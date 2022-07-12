https://tr.sputniknews.com/20220712/sinzo-abenin-katili-suikasti-1-yil-once-planladigini-itiraf-etti-1058629145.html

Şinzo Abe'nin katili, suikastı 1 yıl önce planladığını itiraf etti

Şinzo Abe'nin katili, suikastı 1 yıl önce planladığını itiraf etti

Japonya eski başbakanı Şinzo Abe'yi öldüren zanlı Tetsuya Yamagami'nin saldırıyı 1 yıldır planladığı ve dağlık bölgelerde atış talimi yaparak suikaste... 12.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-12T14:57+0300

2022-07-12T14:57+0300

2022-07-12T14:57+0300

şinzo abe

japonya

tetsuya yamagami

japonya öz savunma kuvvetleri

dünya

atış talimi

silah

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Şinzo Abe'nin 8 Temmuz günü seçim konuşması yaptığı Nara şehrinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından cinayet suçlamasıyla yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. 41 yaşındaki saldırgan Yamagami'nin ifadesinde saldırıyı gerçekleştirmeye 1 yıl önce karar verdiğini söylediği açıklandı.İlk etapta el yapımı patlayıcı üreterek Abe'ye yönelik saldırı gerçekleştirmeyi düşündüğünü söyleyen eski Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli Yamagami'nin, daha sonra fikir değiştirerek silah üretimini öğrendiği ifade edildi. Silah yapmayı video paylaşım sitelerinden öğrendiğini itiraf eden zanlının, internetten boş kovan ve barut sipariş ettiği kaydedildi. Ateşli silah yapımında kullanılacak malzemelerin satışının sıkı yasal kısıtlamalara tabi olduğuna dikkat çeken soruşturma kaynaklarının, saldırganın oyuncak havai fişek gibi ürünler satın alarak içindeki barutu kullanmış olabileceği ihtimali üzerine yoğunlaştığı belirtildi. Öte yandan aracında barut kurutmak için kullandığı değerlendirilen metal bir levha bulunan zanlının, şimdiye kadar ürettiği en az 5 farklı el yapımı silahla dağlık alanlarda atış talimi yaptığı öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20220712/suikaste-ugrayan-eski-japonya-basbakani-sinzo-abe-son-yolculuguna-ugurlandi-1058618156.html

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şinzo abe, japonya, tetsuya yamagami, japonya öz savunma kuvvetleri , atış talimi, silah