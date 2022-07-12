https://tr.sputniknews.com/20220712/seyir-halindeki-taksinin-caminda-tehlikeli-dans--1058623961.html

Seyir halindeki taksinin camında tehlikeli dans

Seyir halindeki taksinin camında tehlikeli dans

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde genç bir kadının, seyir halindeki taksinin camından dışarı sarkarak dans ettiği görüldü. O anlar ise bir cep telefonu kamerasıyla... 12.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-12T12:53+0300

2022-07-12T12:53+0300

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yaşam

taksi

istanbul

tehlike

trafik ihlali

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Kadıköy’de seyir halindeki taksinin camından dışarı sarkan genç kadın, kendisi ve etrafındakileri tehlikeye atarak uzun süre dans etti. Başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan anlarda, taksicinin de duruma müdahale etmeyerek yoluna devam ettiği görüldü.

https://tr.sputniknews.com/20220712/borcunu-odemedigi-icin-herkesin-gozu-onunde-darp-edip-kacirdilar-serbest-birakildilar-1058623399.html

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taksi, istanbul, tehlike, trafik ihlali