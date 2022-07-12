https://tr.sputniknews.com/20220712/polisten-yuzerek-kacmaya-calisti-1058611276.html
Polisten yüzerek kaçmaya çalıştı
Polisten yüzerek kaçmaya çalıştı
Sinop'ta bıçaklı kavgaya karışan kişi, polis ekiplerinden denizde atlayarak kaçmaya çalıştı. 12.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-12T04:49+0300
2022-07-12T04:49+0300
2022-07-12T04:49+0300
türkiye
sinop
bıçaklı saldırı
bıçaklı kavga
gözaltı
yüzme
polis
deniz
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Alınan bilgiye göre, Sinop merkezde Bülent Ecevit Caddesi üzerindeki mendirek içerisinde iki kişi arasında tartışma çıktı.Kavgaya dönüşen olayın ardından ihbar üzerine olay yerine emniyet güçleri sevk edildi.Polisin müdahale ettiği kavga esnasında gözaltına alınmak istenen taraflardan U.Ö, denize atlayarak kaçmaya çalıştı.Yaklaşık yarım saat denizde yüzen ve polisin çağırısına rağmen karaya çıkmayan U.Ö, Deniz Polisi tarafından yakalanarak iskeleye getirildi.Sağlık ekiplerince burada ilk müdahalesi yapılan U.Ö, Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220712/corumda-polis-aracini-husumetlilerinin-araci-zannederek-ates-eden-sahis-etkisiz-hale-getirildi--1058609983.html
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sinop, bıçaklı saldırı, bıçaklı kavga, gözaltı, yüzme, polis, deniz
Polisten yüzerek kaçmaya çalıştı
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Sinop'ta bıçaklı kavgaya karışan kişi, polis ekiplerinden denizde atlayarak kaçmaya çalıştı.
Alınan bilgiye göre, Sinop merkezde Bülent Ecevit Caddesi üzerindeki mendirek içerisinde iki kişi arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayın ardından ihbar üzerine olay yerine emniyet güçleri sevk edildi.
Polisin müdahale ettiği kavga esnasında gözaltına alınmak istenen taraflardan U.Ö, denize atlayarak kaçmaya çalıştı.
Yaklaşık yarım saat denizde yüzen ve polisin çağırısına rağmen karaya çıkmayan U.Ö, Deniz Polisi tarafından yakalanarak iskeleye getirildi.
Sağlık ekiplerince burada ilk müdahalesi yapılan U.Ö, Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.