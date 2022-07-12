https://tr.sputniknews.com/20220712/rusyada-ilk-maymun-cicegi-vakasi-goruldu-1058615485.html

Rusya’da ilk maymun çiçeği vakası görüldü

Rusya’da ilk maymun çiçeği vakası görüldü

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Rusya’da genç bir erkekte ilk maymun çiçeği vakasının görüldüğünü duyurdu. 12.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-12T10:14+0300

2022-07-12T10:14+0300

2022-07-12T10:20+0300

dünya

rusya

maymun çiçeği virüsü

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Gazetecilere yapılan açıklamada, “Rusya’da ilk maymun çiçeği vakası görüldü. Hastalık Avrupa seyahatinden dönen ve döküntü şikayeti ile bir sağlık kuruluşuna başvuran genç bir erkekte tespit edildi” ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, hastalığın hafif seyrettiği, hastanın hayatını tehdit eden bir durum olmadığı ve karantinaya alındığı aktarıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220708/dso-dunya-genelinde-maymun-ciceginden-3-kisi-oldu-1058481980.html

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rusya, maymun çiçeği virüsü