https://tr.sputniknews.com/20220712/rusyada-veri-tabani-kurmayan-applea-ilk-ceza-kesildi-1058629461.html

Rusya'da veri tabanı kurmayan Apple'a ilk ceza kesildi

Rusya'da veri tabanı kurmayan Apple'a ilk ceza kesildi

Moskova'da Taganskiy Sulh Mahkemesi, Rusya topraklarında yaşayan Rusların verilerini yerelleştirmeyi reddeden Apple Inc. şirketine 2 milyon ruble ceza... 12.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-12T15:00+0300

2022-07-12T15:00+0300

2022-07-12T15:31+0300

dünya

apple

rusya

ceza

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Rusya vatandaşlarının kişisel verilerini Rusya topraklarında kurulmuş bir veri tabanıyla kaydetme, sistematik hale getirme, biriktirme, saklama konusunda Rus mevzuatında yer alan yükümlülüklerini yerine getirmeyen Apple Inc., Taganskiy Sulh Mahkemesi tarafından suçlu bulundu.Kişisel verilerin depolanması konusunda Rusya'da ilk kez cezaya çarptırılan Apple Inc., 2 milyon ruble tutarında ceza ödemesi yapacak.Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) verilerine göre bugün itibarıyla yaklaşık 600 yabancı şirketin Rusya temsilciliği Rus kullanıcıların verilerini depolamak için yerelde veri tabanı kurdu. 2016 yılında LinkedIn sitesi, bu yükümlülüğünü ihlal ettiği için Rusya'da erişime kapatılmıştı.Tinder'a 6 milyon ruble ceza gündemdeApple Inc.'e kesilen cezanın aynısı, ABD merkezli arkadaşlık uygulaması Tinder'a da kesilebilir.Tinder'ın sahibi olan Match Group LLC'ye Rusya'da veri tabanı kurmadığı için dava 28 Temmuz'da görülecek.

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apple, rusya, ceza