https://tr.sputniknews.com/20220712/sinir-disi-edilecek-260-afganistan-uyruklu-edirneden-istanbula-gonderildi-1058612317.html

Sınır dışı edilecek 260 Afganistan uyruklu, Edirne'den İstanbul'a gönderildi

Sınır dışı edilecek 260 Afganistan uyruklu, Edirne'den İstanbul'a gönderildi

Sınır dışı edilecek 260 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezinden İstanbul'a gönderildi. 12.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-12T07:30+0300

2022-07-12T07:30+0300

2022-07-12T07:33+0300

türkiye

sınırdışı

afgan

göçmen

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Türkiye genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezlerinde geçici süreyle barındırılan düzensiz göçmenlerle ilgili çalışmalar devam ediyor.Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı çerçevesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında düzensiz göçmenler, charter seferleriyle ülkelerine gönderiliyor.Sınır dışı edilecek 260 Afganistan uyruklu, işlemlerinin ardından Edirne Geri Gönderme Merkezinden otobüslerle İstanbul'a doğru yola çıkarıldı.Afganistan uyruklular, İstanbul'dan charter seferi ile ülkelerine gönderilecek.

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sınırdışı, afgan, göçmen