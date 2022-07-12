https://tr.sputniknews.com/20220712/sarigul-65-milyon-multeciye-kucak-acan-devletimiz-250-bin-kader-mahkumuna-da-kucak-acacaktir-1058641598.html

Sarıgül: 6.5 milyon mülteciye kucak açan devletimiz 250 bin kader mahkumuna da kucak açacaktır

Sarıgül: 6.5 milyon mülteciye kucak açan devletimiz 250 bin kader mahkumuna da kucak açacaktır

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Sarıgül, "6.5 milyon mülteciye kucak açan Türkiye Cumhuriyeti devletimizin 250 bin kader mahkumuna da kucak... 12.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-12T19:38+0300

2022-07-12T19:38+0300

2022-07-12T19:52+0300

mustafa sarıgül

politika

türkiye değişim partisi (tdp)

tutuklu

diyarbakır

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Mustafa Sarıgül, Kurban Bayramı'nın son gününde Diyarbakır'da partililerle bir araya geldi.Sarıgül, merkez Yenişehir ilçesinde partisinin il binasındaki bayramlaşma programında, bayramın huzur, barış, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesi dileğinde bulundu.Daha sonra partililerle Diyarbakır E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önüne giden Sarıgül, burada af çağrısını yineleyerek, "6,5 milyon mülteciye kucak açan Türkiye Cumhuriyeti devletimizin 250 bin kader mahkumuna da kucak açacağına inanıyorum" dedi.Sarıgül, "Hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden bütün siyasi partileri 'Affet Türkiye'm' çağrısına katılmaya davet ediyorum. Şu anda binlerce kader mahkumu buradan çıkacak bir af çağrısını beklemekte. 250 binin üzerindeki kader mahkumu parlamentoda çıkacak kardeşlik barışı affıyla, toplumsal barış affıyla, kardeşlik hukuku affıyla, vicdanlı, merhametli devletimiz inanıyorum ki şefkat elini 250 bin kader mahkumuna ulaştıracaktır" ifadesini kullandı.'Herkes kendi kimliğini, serbestçe ifade etsin'Çeşitli temaslarda bulunmak için Diyarbakır’a gelen TDP Genel Başkanı Sarıgül, il binasında basın mensuplarıyla da bir araya geldi. Sarıgül, TDP'nin barışı, özgürlüğü, demokrasiyi, insan haklarını, bireyin mutluluğunu, kültürlerin barış içerisinde yaşamasını, savunan bir parti olduğunu kaydederek, "Onun içindir ki, Türkiye’yi barışa barışa büyüteceğiz, barışa barışa değiştireceğiz diyoruz. Bir Kürt yurttaşımız, Kürt gibi yaşamak istiyorsa, Alevi yurttaşımız, Alevi gibi yaşamak istiyorsa, Zaza yurttaşımız, Zaza gibi yaşamak istiyorsa, Süryani, Ermeni, Musevi yurttaşımız, kendi gibi yaşamak istiyorsa, bunun kimseye zararı yoktur. Bırakın, herkes kendi kimliğini, serbestçe ifade etsin. Bırakın herkes kendi inanç, kültür ve geleneklerine çocuklarına ve torunlarına istediği gibi öğretsin. Biz, milletimiz mutlu, devletimiz güçlü olsun, diye varız. Türkiye’yi varlığa, berekete, adalete ve huzura, kavuşturacak olan parti TDP’dir” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220711/mustafa-sarigul-turkiye-iki-ittifaka-mahkum-olmayacak-kadar-buyuk-bir-ulkedir-1058602540.html

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mustafa sarıgül, türkiye değişim partisi (tdp), tutuklu, diyarbakır