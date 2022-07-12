Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220712/sislide-otomobilin-carptigi-scooterli-kadin-hayatini-kaybetti-1058625809.html
Şişli'de otomobilin çarptığı scooterlı kadın hayatını kaybetti
Şişli'de otomobilin çarptığı scooterlı kadın hayatını kaybetti
Şişli'de otomobilin çarptığı elektrikli scooter sürücüsü hayatını kaybetti. 12.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-12T13:29+0300
2022-07-12T13:29+0300
türkiye
şişli
scooter
kaza
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/02/1044643260_12:0:2167:1212_1920x0_80_0_0_fa5b5954c6897ec1668bbc63a967a368.png
İstanbul'da gece saatlerinde Halaskargazi Mahallesi Halaskargazi Caddesi'nde scooter kullanan D.G'ye, aynı caddede ilerleyen H.A'nın kullandığı otomobil çarptı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.İlk müdahalesi olay yerinde yapılan D.G, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.Gözaltına alınan otomobil sürücüsü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
türkiye
şişli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/02/1044643260_281:0:1897:1212_1920x0_80_0_0_f39372536c35d15257d5598b00fc8a5b.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
şişli, scooter, kaza

Şişli'de otomobilin çarptığı scooterlı kadın hayatını kaybetti

13:29 12.07.2022
© AAe-scooter
e-scooter - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2022
© AA
Abone olTelegram
Şişli'de otomobilin çarptığı elektrikli scooter sürücüsü hayatını kaybetti.
İstanbul'da gece saatlerinde Halaskargazi Mahallesi Halaskargazi Caddesi'nde scooter kullanan D.G'ye, aynı caddede ilerleyen H.A'nın kullandığı otomobil çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan D.G, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала