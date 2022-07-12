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https://tr.sputniknews.com/20220712/putin-gelecek-hafta-irani-ziyaret-edecek-1058618911.html
'Putin, gelecek hafta İran’ı ziyaret edecek'
'Putin, gelecek hafta İran’ı ziyaret edecek'
Rusya Devlet Başkanı Putin'in önümüzdeki hafta İran'a resmi bir ziyarett bulunacağı bildirildi. 12.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-12T11:13+0300
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İranlı Mehr haber ajansının aktardığına göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gelecek hafta İran’ ziyaret etmesi bekleniyor.Ajansın İran Parlamentosu Ekonomi Komisyonu Başkanı’na dayandırdığı Twitter’daki açıklamasında, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gelecek hafta İran’a gelecek” ifadeleri kullanıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220527/iran-rusya-ile-hammadde-ticaretini-takas-yoluyla-yapabiliriz-1056739779.html
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rusya, iran, vladimir putin

'Putin, gelecek hafta İran’ı ziyaret edecek'

11:13 12.07.2022
© SputnikVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2022
© Sputnik
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Rusya Devlet Başkanı Putin'in önümüzdeki hafta İran'a resmi bir ziyarett bulunacağı bildirildi.
İranlı Mehr haber ajansının aktardığına göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gelecek hafta İran’ ziyaret etmesi bekleniyor.
Ajansın İran Parlamentosu Ekonomi Komisyonu Başkanı’na dayandırdığı Twitter’daki açıklamasında, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gelecek hafta İran’a gelecek” ifadeleri kullanıldı.
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