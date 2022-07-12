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https://tr.sputniknews.com/20220712/seyir-halindeki-taksinin-caminda-tehlikeli-dans--1058623961.html
Seyir halindeki taksinin camında tehlikeli dans
Seyir halindeki taksinin camında tehlikeli dans
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde genç bir kadının, seyir halindeki taksinin camından dışarı sarkarak dans ettiği görüldü. O anlar ise bir cep telefonu kamerasıyla... 12.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-12T12:53+0300
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yaşam
taksi
istanbul
tehlike
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Kadıköy’de seyir halindeki taksinin camından dışarı sarkan genç kadın, kendisi ve etrafındakileri tehlikeye atarak uzun süre dans etti. Başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan anlarda, taksicinin de duruma müdahale etmeyerek yoluna devam ettiği görüldü.
https://tr.sputniknews.com/20220712/borcunu-odemedigi-icin-herkesin-gozu-onunde-darp-edip-kacirdilar-serbest-birakildilar-1058623399.html
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taksi, istanbul, tehlike, trafik ihlali

Seyir halindeki taksinin camında tehlikeli dans

12:53 12.07.2022 (güncellendi: 12:59 12.07.2022)
© İHAKadıköy'de taksinin camından sarkarak dans etti
Kadıköy'de taksinin camından sarkarak dans etti - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2022
© İHA
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İstanbul'un Kadıköy ilçesinde genç bir kadının, seyir halindeki taksinin camından dışarı sarkarak dans ettiği görüldü. O anlar ise bir cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.
Kadıköy’de seyir halindeki taksinin camından dışarı sarkan genç kadın, kendisi ve etrafındakileri tehlikeye atarak uzun süre dans etti. Başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan anlarda, taksicinin de duruma müdahale etmeyerek yoluna devam ettiği görüldü.
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