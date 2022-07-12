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https://tr.sputniknews.com/20220712/suikaste-kurban-giden-japonyanin-eski-basbakani-sinzo-abe-son-yolculuguna-ugurlandi-1058617883.html
Suikaste kurban giden Japonya’nın eski başbakanı Şinzo Abe son yolculuğuna uğurlandı
Suikaste kurban giden Japonya’nın eski başbakanı Şinzo Abe son yolculuğuna uğurlandı
Cuma günü seçim mitinginde konuşma yaparken ev yapımı silahla vurulan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Japonya'nın eski başbakanı Şinzo Abe'nin... 12.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-12T10:51+0300
2022-07-12T11:03+0300
dünya
japonya
abe şinzo
şinzo abe
suikast
cenaze
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Japonya’nın en genç başkanı olan ve ülkenin bu pozisyonda en uzun süre kalan ismi olan Şinzo Abe bugün son yolculuğuna uğurlandı.Geçen hafta ülkenin batısındaki Nara’da konuşma yaptığı sırada 41 yaşındakİ Tetsuya Yamagami’nin el yapımı silahıyla vurulan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Abe’nin cenaze töreni bugün yapıldı.Japonya’da şok etkisi yaratan suikastta yaşamını yitiren Abe, siyah bir cenaze arabasıyla götürüldü. Binlerce insan 67 yaşında ölen Abe’ye saygısını göstermek için yol kenarında aracın geçişini izledi.Abe’nin cenaze törenine ailesi ve yakın arkadaşları katılırken, medya mensupları ise törene alınmadı.Cenaze aracı başkent Tokyo’da tur yaparken, Nagatacho ve parlamento binası gibi yapıların önünden geçti.LDP merkez binası önünde binlerce insan Abe’ye saygısını sunmak için gitti, uzun kuyruklar oluştu.Abe’nin bazı destekçileri de ünlü siyasetçinin partisi Liberal Demokrat Parti’nin merkez binası önünde bekledi.Dünya genelinde birçok ülke lideri ve devlet insanı da Abe’ye başsağlığı mesajlarını iletti. Kyodo haber ajansı liderlerden ve dünya genelinden 2 bin başsağlığı mesajı geldiğini duyurdu.
https://tr.sputniknews.com/20220710/japonya-eski-basbakan-abe-suikastinin-golgesinde-sandiga-gitti--1058541263.html
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japonya, abe şinzo, şinzo abe, suikast, cenaze

Suikaste kurban giden Japonya’nın eski başbakanı Şinzo Abe son yolculuğuna uğurlandı

10:51 12.07.2022 (güncellendi: 11:03 12.07.2022)
© AP Photo / Hiro KomaeCuma günü seçim mitinginde konuşma yaparken ev yapımı silahla vurulan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Japonya'nın eski başbakanı Şinzo Abe'nin cenaze töreni gerçekleşti. Binlerce kişi Abe'nin cenaze aracına eşlik ederken, tören basına kapalı gerçekleşti.
Cuma günü seçim mitinginde konuşma yaparken ev yapımı silahla vurulan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Japonya'nın eski başbakanı Şinzo Abe'nin cenaze töreni gerçekleşti. Binlerce kişi Abe'nin cenaze aracına eşlik ederken, tören basına kapalı gerçekleşti. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2022
© AP Photo / Hiro Komae
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Cuma günü seçim mitinginde konuşma yaparken ev yapımı silahla vurulan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Japonya'nın eski başbakanı Şinzo Abe'nin cenaze töreni gerçekleşti. Binlerce kişi Abe'nin cenaze aracına eşlik ederken, tören basına kapalı gerçekleşti.
Japonya’nın en genç başkanı olan ve ülkenin bu pozisyonda en uzun süre kalan ismi olan Şinzo Abe bugün son yolculuğuna uğurlandı.
Geçen hafta ülkenin batısındaki Nara’da konuşma yaptığı sırada 41 yaşındakİ Tetsuya Yamagami’nin el yapımı silahıyla vurulan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Abe’nin cenaze töreni bugün yapıldı.
Japonya’da şok etkisi yaratan suikastta yaşamını yitiren Abe, siyah bir cenaze arabasıyla götürüldü. Binlerce insan 67 yaşında ölen Abe’ye saygısını göstermek için yol kenarında aracın geçişini izledi.
Abe’nin cenaze törenine ailesi ve yakın arkadaşları katılırken, medya mensupları ise törene alınmadı.
Cenaze aracı başkent Tokyo’da tur yaparken, Nagatacho ve parlamento binası gibi yapıların önünden geçti.
LDP merkez binası önünde binlerce insan Abe’ye saygısını sunmak için gitti, uzun kuyruklar oluştu.
Abe’nin bazı destekçileri de ünlü siyasetçinin partisi Liberal Demokrat Parti’nin merkez binası önünde bekledi.
Dünya genelinde birçok ülke lideri ve devlet insanı da Abe’ye başsağlığı mesajlarını iletti. Kyodo haber ajansı liderlerden ve dünya genelinden 2 bin başsağlığı mesajı geldiğini duyurdu.
Şinzo Abe - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2022
DÜNYA
Japonya, eski Başbakan Abe suikastının gölgesinde sandığa gitti
10 Temmuz, 10:35
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