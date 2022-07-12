https://tr.sputniknews.com/20220712/peskov-bircok-ukraynali-rusya-vatandasi-olmak-istiyor-1058640610.html

Peskov: Birçok Ukraynalı Rusya vatandaşı olmak istiyor

Peskov: Birçok Ukraynalı Rusya vatandaşı olmak istiyor

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus lider Putin’in Ukraynalılar için Rusya vatandaşlığının verilmesi sürecini kolaylaştıran kararnamesinin çok önemli olduğunu, çünkü... 12.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-12T18:59+0300

2022-07-12T18:59+0300

2022-07-12T18:59+0300

dünya

dmitriy peskov

ukrayna

rusya

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rusya vatandaşlığının verilmesi sürecini kolaylaştıran kararnamesinin çok önemli olduğunu, çünkü birçok Ukraynalının Rusya vatandaşlığı almak istediğini söyledi.Basın mensuplarına konuya ilişkin açıklamada bulunan Peskov, “Rusya’nın özel askeri operasyonu Ukraynalılara karşı değil, rejime karşı yapılıyor. Aynı zamanda oldukça fazla sayıda Ukraynalı gerçekten de Rusya Federasyonu vatandaşı olmak istiyor. Bu nedenle söz konusu kararname çok sayıda insan için son derece önemli” diye konuştu.Kremlin Sözcüsü aynı zamanda (Rusya-Belarus) Birlik Devleti çerçevesinde Belaruslular için aynı şekilde kolaylaştırılmış Rusya vatandaşlığı alma prosedürünün geçerli olup olmadığı sorusuna, “Bu ayrı bir mesele” yanıtını verdi ve şöyle devam etti:

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dmitriy peskov, ukrayna, rusya