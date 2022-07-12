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https://tr.sputniknews.com/20220712/tuketiciyi-aldatan-22-sosyal-medya-fenomenine-ceza-1058626050.html
Tüketiciyi aldatan 22 sosyal medya fenomenine ceza
Tüketiciyi aldatan 22 sosyal medya fenomenine ceza
Reklam Kurulu, tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı tanıtım yapan firma ve sosyal medya fenomenlerine yılın ilk 6 ayında 22.8 milyon lira ceza kesti. Yapılan... 12.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-12T13:38+0300
2022-07-12T13:45+0300
sosyal medya fenomeni
türkiye
reklam kurulu
para cezası
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Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Reklam Kurulu bu yıl haziran sonu itibarıyla görüştüğü 1101 dosyadan 949'unda mevzuata aykırılık tespit ederken bunlardan 721'ine durdurma cezası verdi, 228 kuruma 22 milyon 788 bin 684 lira idari para cezası kesti.Kurul tarafından indirimli satışlara ilişkin reklamlarla tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı uygulamaların önüne geçilmesi için yoğun faaliyet yürütüldü. Bakanlığa ulaşan tüketici başvuruları ve resen yürütülen inceleme ve değerlendirmeler neticesinde, 2022 yılının ilk 6 ayında Reklam Kurulu tarafından 82 indirimli satış dosyası karara bağlandı ve 4 milyon 186 bin lira idari para cezası uygulandı.Influencer reklamları mercek altındaKurul, reklam veren, reklam ajansları, mecra kuruluşları, satıcı, sağlayıcı, aracı hizmet sağlayıcılar ve reklamcılıkla ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşlara yol göstermek amacıyla 'Fiyat Bilgisi İçeren Reklamlar ile İndirimli Satış Reklamları ve Ticari Uygulamaları Hakkında Kılavuz' hazırladı.Dijital mecraların artan kullanım oranlarıyla birlikte başta Instagram olmak üzere birçok sosyal medya platformunda sosyal medya etkileyicileri (influencer) tarafından yapılan mal/hizmet tanıtımlarındaki artış da dikkati çekti.Yılın ilk 6 ayında, sosyal medya fenomenleri olarak da bilinen sosyal medya etkileyicilerine ilişkin 25 dosya karara bağlandı ve kurallara aykırılık tespit edilen 22 dosya hakkında yaptırım uygulandı. 19 dosya için durdurma cezası verilmesi, 3 dosya hakkında ise idari para ve durdurma cezaları uygulanması kararlaştırıldı.Reklam Kurulu, Reklam Özdenetim Kurulunun iş birliğinde 'Yapay Zeka ile Dijital Medya Reklamlarını Tarama Projesi'ni de mart ayı itibarıyla hayata geçirdi.Bu kapsamda, Instagram'da sosyal medya etkileyicileri tarafından yayımlanan reklam içeriğine sahip paylaşımların taranmasıyla bu paylaşımlarda reklamı yapılması yasak ürün/hizmetlerin bulunup bulunmadığı, 'Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından Yapılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Hakkında Kılavuz' ile getirilen kriterlerin uygulanıp uygulanmadığı ve anahtar kelimelerle yapılan taramada da paylaşımların uygun olmayan 'sağlık beyanı' içerip içermediği tespit ediliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220208/instagramda-isbirligi-yazisini-gorunur-sekilde-paylasmayan-duygu-ozaslana-114-bin-lira-ceza-1053597622.html
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sosyal medya fenomeni, reklam kurulu, para cezası

Tüketiciyi aldatan 22 sosyal medya fenomenine ceza

13:38 12.07.2022 (güncellendi: 13:45 12.07.2022)
© AFP 2022 / KIRILL KUDRYAVTSEVInstagram
Instagram - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2022
© AFP 2022 / KIRILL KUDRYAVTSEV
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Reklam Kurulu, tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı tanıtım yapan firma ve sosyal medya fenomenlerine yılın ilk 6 ayında 22.8 milyon lira ceza kesti. Yapılan incelemeler sonucu, 25 dosya karara bağlandı, kurallara aykırılık bulunan 22 dosya için yaptırım uygulandı.
Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Reklam Kurulu bu yıl haziran sonu itibarıyla görüştüğü 1101 dosyadan 949'unda mevzuata aykırılık tespit ederken bunlardan 721'ine durdurma cezası verdi, 228 kuruma 22 milyon 788 bin 684 lira idari para cezası kesti.
Kurul tarafından indirimli satışlara ilişkin reklamlarla tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı uygulamaların önüne geçilmesi için yoğun faaliyet yürütüldü. Bakanlığa ulaşan tüketici başvuruları ve resen yürütülen inceleme ve değerlendirmeler neticesinde, 2022 yılının ilk 6 ayında Reklam Kurulu tarafından 82 indirimli satış dosyası karara bağlandı ve 4 milyon 186 bin lira idari para cezası uygulandı.

Influencer reklamları mercek altında

Kurul, reklam veren, reklam ajansları, mecra kuruluşları, satıcı, sağlayıcı, aracı hizmet sağlayıcılar ve reklamcılıkla ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşlara yol göstermek amacıyla 'Fiyat Bilgisi İçeren Reklamlar ile İndirimli Satış Reklamları ve Ticari Uygulamaları Hakkında Kılavuz' hazırladı.
Dijital mecraların artan kullanım oranlarıyla birlikte başta Instagram olmak üzere birçok sosyal medya platformunda sosyal medya etkileyicileri (influencer) tarafından yapılan mal/hizmet tanıtımlarındaki artış da dikkati çekti.
Yılın ilk 6 ayında, sosyal medya fenomenleri olarak da bilinen sosyal medya etkileyicilerine ilişkin 25 dosya karara bağlandı ve kurallara aykırılık tespit edilen 22 dosya hakkında yaptırım uygulandı. 19 dosya için durdurma cezası verilmesi, 3 dosya hakkında ise idari para ve durdurma cezaları uygulanması kararlaştırıldı.
Reklam Kurulu, Reklam Özdenetim Kurulunun iş birliğinde 'Yapay Zeka ile Dijital Medya Reklamlarını Tarama Projesi'ni de mart ayı itibarıyla hayata geçirdi.
Bu kapsamda, Instagram'da sosyal medya etkileyicileri tarafından yayımlanan reklam içeriğine sahip paylaşımların taranmasıyla bu paylaşımlarda reklamı yapılması yasak ürün/hizmetlerin bulunup bulunmadığı, 'Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından Yapılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Hakkında Kılavuz' ile getirilen kriterlerin uygulanıp uygulanmadığı ve anahtar kelimelerle yapılan taramada da paylaşımların uygun olmayan 'sağlık beyanı' içerip içermediği tespit ediliyor.
Instagram - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
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