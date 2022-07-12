Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220712/rusya-bm-turkiyeden-suriyeye-insani-yardim-gecisine-izin-veren-programin-uzatilmasinda-uzlasti-1058608170.html
Rusya: BM, Türkiye'den Suriye’ye insani yardım geçişine izin veren programın uzatılmasında uzlaştı
Rusya: BM, Türkiye'den Suriye’ye insani yardım geçişine izin veren programın uzatılmasında uzlaştı
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyelerinin, Suriye’ye insani yardım geçişlerine izin verilmesini sağlayan programın uzatılması konusunda uzlaşı... 12.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-12T01:23+0300
2022-07-12T01:23+0300
dünya
bm
birleşmiş milletler (bm)
suriye
bab el-hava sınır kapısı
sınır
yardım
insani yardım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0c/1058608297_0:61:914:575_1920x0_80_0_0_1004784050b09b2ac173e1850d5b2497.jpg
Rusya’nın Birleşmiş Milletler Özel Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, “(İnsani yardım geçişlerine izin veren programın uzatılması konusunda) uzlaşı sağlandı. Oylama bu gece ya da yarın sabah gerçekleşecek” açıklamasını yaptı.Polyanskiy, “Programın 6 ay + 6 ay uzatılmasını içeren Rusya taslağı küçük değişikliklerle fiilen kabul edildi” diye ekledi.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde cuma günü düzenlenen oturumda ne Rusya’nın taslağı ne de Norveç ile İrlanda’nın sunduğu taslak üstünde anlaşılabilmişti.Rusya’nın karar taslağının kabulü için yeterli oy toplanamamış, Norveç ve İrlanda’nın bir sene uzatma içeren taslağıysa Rusya tarafından veto edilmişti.Rusya tarafından sunulan taslak, uluslararası insani yardımların Türkiye’den Suriye’ye Bab el Hava sınır kapısından geçişine verilen iznin 6 ay için uzatılmasını, bu sürenin dolması ardından programın bir 6 ay için daha uzatılması için yeniden oylama yapılmasını içeriyor.Norveç ve İrlanda’nın taslağıysa en başta bu iznin bir sene için uzatılmasını içeriyordu. Daha sonraysa oturumlarda yapılan tartışmaların ardından söz konusu taslakta değişiklik yapıldı ve bu süre 6 aya indirildi. Fakat taslakta izin süresinin oylama yapılmadan bir 6 ay için daha otomatik olarak uzatılabileceği belirtiliyordu.Birleşmiş Milletler’in, yardımların Bab el Hava sınır kapısından geçişlerine verdiği iznin süresinin 10 Temmuz’da dolmasıyla Suriye’ye uluslararası yardım geçişleri durmuş durumda.
https://tr.sputniknews.com/20220602/abdnin-bm-daimi-temsilcisi-reyhanli-ve-cilvegozu-sinir-kapisinda-temaslarda-bulundu-1056918581.html
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0c/1058608297_33:0:881:636_1920x0_80_0_0_63ef18e3465c3b793cbe1f21105d95f7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bm, birleşmiş milletler (bm), suriye, bab el-hava sınır kapısı, sınır, yardım, insani yardım

Rusya: BM, Türkiye'den Suriye’ye insani yardım geçişine izin veren programın uzatılmasında uzlaştı

01:23 12.07.2022
© AABab el Hava Sınır Kapısı
Bab el Hava Sınır Kapısı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2022
© AA
Abone olTelegram
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyelerinin, Suriye’ye insani yardım geçişlerine izin verilmesini sağlayan programın uzatılması konusunda uzlaşı sağladıkları belirtildi. Uzlaşı sağlanması, programın uzatılmasını içeren karar taslakları üstünde anlaşılamaması ardından insani yardım geçişlerinin durmasını izliyor.
Rusya’nın Birleşmiş Milletler Özel Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, “(İnsani yardım geçişlerine izin veren programın uzatılması konusunda) uzlaşı sağlandı. Oylama bu gece ya da yarın sabah gerçekleşecek” açıklamasını yaptı.
Polyanskiy, “Programın 6 ay + 6 ay uzatılmasını içeren Rusya taslağı küçük değişikliklerle fiilen kabul edildi” diye ekledi.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde cuma günü düzenlenen oturumda ne Rusya’nın taslağı ne de Norveç ile İrlanda’nın sunduğu taslak üstünde anlaşılabilmişti.
Rusya’nın karar taslağının kabulü için yeterli oy toplanamamış, Norveç ve İrlanda’nın bir sene uzatma içeren taslağıysa Rusya tarafından veto edilmişti.
Rusya tarafından sunulan taslak, uluslararası insani yardımların Türkiye’den Suriye’ye Bab el Hava sınır kapısından geçişine verilen iznin 6 ay için uzatılmasını, bu sürenin dolması ardından programın bir 6 ay için daha uzatılması için yeniden oylama yapılmasını içeriyor.
Norveç ve İrlanda’nın taslağıysa en başta bu iznin bir sene için uzatılmasını içeriyordu. Daha sonraysa oturumlarda yapılan tartışmaların ardından söz konusu taslakta değişiklik yapıldı ve bu süre 6 aya indirildi. Fakat taslakta izin süresinin oylama yapılmadan bir 6 ay için daha otomatik olarak uzatılabileceği belirtiliyordu.
Birleşmiş Milletler’in, yardımların Bab el Hava sınır kapısından geçişlerine verdiği iznin süresinin 10 Temmuz’da dolmasıyla Suriye’ye uluslararası yardım geçişleri durmuş durumda.
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Thomas-Greenfield, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı ile BM Dünya Gıda Programı Aktarma Merkezi'ni ziyaret etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2022
DÜNYA
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi: Türkiye'nin Suriye'ye olası operasyonuna muhalefetimizi açıkladık
2 Haziran , 15:57
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала