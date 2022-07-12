https://tr.sputniknews.com/20220712/polisten-yuzerek-kacmaya-calisti-1058611276.html

Polisten yüzerek kaçmaya çalıştı

Polisten yüzerek kaçmaya çalıştı

Sinop'ta bıçaklı kavgaya karışan kişi, polis ekiplerinden denizde atlayarak kaçmaya çalıştı. 12.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-12T04:49+0300

2022-07-12T04:49+0300

2022-07-12T04:49+0300

türkiye

sinop

bıçaklı saldırı

bıçaklı kavga

gözaltı

yüzme

polis

deniz

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Alınan bilgiye göre, Sinop merkezde Bülent Ecevit Caddesi üzerindeki mendirek içerisinde iki kişi arasında tartışma çıktı.Kavgaya dönüşen olayın ardından ihbar üzerine olay yerine emniyet güçleri sevk edildi.Polisin müdahale ettiği kavga esnasında gözaltına alınmak istenen taraflardan U.Ö, denize atlayarak kaçmaya çalıştı.Yaklaşık yarım saat denizde yüzen ve polisin çağırısına rağmen karaya çıkmayan U.Ö, Deniz Polisi tarafından yakalanarak iskeleye getirildi.Sağlık ekiplerince burada ilk müdahalesi yapılan U.Ö, Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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sinop, bıçaklı saldırı, bıçaklı kavga, gözaltı, yüzme, polis, deniz