https://tr.sputniknews.com/20220712/sinzo-abenin-katili-suikasti-1-yil-once-planladigini-itiraf-etti-1058629145.html
Şinzo Abe'nin katili, suikastı 1 yıl önce planladığını itiraf etti
Şinzo Abe'nin katili, suikastı 1 yıl önce planladığını itiraf etti
Japonya eski başbakanı Şinzo Abe'yi öldüren zanlı Tetsuya Yamagami'nin saldırıyı 1 yıldır planladığı ve dağlık bölgelerde atış talimi yaparak suikaste... 12.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-12T14:57+0300
2022-07-12T14:57+0300
2022-07-12T14:57+0300
şinzo abe
japonya
tetsuya yamagami
japonya öz savunma kuvvetleri
dünya
atış talimi
silah
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/08/1058485731_0:286:2415:1644_1920x0_80_0_0_8c8f3aabdfc0782aa65d62e125d2eee1.jpg
Şinzo Abe'nin 8 Temmuz günü seçim konuşması yaptığı Nara şehrinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından cinayet suçlamasıyla yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. 41 yaşındaki saldırgan Yamagami'nin ifadesinde saldırıyı gerçekleştirmeye 1 yıl önce karar verdiğini söylediği açıklandı.İlk etapta el yapımı patlayıcı üreterek Abe'ye yönelik saldırı gerçekleştirmeyi düşündüğünü söyleyen eski Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli Yamagami'nin, daha sonra fikir değiştirerek silah üretimini öğrendiği ifade edildi. Silah yapmayı video paylaşım sitelerinden öğrendiğini itiraf eden zanlının, internetten boş kovan ve barut sipariş ettiği kaydedildi. Ateşli silah yapımında kullanılacak malzemelerin satışının sıkı yasal kısıtlamalara tabi olduğuna dikkat çeken soruşturma kaynaklarının, saldırganın oyuncak havai fişek gibi ürünler satın alarak içindeki barutu kullanmış olabileceği ihtimali üzerine yoğunlaştığı belirtildi. Öte yandan aracında barut kurutmak için kullandığı değerlendirilen metal bir levha bulunan zanlının, şimdiye kadar ürettiği en az 5 farklı el yapımı silahla dağlık alanlarda atış talimi yaptığı öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220712/suikaste-ugrayan-eski-japonya-basbakani-sinzo-abe-son-yolculuguna-ugurlandi-1058618156.html
japonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/08/1058485731_0:59:2415:1870_1920x0_80_0_0_ba51143f632117f423e14b507aa8c58f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
şinzo abe, japonya, tetsuya yamagami, japonya öz savunma kuvvetleri , atış talimi, silah
Şinzo Abe'nin katili, suikastı 1 yıl önce planladığını itiraf etti
Abone ol
Japonya eski başbakanı Şinzo Abe'yi öldüren zanlı Tetsuya Yamagami'nin saldırıyı 1 yıldır planladığı ve dağlık bölgelerde atış talimi yaparak suikaste hazırlandığı ortaya çıktı.
Şinzo Abe'nin 8 Temmuz günü seçim konuşması yaptığı Nara şehrinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından cinayet suçlamasıyla yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. 41 yaşındaki saldırgan Yamagami'nin ifadesinde saldırıyı gerçekleştirmeye 1 yıl önce karar verdiğini söylediği açıklandı.
İlk etapta el yapımı patlayıcı üreterek Abe'ye yönelik saldırı gerçekleştirmeyi düşündüğünü söyleyen eski Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli Yamagami'nin, daha sonra fikir değiştirerek silah üretimini öğrendiği ifade edildi. Silah yapmayı video paylaşım sitelerinden öğrendiğini itiraf eden zanlının, internetten boş kovan ve barut sipariş ettiği kaydedildi.
Ateşli silah yapımında kullanılacak malzemelerin satışının sıkı yasal kısıtlamalara tabi olduğuna dikkat çeken soruşturma kaynaklarının, saldırganın oyuncak havai fişek gibi ürünler satın alarak içindeki barutu kullanmış olabileceği ihtimali üzerine yoğunlaştığı belirtildi. Öte yandan aracında barut kurutmak için kullandığı değerlendirilen metal bir levha bulunan zanlının, şimdiye kadar ürettiği en az 5 farklı el yapımı silahla dağlık alanlarda atış talimi yaptığı öğrenildi.