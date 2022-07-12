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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220712/rusya-dis-istihbarat-servisi-polonya-ukraynaya-dogru-genislemesini-gizlemeye-calisiyor-1058643743.html
Rusya Dış İstihbarat Servisi: Polonya, Ukrayna'ya doğru genişlemesini gizlemeye çalışıyor
Rusya Dış İstihbarat Servisi: Polonya, Ukrayna'ya doğru genişlemesini gizlemeye çalışıyor
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Polonya'nın büyük bir yanıltma propagandası yaparak Batı Ukrayna'ya doğru genişlemesini gizlemeye çalıştığını bildirdi. 12.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-12T21:40+0300
2022-07-12T21:43+0300
ukrayna krizi
polonya
ukrayna krizi
sergey narışkin
nato
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SVR Direktörü Sergey Narışkin’e atıfta bulunarak açıklama yapan Rusya Dış İstihbarat Servisi, Polonya'nın büyük bir yanıltma propagandası yaparak Batı Ukrayna'ya doğru genişlemesini gizlemeye çalıştığını ifade etti.Açıklamada, “Gelen bilgiler, Polonya liderliğinin Ukrayna'yı parçalama planlarının kamuoyunun dikkatine sunulması konusunda sinirli tepki verdiğini gösteriyor” ifadelerine yer verildi.Varşova’nın gergin jeopolitik çatışma ortamında ne Kiev’in, ne Washington’un, ne de Moskova'nın Ukrayna topraklarının ele geçirilmesine yönelik hazırlıklara dikkat etmeyeceğini umduğu vurgulanan açıklamada, aynı zamanda Polonya makamlarının çatışmanın diplomatik çözüm aşamasına geçtiğinde ‘genişlemenin’ bir oldubitti olarak kabul edilmesini beklediklerinin altı çizildi.“Hassas bilgilerin sızması nedeniyle Polonya yönetimi, ‘NATO ve AB'deki yoldaşların’ endişelerini gidermek zorunda kalıyor” denilen açıklamada, şimdi ise Polonyalı yetkililerin bu durumu kapsamlı bir propaganda ile düzeltmeye çalıştığı vurgulandı.SVR, “Kontrol altındaki ‘düşünce kuruluşları’ ve medyaya, Polonya'nın Ukrayna'daki pozisyonlarını güçlendirme ve ‘uygunsuz söylentileri’ çürütme eylemlerini gizleyecek bir medya kampanyası başlatma talimatı verildi” diye devam etti.Aynı zamanda Varşova'nın Ukrayna'nın tüm Avrupalı komşularının Kiev'in işlerine ‘ortak katıldığı’ şeklinde bir imaj yaratmaya çalıştığı kaydedilen açıklamada, Polonya makamlarının ‘kendi planlarını uygulamak amacıyla onları siper olarak kullanmak’ için Macaristan ve Romanya ile daha aktif işbirliği için çabaladığının altı çizildi.SVR Direktörü Narışkin geçen hafta, Polonya yönetiminin Ukrayna'nın batısını kontrol altına alma planlarının tüm Avrupa için tehlikeli olduklarını belirtmişti.
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ukrayna krizi, polonya, sergey narışkin, nato

Rusya Dış İstihbarat Servisi: Polonya, Ukrayna'ya doğru genişlemesini gizlemeye çalışıyor

21:40 12.07.2022 (güncellendi: 21:43 12.07.2022)
© SputnikNATO- Polonya- Ukrayna
NATO- Polonya- Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2022
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Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Polonya'nın büyük bir yanıltma propagandası yaparak Batı Ukrayna'ya doğru genişlemesini gizlemeye çalıştığını bildirdi.
SVR Direktörü Sergey Narışkin’e atıfta bulunarak açıklama yapan Rusya Dış İstihbarat Servisi, Polonya'nın büyük bir yanıltma propagandası yaparak Batı Ukrayna'ya doğru genişlemesini gizlemeye çalıştığını ifade etti.
Açıklamada, “Gelen bilgiler, Polonya liderliğinin Ukrayna'yı parçalama planlarının kamuoyunun dikkatine sunulması konusunda sinirli tepki verdiğini gösteriyor” ifadelerine yer verildi.
Varşova’nın gergin jeopolitik çatışma ortamında ne Kiev’in, ne Washington’un, ne de Moskova'nın Ukrayna topraklarının ele geçirilmesine yönelik hazırlıklara dikkat etmeyeceğini umduğu vurgulanan açıklamada, aynı zamanda Polonya makamlarının çatışmanın diplomatik çözüm aşamasına geçtiğinde ‘genişlemenin’ bir oldubitti olarak kabul edilmesini beklediklerinin altı çizildi.
“Hassas bilgilerin sızması nedeniyle Polonya yönetimi, ‘NATO ve AB'deki yoldaşların’ endişelerini gidermek zorunda kalıyor” denilen açıklamada, şimdi ise Polonyalı yetkililerin bu durumu kapsamlı bir propaganda ile düzeltmeye çalıştığı vurgulandı.
SVR, “Kontrol altındaki ‘düşünce kuruluşları’ ve medyaya, Polonya'nın Ukrayna'daki pozisyonlarını güçlendirme ve ‘uygunsuz söylentileri’ çürütme eylemlerini gizleyecek bir medya kampanyası başlatma talimatı verildi” diye devam etti.
Aynı zamanda Varşova'nın Ukrayna'nın tüm Avrupalı komşularının Kiev'in işlerine ‘ortak katıldığı’ şeklinde bir imaj yaratmaya çalıştığı kaydedilen açıklamada, Polonya makamlarının ‘kendi planlarını uygulamak amacıyla onları siper olarak kullanmak’ için Macaristan ve Romanya ile daha aktif işbirliği için çabaladığının altı çizildi.
SVR Direktörü Narışkin geçen hafta, Polonya yönetiminin Ukrayna'nın batısını kontrol altına alma planlarının tüm Avrupa için tehlikeli olduklarını belirtmişti.
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