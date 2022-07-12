https://tr.sputniknews.com/20220712/rusya-zaporojye-nukleer-santralinin-yakinini-bombalama-kievin-kuratorlerinin-provokasyonudur-1058644886.html
Rusya: Zaporojye Nükleer Santrali'nin yakınını bombalama, Kiev’in küratörlerinin provokasyonudur
Rusya: Zaporojye Nükleer Santrali'nin yakınını bombalama, Kiev’in küratörlerinin provokasyonudur
Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mihail Mizintsev, Ukraynalı militanların Zaporojye Nükleer Santrali'nin yakınını... 12.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-12T22:21+0300
2022-07-12T22:21+0300
2022-07-12T22:21+0300
ukrayna krizi
rusya
mihail mizintsev
ukrayna
zaporojskaya nükleer enerji santrali
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Ukraynalı neo-Nazilerin insansız hava araçları kullanarak bugün Zaporojye Nükleer Santrali'nin hemen yakınındaki binaları 120 mm’lik mayınlarla bombaladıklarına dikkat çeken Mizintsev, bunun milyonlarca Ukrayna vatandaşını Kiev'in elleriyle tehlikeye atan Batılı küratörler tarafından organize edilen ilk provokasyon olmadığını vurguladı.Rus general dünya toplumuna, Birleşmiş Milletler’e (BM), Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’na (IAEA) ve diğer uluslararası kuruluşlara Kiev’i etkilemeleri ve tehlikeli tesislerde provokasyonlara izin verilmemesi amacıyla etkin önlem almaları çağrısında bulundu.‘Ukrayna istihbaratı Rus sabotajcıların yakalandığına dair 3 kurgulanmış video çekimi planlıyor’Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) Odessa’da Rus sabotajcıların yakalanmasının sahneleneceği 3 video çekimi planladığını vurgulayan Mizintsev, Rus ‘sabotajcıların’ rollerinin ise bölgesel savunma militanları tarafından oynanacağı bilgisini verdi.Mizintsev, “Bu kurgulanmış fotoğraf ve videoların Ukrayna ve Batı medyasının yanı sıra internet kaynaklarında da geniş bir biçimde yayınlanacağı konusunda önceden uyarıyoruz” ifadelerini kullandı.
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rusya, mihail mizintsev, ukrayna, zaporojskaya nükleer enerji santrali
Rusya: Zaporojye Nükleer Santrali'nin yakınını bombalama, Kiev’in küratörlerinin provokasyonudur
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Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mihail Mizintsev, Ukraynalı militanların Zaporojye Nükleer Santrali'nin yakınını bombaladıklarını, Kiev’in Batılı küratörlerinin organize ettiği bu eylemin milyonlarca Ukraynalının hayatını tehlikeye attığını bildirdi.
Ukraynalı neo-Nazilerin insansız hava araçları kullanarak bugün Zaporojye Nükleer Santrali'nin hemen yakınındaki binaları 120 mm’lik mayınlarla bombaladıklarına dikkat çeken Mizintsev, bunun milyonlarca Ukrayna vatandaşını Kiev'in elleriyle tehlikeye atan Batılı küratörler tarafından organize edilen ilk provokasyon olmadığını vurguladı.
Rus general dünya toplumuna, Birleşmiş Milletler’e (BM), Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’na (IAEA) ve diğer uluslararası kuruluşlara Kiev’i etkilemeleri ve tehlikeli tesislerde provokasyonlara izin verilmemesi amacıyla etkin önlem almaları çağrısında bulundu.
‘Ukrayna istihbaratı Rus sabotajcıların yakalandığına dair 3 kurgulanmış video çekimi planlıyor’
Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) Odessa’da Rus sabotajcıların yakalanmasının sahneleneceği 3 video çekimi planladığını vurgulayan Mizintsev, Rus ‘sabotajcıların’ rollerinin ise bölgesel savunma militanları tarafından oynanacağı bilgisini verdi.
Mizintsev, “Bu kurgulanmış fotoğraf ve videoların Ukrayna ve Batı medyasının yanı sıra internet kaynaklarında da geniş bir biçimde yayınlanacağı konusunda önceden uyarıyoruz” ifadelerini kullandı.