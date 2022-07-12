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Peskov: Birçok Ukraynalı Rusya vatandaşı olmak istiyor
Peskov: Birçok Ukraynalı Rusya vatandaşı olmak istiyor
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus lider Putin’in Ukraynalılar için Rusya vatandaşlığının verilmesi sürecini kolaylaştıran kararnamesinin çok önemli olduğunu, çünkü... 12.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-12T18:59+0300
2022-07-12T18:59+0300
dünya
dmitriy peskov
ukrayna
rusya
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rusya vatandaşlığının verilmesi sürecini kolaylaştıran kararnamesinin çok önemli olduğunu, çünkü birçok Ukraynalının Rusya vatandaşlığı almak istediğini söyledi.Basın mensuplarına konuya ilişkin açıklamada bulunan Peskov, “Rusya’nın özel askeri operasyonu Ukraynalılara karşı değil, rejime karşı yapılıyor. Aynı zamanda oldukça fazla sayıda Ukraynalı gerçekten de Rusya Federasyonu vatandaşı olmak istiyor. Bu nedenle söz konusu kararname çok sayıda insan için son derece önemli” diye konuştu.Kremlin Sözcüsü aynı zamanda (Rusya-Belarus) Birlik Devleti çerçevesinde Belaruslular için aynı şekilde kolaylaştırılmış Rusya vatandaşlığı alma prosedürünün geçerli olup olmadığı sorusuna, “Bu ayrı bir mesele” yanıtını verdi ve şöyle devam etti:
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dmitriy peskov, ukrayna, rusya

Peskov: Birçok Ukraynalı Rusya vatandaşı olmak istiyor

18:59 12.07.2022
© SputnikDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2022
© Sputnik
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus lider Putin’in Ukraynalılar için Rusya vatandaşlığının verilmesi sürecini kolaylaştıran kararnamesinin çok önemli olduğunu, çünkü birçok Ukraynalının Rusya vatandaşlığı almak istediğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rusya vatandaşlığının verilmesi sürecini kolaylaştıran kararnamesinin çok önemli olduğunu, çünkü birçok Ukraynalının Rusya vatandaşlığı almak istediğini söyledi.
Basın mensuplarına konuya ilişkin açıklamada bulunan Peskov, “Rusya’nın özel askeri operasyonu Ukraynalılara karşı değil, rejime karşı yapılıyor. Aynı zamanda oldukça fazla sayıda Ukraynalı gerçekten de Rusya Federasyonu vatandaşı olmak istiyor. Bu nedenle söz konusu kararname çok sayıda insan için son derece önemli” diye konuştu.
Kremlin Sözcüsü aynı zamanda (Rusya-Belarus) Birlik Devleti çerçevesinde Belaruslular için aynı şekilde kolaylaştırılmış Rusya vatandaşlığı alma prosedürünün geçerli olup olmadığı sorusuna, “Bu ayrı bir mesele” yanıtını verdi ve şöyle devam etti:
“Birlik Devleti çerçevesinde genel olarak zaten birçok norm ve kural birleştirildi. Rusya ve Belarus vatandaşları fiilen mümkün mertebe aynı haklardan yararlanıyor, belki sorumlulukları biraz daha farklı.”
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