https://tr.sputniknews.com/20220712/sislide-otomobilin-carptigi-scooterli-kadin-hayatini-kaybetti-1058625809.html

Şişli'de otomobilin çarptığı scooterlı kadın hayatını kaybetti

Şişli'de otomobilin çarptığı scooterlı kadın hayatını kaybetti

Şişli'de otomobilin çarptığı elektrikli scooter sürücüsü hayatını kaybetti. 12.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-12T13:29+0300

2022-07-12T13:29+0300

2022-07-12T13:29+0300

türkiye

şişli

scooter

kaza

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İstanbul'da gece saatlerinde Halaskargazi Mahallesi Halaskargazi Caddesi'nde scooter kullanan D.G'ye, aynı caddede ilerleyen H.A'nın kullandığı otomobil çarptı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.İlk müdahalesi olay yerinde yapılan D.G, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.Gözaltına alınan otomobil sürücüsü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

türkiye

şişli

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

şişli, scooter, kaza