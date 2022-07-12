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Tiago Çukur, Fenerbahçe için İstanbul'da
Tiago Çukur, Fenerbahçe için İstanbul'da
Fenerbahçe Kulübünün prensip anlaşmasına vardığı futbolcu Tiago Çukur, İstanbul'a geldi. 12.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-12T02:24+0300
2022-07-12T02:24+0300
spor
fenerbahçe
transfer
süper lig
futbol
tiago çukur
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Milli futbolcu Tiago Çukur, İngiltere'nin başkenti Londra'dan kalkan Türk Hava Yolları'na ait tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı.Tiago Çukur, havalimanında kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlerin de isteklerini kırmadı.Sarı-lacivertli takımın, sağlık kontrolünün ardından Tiago Çukur ile sözleşme imzalaması bekleniyor.Fenerbahçe kulübü, bonservisi İngiltere'nin Watford takımında bulunan futbolcu için İngiliz kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığını açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220711/fenerbahce-tiago-cukur-transferini-resmen-acikladi-1058575878.html
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fenerbahçe, transfer, süper lig, futbol, tiago çukur

Tiago Çukur, Fenerbahçe için İstanbul'da

02:24 12.07.2022
© AAFenerbahçe Kulübünün prensip anlaşmasına vardığı futbolcu Tiago Çukur, İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe Kulübünün prensip anlaşmasına vardığı futbolcu Tiago Çukur, İstanbul'a geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2022
© AA
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Fenerbahçe Kulübünün prensip anlaşmasına vardığı futbolcu Tiago Çukur, İstanbul'a geldi.
Milli futbolcu Tiago Çukur, İngiltere'nin başkenti Londra'dan kalkan Türk Hava Yolları'na ait tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı.
Tiago Çukur, havalimanında kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlerin de isteklerini kırmadı.
Sarı-lacivertli takımın, sağlık kontrolünün ardından Tiago Çukur ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
Fenerbahçe kulübü, bonservisi İngiltere'nin Watford takımında bulunan futbolcu için İngiliz kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığını açıklamıştı.
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