Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220712/sinzo-abenin-katili-suikasti-1-yil-once-planladigini-itiraf-etti-1058629145.html
Şinzo Abe'nin katili, suikastı 1 yıl önce planladığını itiraf etti
Şinzo Abe'nin katili, suikastı 1 yıl önce planladığını itiraf etti
Japonya eski başbakanı Şinzo Abe'yi öldüren zanlı Tetsuya Yamagami'nin saldırıyı 1 yıldır planladığı ve dağlık bölgelerde atış talimi yaparak suikaste... 12.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-12T14:57+0300
2022-07-12T14:57+0300
şinzo abe
japonya
tetsuya yamagami
japonya öz savunma kuvvetleri
dünya
atış talimi
silah
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/08/1058485731_0:286:2415:1644_1920x0_80_0_0_8c8f3aabdfc0782aa65d62e125d2eee1.jpg
Şinzo Abe'nin 8 Temmuz günü seçim konuşması yaptığı Nara şehrinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından cinayet suçlamasıyla yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. 41 yaşındaki saldırgan Yamagami'nin ifadesinde saldırıyı gerçekleştirmeye 1 yıl önce karar verdiğini söylediği açıklandı.İlk etapta el yapımı patlayıcı üreterek Abe'ye yönelik saldırı gerçekleştirmeyi düşündüğünü söyleyen eski Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli Yamagami'nin, daha sonra fikir değiştirerek silah üretimini öğrendiği ifade edildi. Silah yapmayı video paylaşım sitelerinden öğrendiğini itiraf eden zanlının, internetten boş kovan ve barut sipariş ettiği kaydedildi. Ateşli silah yapımında kullanılacak malzemelerin satışının sıkı yasal kısıtlamalara tabi olduğuna dikkat çeken soruşturma kaynaklarının, saldırganın oyuncak havai fişek gibi ürünler satın alarak içindeki barutu kullanmış olabileceği ihtimali üzerine yoğunlaştığı belirtildi. Öte yandan aracında barut kurutmak için kullandığı değerlendirilen metal bir levha bulunan zanlının, şimdiye kadar ürettiği en az 5 farklı el yapımı silahla dağlık alanlarda atış talimi yaptığı öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220712/suikaste-ugrayan-eski-japonya-basbakani-sinzo-abe-son-yolculuguna-ugurlandi-1058618156.html
japonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/08/1058485731_0:59:2415:1870_1920x0_80_0_0_ba51143f632117f423e14b507aa8c58f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
şinzo abe, japonya, tetsuya yamagami, japonya öz savunma kuvvetleri , atış talimi, silah

Şinzo Abe'nin katili, suikastı 1 yıl önce planladığını itiraf etti

14:57 12.07.2022
© AFP 2022 / STRJaponya'da eski Başbakan Şinzo Abe suikastının zanlısı olan ve Japon deniz kuvvetlerinin eski bir askeri olduğu belirtilen 41 yaşındaki Yamagami Tetsuya'nın yakalanma görüntüsü
Japonya'da eski Başbakan Şinzo Abe suikastının zanlısı olan ve Japon deniz kuvvetlerinin eski bir askeri olduğu belirtilen 41 yaşındaki Yamagami Tetsuya'nın yakalanma görüntüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2022
© AFP 2022 / STR
Abone olTelegram
Japonya eski başbakanı Şinzo Abe'yi öldüren zanlı Tetsuya Yamagami'nin saldırıyı 1 yıldır planladığı ve dağlık bölgelerde atış talimi yaparak suikaste hazırlandığı ortaya çıktı.
Şinzo Abe'nin 8 Temmuz günü seçim konuşması yaptığı Nara şehrinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından cinayet suçlamasıyla yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. 41 yaşındaki saldırgan Yamagami'nin ifadesinde saldırıyı gerçekleştirmeye 1 yıl önce karar verdiğini söylediği açıklandı.

İlk etapta el yapımı patlayıcı üreterek Abe'ye yönelik saldırı gerçekleştirmeyi düşündüğünü söyleyen eski Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli Yamagami'nin, daha sonra fikir değiştirerek silah üretimini öğrendiği ifade edildi. Silah yapmayı video paylaşım sitelerinden öğrendiğini itiraf eden zanlının, internetten boş kovan ve barut sipariş ettiği kaydedildi.
Ateşli silah yapımında kullanılacak malzemelerin satışının sıkı yasal kısıtlamalara tabi olduğuna dikkat çeken soruşturma kaynaklarının, saldırganın oyuncak havai fişek gibi ürünler satın alarak içindeki barutu kullanmış olabileceği ihtimali üzerine yoğunlaştığı belirtildi. Öte yandan aracında barut kurutmak için kullandığı değerlendirilen metal bir levha bulunan zanlının, şimdiye kadar ürettiği en az 5 farklı el yapımı silahla dağlık alanlarda atış talimi yaptığı öğrenildi.
Japonya’nın eski başbakanı Shinzo Abe son yolculuğuna uğurlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2022
MULTİMEDYA
Suikaste uğrayan eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe son yolculuğuna uğurlandı
11:06
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала