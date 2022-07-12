https://tr.sputniknews.com/20220712/seyir-halindeki-taksinin-caminda-tehlikeli-dans--1058623961.html
Seyir halindeki taksinin camında tehlikeli dans
Seyir halindeki taksinin camında tehlikeli dans
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde genç bir kadının, seyir halindeki taksinin camından dışarı sarkarak dans ettiği görüldü. O anlar ise bir cep telefonu kamerasıyla... 12.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-12T12:53+0300
2022-07-12T12:53+0300
2022-07-12T12:59+0300
yaşam
taksi
istanbul
tehlike
trafik ihlali
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Kadıköy’de seyir halindeki taksinin camından dışarı sarkan genç kadın, kendisi ve etrafındakileri tehlikeye atarak uzun süre dans etti. Başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan anlarda, taksicinin de duruma müdahale etmeyerek yoluna devam ettiği görüldü.
https://tr.sputniknews.com/20220712/borcunu-odemedigi-icin-herkesin-gozu-onunde-darp-edip-kacirdilar-serbest-birakildilar-1058623399.html
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taksi, istanbul, tehlike, trafik ihlali
Seyir halindeki taksinin camında tehlikeli dans
12:53 12.07.2022 (güncellendi: 12:59 12.07.2022) Abone ol
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde genç bir kadının, seyir halindeki taksinin camından dışarı sarkarak dans ettiği görüldü. O anlar ise bir cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.
Kadıköy’de seyir halindeki taksinin camından dışarı sarkan genç kadın, kendisi ve etrafındakileri tehlikeye atarak uzun süre dans etti. Başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan anlarda, taksicinin de duruma müdahale etmeyerek yoluna devam ettiği görüldü.