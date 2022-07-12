https://tr.sputniknews.com/20220712/rusyada-ilk-maymun-cicegi-vakasi-goruldu-1058615485.html
Rusya’da ilk maymun çiçeği vakası görüldü
Rusya’da ilk maymun çiçeği vakası görüldü
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Rusya’da genç bir erkekte ilk maymun çiçeği vakasının görüldüğünü duyurdu. 12.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-12T10:14+0300
2022-07-12T10:14+0300
2022-07-12T10:20+0300
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rusya
maymun çiçeği virüsü
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Gazetecilere yapılan açıklamada, “Rusya’da ilk maymun çiçeği vakası görüldü. Hastalık Avrupa seyahatinden dönen ve döküntü şikayeti ile bir sağlık kuruluşuna başvuran genç bir erkekte tespit edildi” ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, hastalığın hafif seyrettiği, hastanın hayatını tehdit eden bir durum olmadığı ve karantinaya alındığı aktarıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220708/dso-dunya-genelinde-maymun-ciceginden-3-kisi-oldu-1058481980.html
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rusya, maymun çiçeği virüsü
Rusya’da ilk maymun çiçeği vakası görüldü
10:14 12.07.2022 (güncellendi: 10:20 12.07.2022) Abone ol
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Rusya’da genç bir erkekte ilk maymun çiçeği vakasının görüldüğünü duyurdu.
Gazetecilere yapılan açıklamada, “Rusya’da ilk maymun çiçeği vakası görüldü. Hastalık Avrupa seyahatinden dönen ve döküntü şikayeti ile bir sağlık kuruluşuna başvuran genç bir erkekte tespit edildi” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, hastalığın hafif seyrettiği, hastanın hayatını tehdit eden bir durum olmadığı ve karantinaya alındığı aktarıldı.