabancıyım daha doğrusu. Sezon başı, tempolu, zor. İngiltere'de daha sert bir antrenman programı var. Mutluyum. Dediğim gibi alışma sürecim var. İlerleyen günlerde hazırlık maçlarıyla birlikte daha da güzel oturacağını düşünüyorum" diye konuştu.‘Kadro dışı kaldığım dönemde yurt dışında bireysel olarak çalışmalar yaptım’Fenerbahçe'de kadro dışı kaldığı dönemde bireysel olarak çalışmalar yaptığını ifade eden Ozan Tufan, yaptığı antrenmanların meyvesini şu an aldığını söyledi. Tecrübeli orta saha oyuncusu, "Geçen sene 3.5-4 ay kadro dışı olayım vardı Fenerbahçe'de. Ben o dönem kulüpten izin alarak Belgrad'a gitmiştim. Orada özel bir hocayla günde 11 saat, çift antrenman programım vardı. O programı yaptım, hazırlanma süreci olarak. Sene sonunda Fenerbahçe'de kalırım ya da başka yere gidersem diye. O benim için çok güzel oldu. Şu an Hull City'de de onun ekmeğini yiyorum diyebilirim. Çünkü o antrenmanları yapmasaydım, beni zor şeyler bekliyordu" şeklinde konuştu.‘Transferden önce Şota Hoca ile görüştüm, ikimiz de aynı fikirdeyiz’Hull City ile sözleşme imzalamadan önce takımın sahibi Acun Ilıcalı ve teknik direktör Şota Arvaladze ile görüştüğünü söyleyen Ozan Tufan, "Şota hoca ile de görüştüm. O da beni çok istediğini belirtti. Ben de ona düşüncelerimi aktardım. O benden beklentilerini söyledi. İkimiz de aynı fikirde olduğumuz için çok mutluyum. Kendisini arkadaş canlısı, iyi birisi. Beni yemeğe götürdü. Hull City'deki sistemle ilgili birkaç şey anlattı. Ortak yolu bulduk, yola çıktık. İnşallah sonu güzel olur diye düşünüyorum. Takımda Seri, Traore gibi isimler var. Seri, daha önce Fulham'da oynadı. Oranın tecrübesini biliyor. Benim de bir Watford dönemim vardı. Zaman zaman oynadığım, oynamadığım maçlar oldu. 6 ay da olsa oranın tecrübesini, duygusunu tattık. Onun ben de biraz tecrübesi var. Diğer oyuncular zaten oraya hakim. Hep birlikte bir araya geldiğimizde güzel şeyler ortaya çıkacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.‘Keşke Premier Lig'de daha kalıcı olabilseydim’Geçen sezon kısa bir dönem Premier Lig'de forma giydiğini ve hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Ozan Tufan, sözlerini şöyle sürdürdü:‘Kafam rahat olduğu sürece her şeyi yapabileceğimi düşünüyorum’Mental açıdan rahat olduğu zaman her şeyi yapabileceğini belirten Ozan Tufan, "Ben şu anda 27 yaşındayım. Hull ile 3 senelik bir sözleşmem var. Tabii ki hedefim öncelikle bu sene takımımı Premier Lig'e çıkartmak, o başarıyı elde etmek, elimizden geleni yapmak. Futbolda her şey var. Ama ben oralarda kalıcı olmak istiyorum. Kendimi o klasmanlarda, platformlarda görmek istiyorum. Benim için doğru olan da odur. Bunu başarabileceğime inanıyorum. Kafam ve mental olarak rahat olduğum zaman ben her şeyi yapabilen bir insanım. Kafam rahat olduğu sürece ben her şeyi yapabileceğimi düşünüyorum" dedi.‘Fenerbahçe'de kalma isteğim vardı ama Fenerbahçe bunu istemedi’Fenerbahçe'de kadro dışı bırakıldığı dönem hakkında da konuşan Ozan Tufan, şöyle konuştu:‘Ali Koç ve yönetime kırgınım, keşke gerekçe belirtselerdi’Fenerbahçe'den ayrıldığı dönem için başkan Ali Koç ve yönetimine kırgın olduğunu dile getiren 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Tabii kırgınlığım var. Taraftaraa benim hiçbir şekilde kırgınlığım, küskünlüğüm olamaz. Ben hepsini çok seviyorum. Beni yeri geldi yuhalayıp, ıslıkladılar. Benden bekledikleri performansı göremedikleri için. Zaman zaman gördüklerinde de en tepeye koydular. Ben bana bu ilgiyi gösterdikleri için taraftarlara teşekkür ediyorum. Ben zaman zaman onları mutsuz ettiğimde de kendi adıma maçlardan sonra çok üzülüyordum. Haklarını helal etsinler. Belki ilerde yolumuz kesişir, bilmiyorum. Benim için onların yeri çok ayrı. Ancak başkan ve yönetim bazında olaya bakarsak bu konuda benim çok farklı düşüncelerim var. Hak edilmemiş bir durumun içerisindeyim. Hiçbir sebep, gerekçe sunulmadan, ne olduğunu bilmediğim bir halde kadro dışı kaldım. Beni üzen taraf bu. Keşke bir gerekçe belirtselerdi. Ama basında okuduğumuz şeylere göre bir konu var. Ancak o konuların hiçbirinin doğruluk payı yok. Ozan şunu, bunu yaptı gibi cümleleri var. Ama hiçbir doğruluk payı yok. İnsanlar ve Fenerbahçe taraftarı bunu bilsin, benim için yeterli. Ben hiçbir şekilde problemim olmadığını söyleyebilirim" diye konuştu.Ozan Tufan, Mesut Özil ile birlikte kadro dışı kalması konusunda, "Her soyunma odasında olabilecek bir tartışmaydı. Çok büyütüldü ve olay hemen başkana aktarılmış" diyerek bu konuda sözlerini şöyle sürdürdü:‘’Ozan maç seçiyor’ gibi cümleler beni çok rahatsız etti’Mental anlamda daha rahat olacağı için yurt dışını tercih ettiğini sözlerine ekleyen Ozan Tufan, "Türkiye'de biraz yoruldum, kafa olarak çok yoruldum. 1 maç iyi oynayıp, 1 maç kötü oynayıp, Ozan maç seçiyor, kötü gibi cümleler beni çok rahatsız etti. Dediğiniz gibi Türk oyuncuda hep bir kurban aranır ya, o kurbanlardan birisi, en tepedeki isim yıllarca hep ben oldum. Beni üzen taraflardan birisi oydu" diye konuştu.‘Milli takım başka bir seviye’Milli takımın daha iyi yerlere geleceğini düşündüğünü belirten Ozan Tufan, sözlerini şöyle noktaladı:

https://tr.sputniknews.com/20220701/fenerbahcede-ozan-tufan-ile-yollar-ayrildi-1058203026.html

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ozan tufan, fenerbahçe, ali koç, hull city