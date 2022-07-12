https://tr.sputniknews.com/20220712/sislide-otomobilin-carptigi-scooterli-kadin-hayatini-kaybetti-1058625809.html
Şişli'de otomobilin çarptığı scooterlı kadın hayatını kaybetti
Şişli'de otomobilin çarptığı scooterlı kadın hayatını kaybetti
Şişli'de otomobilin çarptığı elektrikli scooter sürücüsü hayatını kaybetti. 12.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-12T13:29+0300
2022-07-12T13:29+0300
2022-07-12T13:29+0300
türkiye
şişli
scooter
kaza
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İstanbul'da gece saatlerinde Halaskargazi Mahallesi Halaskargazi Caddesi'nde scooter kullanan D.G'ye, aynı caddede ilerleyen H.A'nın kullandığı otomobil çarptı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.İlk müdahalesi olay yerinde yapılan D.G, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.Gözaltına alınan otomobil sürücüsü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
türkiye
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şişli, scooter, kaza
Şişli'de otomobilin çarptığı scooterlı kadın hayatını kaybetti
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Şişli'de otomobilin çarptığı elektrikli scooter sürücüsü hayatını kaybetti.
İstanbul'da gece saatlerinde Halaskargazi Mahallesi Halaskargazi Caddesi'nde scooter kullanan D.G'ye, aynı caddede ilerleyen H.A'nın kullandığı otomobil çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan D.G, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Gözaltına alınan otomobil sürücüsü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.