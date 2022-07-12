https://tr.sputniknews.com/20220712/politico-bidenin-suudi-arabistan-gezisi-abddeki-benzin-fiyatlarinin-dusmesine-katki-saglamaz-1058643159.html
Politico: Biden’ın Suudi Arabistan gezisi ABD’deki benzin fiyatlarının düşmesine katkı sağlamaz
Politico: Biden’ın Suudi Arabistan gezisi ABD’deki benzin fiyatlarının düşmesine katkı sağlamaz
Virginia merkezli Politico gazetesi, ABD Başkanı Joe Biden’ın Suudi Arabistan gezisinin ABD’deki benzin fiyatlarının düşmesine katkı sağlamayacağını yazdı. 12.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-12T21:11+0300
2022-07-12T21:11+0300
2022-07-12T21:11+0300
ekonomi
joe biden
abd
suudi arabistan
petrol
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Exxon Mobile şirketinin sunduğu makalede, Suudi Arabistan'ın verebileceği çok fazla petrolünün olmadığı belirtildi.Şirketin verilerine göre Suudi Arabistan, kendi üretim hedeflerine ulaşmak için var gücüyle mücadele ediyor, krallığın petrol üretimini artırması için ayrıca OPEC+ ittifakının üyeleri arasında da bir fikir birliğine varılması gerekecek.Suudilerin dünya pazarına daha fazla petrol pompalasa dahi bunun benzin fiyatlarının düşeceğini garanti etmediğine dikkat çekilen yazıda, bunun son birkaç haftadır petrol fiyatlarındaki oynaklığın tedarik kesintileriyle pek ilgisi olmamasından kaynaklandığı kaydedildi.Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nde (CSIS) Enerji Güvenliği ve İklim Değişikliği Programı kıdemli araştırmacısı Ben Cahill, “Fiyatlardaki artış ağırlıklı olarak jeopolitik ve finansal spekülasyonlardan kaynaklanıyor. Fiziksel piyasaya, fiili fiziksel varil ham petrol talebine ve ticaretine bakacak olursanız aslında hiçbir yerde kopukluk olmadığını görürsünüz” açıklamasında bulundu.ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Biden’ın Ortadoğu gezisi kapsamında enerji ve gıda güvenliği ile ilgili konuları gündeme getirmeyi umduğunu açıkladı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sullivan, ABD liderinin bu toplantılarda dünya petrol üretiminin sabit bir seviyeye kadar artırması konusunda ısrar edip etmeyeceğine dair yorum yapmadı.
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Politico: Biden’ın Suudi Arabistan gezisi ABD’deki benzin fiyatlarının düşmesine katkı sağlamaz
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Virginia merkezli Politico gazetesi, ABD Başkanı Joe Biden’ın Suudi Arabistan gezisinin ABD’deki benzin fiyatlarının düşmesine katkı sağlamayacağını yazdı.
Exxon Mobile şirketinin sunduğu makalede, Suudi Arabistan'ın verebileceği çok fazla petrolünün olmadığı belirtildi.
Şirketin verilerine göre Suudi Arabistan, kendi üretim hedeflerine ulaşmak için var gücüyle mücadele ediyor, krallığın petrol üretimini artırması için ayrıca OPEC+ ittifakının üyeleri arasında da bir fikir birliğine varılması gerekecek.
Suudilerin dünya pazarına daha fazla petrol pompalasa dahi bunun benzin fiyatlarının düşeceğini garanti etmediğine dikkat çekilen yazıda, bunun son birkaç haftadır petrol fiyatlarındaki oynaklığın tedarik kesintileriyle pek ilgisi olmamasından kaynaklandığı kaydedildi.
Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nde (CSIS) Enerji Güvenliği ve İklim Değişikliği Programı kıdemli araştırmacısı Ben Cahill, “Fiyatlardaki artış ağırlıklı olarak jeopolitik ve finansal spekülasyonlardan kaynaklanıyor. Fiziksel piyasaya, fiili fiziksel varil ham petrol talebine ve ticaretine bakacak olursanız aslında hiçbir yerde kopukluk olmadığını görürsünüz” açıklamasında bulundu.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Biden’ın Ortadoğu gezisi kapsamında enerji ve gıda güvenliği ile ilgili konuları gündeme getirmeyi umduğunu açıkladı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sullivan, ABD liderinin bu toplantılarda dünya petrol üretiminin sabit bir seviyeye kadar artırması konusunda ısrar edip etmeyeceğine dair yorum yapmadı.