https://tr.sputniknews.com/20220712/suikaste-ugrayan-eski-japonya-basbakani-sinzo-abe-son-yolculuguna-ugurlandi-1058618156.html
Suikaste uğrayan eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe son yolculuğuna uğurlandı
Suikaste uğrayan eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe son yolculuğuna uğurlandı
Cuma günü seçim mitinginde konuşma yaparken ev yapımı silahla vurulan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin cenaze... 12.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-12T11:06+0300
2022-07-12T11:06+0300
2022-07-12T11:06+0300
multimedya
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japonya
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cenaze töreni
fumio kişida
suikast
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Suikaste uğrayan eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe son yolculuğuna uğurlandı Abone ol
Cuma günü seçim mitinginde konuşma yaparken ev yapımı silahla vurulan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin cenaze töreni gerçekleşti. Binlerce kişi Abe'nin cenaze aracına eşlik ederken, tören basına kapalı yapıldı.
© AFP 2022 / PHILIP FONG
Japonya, dualar ve çiçeklerle geçen hafta seçim mitinginde vurularak hayatını kaybeden, ülkenin en uzun görev yapmış eski başbakanı Şinzo Abe'ye veda etti.
Japonya, dualar ve çiçeklerle geçen hafta seçim mitinginde vurularak hayatını kaybeden, ülkenin en uzun görev yapmış eski başbakanı Şinzo Abe'ye veda etti.
© AFP 2022 / EUGENE HOSHIKO
Cenaze aracı başkent Tokyo’da tur yaparken, Nagatacho ve parlamento binası gibi yapıların önünden geçti. Japonya Başbakanı Fumio Kişida, yetkililer ve çalışanlar da cenaze arabası geçerken dua etti.
Cenaze aracı başkent Tokyo’da tur yaparken, Nagatacho ve parlamento binası gibi yapıların önünden geçti. Japonya Başbakanı Fumio Kişida, yetkililer ve çalışanlar da cenaze arabası geçerken dua etti.
© AFP 2022 / PHILIP FONG
Abe'yi taşıyan cenaze arabası, öğleden sonra Tokyo'nun merkezindeki bir tapınaktan ayrılırken, sıkı güvenlik tedbirleri alındı. İnsanlar ellerinde çiçeklerle geçerken alkışladı ve el salladı.
Abe'yi taşıyan cenaze arabası, öğleden sonra Tokyo'nun merkezindeki bir tapınaktan ayrılırken, sıkı güvenlik tedbirleri alındı. İnsanlar ellerinde çiçeklerle geçerken alkışladı ve el salladı.
© AP Photo
Yüzlerce kişi, 67 yaşında ölen Abe'ye saygılarını sunmak için 11 ve 12 Temmuz'da tapınağa girdi.
Yüzlerce kişi, 67 yaşında ölen Abe'ye saygılarını sunmak için 11 ve 12 Temmuz'da tapınağa girdi.
© AP Photo
Ailesi ve yakın arkadaşlarıyla sınırlı olan cenaze töreni basına kapalı gerçekleşti. Cenaze alayı,Abe'nin 1993'te genç bir milletvekili olarak girdiği Tokyo'da siyasetin kalbinin attığı Nagatacho'dan geçti.
Ailesi ve yakın arkadaşlarıyla sınırlı olan cenaze töreni basına kapalı gerçekleşti. Cenaze alayı,Abe'nin 1993'te genç bir milletvekili olarak girdiği Tokyo'da siyasetin kalbinin attığı Nagatacho'dan geçti.