Suikaste kurban giden Japonya’nın eski başbakanı Şinzo Abe son yolculuğuna uğurlandı
10:51 12.07.2022 (güncellendi: 11:03 12.07.2022)
© AP Photo / Hiro KomaeCuma günü seçim mitinginde konuşma yaparken ev yapımı silahla vurulan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Japonya'nın eski başbakanı Şinzo Abe'nin cenaze töreni gerçekleşti. Binlerce kişi Abe'nin cenaze aracına eşlik ederken, tören basına kapalı gerçekleşti.
© AP Photo / Hiro Komae
Cuma günü seçim mitinginde konuşma yaparken ev yapımı silahla vurulan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Japonya'nın eski başbakanı Şinzo Abe'nin cenaze töreni gerçekleşti. Binlerce kişi Abe'nin cenaze aracına eşlik ederken, tören basına kapalı gerçekleşti.
Japonya’nın en genç başkanı olan ve ülkenin bu pozisyonda en uzun süre kalan ismi olan Şinzo Abe bugün son yolculuğuna uğurlandı.
Geçen hafta ülkenin batısındaki Nara’da konuşma yaptığı sırada 41 yaşındakİ Tetsuya Yamagami’nin el yapımı silahıyla vurulan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Abe’nin cenaze töreni bugün yapıldı.
Japonya’da şok etkisi yaratan suikastta yaşamını yitiren Abe, siyah bir cenaze arabasıyla götürüldü. Binlerce insan 67 yaşında ölen Abe’ye saygısını göstermek için yol kenarında aracın geçişini izledi.
Shinzo Abe -- Japan's longest-serving prime minister— AFP News Agency (@AFP) July 12, 2022
OBIT: https://t.co/4RHd6GBFZ4
📹 People in Tokyo queue with flowers to pay their final respects to Japan's former prime minister Shinzo Abe at Zojoji Temple, where a private funeral is to be held pic.twitter.com/xHoYCYRuz1
Abe’nin cenaze törenine ailesi ve yakın arkadaşları katılırken, medya mensupları ise törene alınmadı.
Cenaze aracı başkent Tokyo’da tur yaparken, Nagatacho ve parlamento binası gibi yapıların önünden geçti.
LDP merkez binası önünde binlerce insan Abe’ye saygısını sunmak için gitti, uzun kuyruklar oluştu.
Abe’nin bazı destekçileri de ünlü siyasetçinin partisi Liberal Demokrat Parti’nin merkez binası önünde bekledi.
Dünya genelinde birçok ülke lideri ve devlet insanı da Abe’ye başsağlığı mesajlarını iletti. Kyodo haber ajansı liderlerden ve dünya genelinden 2 bin başsağlığı mesajı geldiğini duyurdu.
VIDEO: The hearse carrying the body of Shinzo Abe stops outside the prime minister's office in Tokyo as Japan mourns the former Japanese PM who was shot at close range in the city of Nara pic.twitter.com/D8Zdq8c2NT— AFP News Agency (@AFP) July 12, 2022
10 Temmuz, 10:35